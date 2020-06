در طول ۷ سال گذشته، وان پلاس توانست به لطف بازاریابی و استراتژی خاص خود، از بخشی کوچک از کمپانی Oppo به یکی از مشهورترین تولید کنندگان گوشی هوشمند در بازارهای جهانی تبدیل شود.

تولید کننده «قاتل پرچم‌داران» هم در بین خوره‌های تکنولوژی و هم در بین کاربران عادی طرفداران خاص خود را دارد و پرچم‌داران ارزان قیمتش در بازارهای مختلفی همچون بازارهای پرسود آمریکا، چین و هند، توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کرده‌اند.

اما وان پلاس در سال ۲۰۲۰ با وان پلاس هفت سال پیش یا حتی وان پلاس سال گذشته بسیار متفاوت است. وان پلاس ۸ پرو که پرچم‌دار امسال این کمپانی چینی است، از روندی پیروی می‌کند که پایه‌گذار آن وان پلاس ۷ پرو بود: پرچم‌داری سطح بالا که از لحاظ مشخصات، ویژگی‌ها و البته قیمت کاملا با نسل‌های قبلی‌ خود متفاوت است.

اگرچه این گوشی با قیمت پایه ۸۹۹ دلاری‌اش همچنان نسبت به رقبای ۱۰۰۰ دلاری خود یک محصول ارزان محسوب می‌شود، اما اگر آن را با وان پلاس ۶T که کمتر از ۱۸ ماه قبل عرضه شد مقایسه کنید، متوجه افزایش قیمت ۳۵۰ دلاری آن خواهید شد. حتی اختلاف ۱۵۰ دلاری وان پلاس ۸ پرو با وان پلاس ۸ نیز در بازار گوشی‌های اقتصادی یک جهش بسیار بزرگ به شمار می‌آید. بنابراین، دیگر نمی‌توان لقب اقتصادی را به آن اعطا کرد.

آیا وان پلاس جدیدی در راه است؟

با تغییر استراتژی وان پلاس، حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا برند دیگری قرار است به عنوان تولید کننده پرچم‌داران ارزان قیمت جای این کمپانی چینی را بگیرد؟

در ادامه نگاهی خواهیم داشت به گزینه‌های احتمالی جانشینی وان پلاس در بازار پرچم‌دارهای اقتصادی:

شیائومی

در نگاه اول، محتمل‌ترین گزینه برای جایگزینی وان پلاس، رقیب هم‌وطنش یعنی شیائومی است. سری Mi که هسته اصلی گوشی‌های هوشمند این شرکت را تشکیل می‌دهند، توانسته‌اند به عنوان پرچم‌دارانی قابل احترام در بازار ظاهر شوند که میان مشخصات، طراحی و قیمت به‌خوبی تعادل برقرار کرده‌اند.

اما همه این‌ها تا قبل از رسیدن خانواده می ۱۰ صحیح بود. دو پرچم‌دار قبلی، یعنی می ۹ و می ۸، با عرضه سخت افزار قدرتمند با برچسب قیمتی مناسب می‌توانستند به‌خوبی راه را برای جایگزینی این شرکت با وان پلاس در بازار پرچم‌داران اقتصادی هموار کنند؛ اما با ورود می ۱۰ و می ۱۰ پرو همه‌ چیز تغییر کرد.

شیائومی این محصولات را به‌گونه‌ای قیمت‌گذاری کرد که حتی در بسیاری از مناطق با قیمتی بالاتر از خانواده وان پلاس ۸ به‌ فروش می‌رسیدند.

با وجود این‌که مدتی است شیائومی برای ورود به بازار آمریکا سروصدای زیادی به‌راه انداخته، اما همچنان باید برای موفقیت به بازارهای در حال توسعه و البته بازار اروپا چشم داشته باشد. این کمپانی در این بازارها رقیبی مانند هواوی را دارد که البته اکنون با مشکلات ناشی از تحریم‌های آمریکا دست به‌ گریبان است.

همچنین، شیائومی پس از پشت سر گذاشتن هواوی، باید بتواند بخشی از سهم اپل و سامسونگ در این بازارها را تصاحب کند و البته کمی هم نگران قدرت گرفتن وان پلاس در این مناطق باشد.

در مقایسه با وان پلاس که عمده فعالیتش در حوزه گوشی‌های هوشمند است، شیائومی تنوع گسترده‌ای از ابزارهای سلامتی، لوازم خانه هوشمند و محصولاتی برای زندگی روزمره را نیز در اختیار دارد که می‌تواند به کمک آن‌ها اکوسیستمی یکپارچه و قدرتمند را تشکیل دهد.

اگرچه این شرکت در بازار اسمارت‌فون‌ها نامی شناخته شده است، اما جاه‌طلبی‌هایش او را به سوی کسب سهم در بازاری فراتر از گوشی‌های هوشمند سوق می‌دهد.

پوکو

نمی‌شود از شیائومی نوشت اما به زیر مجموعه‌های پرطرفدارش اشاره نکرد. هر دو برند ردمی و پوکو به‌عنوان برندهای زیر مجموعه‌های شیائومی، پس از مستقل شدن تلاش‌های موفقی در جهت جلب توجه خریداران داشته‌اند. در این بین، پوکو شانس بیشتری برای رقابت با وان پلاس دارد.

ردمی بیشتر بر بازار چین و هند متمرکز شده است. حذف سخت افزار قدرتمند و برندینگ اقتصادی ردمی نشانه‌هایی هستند که از تفاوت استراتژی او با سیاست‌های سابق وان پلاس حکایت دارند. اما اوضاع برای پوکو متفاوت است و این برند هنوز شانس حضور در این چالش را دارد.

پوکو F2 پرو برای اولین بار پس از تولد دوباره این برند، رابط کاربری Poco 2.0 را در خارج از چین و هند عرضه می‌کند و می‌تواند با ویژگی‌های خاص خود، به‌خصوص در بخش مشخصات و قیمت، نظر طرفداران وان پلاس را به خود جلب کند.

در همین حال، این گوشی در بعضی از موارد با کمبودهایی هم مواجه است که یکی از آن‌ها ویژگی‌های محبوب رابط کاربری MIUI شیائومی است. مورد دیگر، سیاست عجیب قیمت‌گذاری پوکو برای این گوشی بود که در هر یک از بازارهای اروپایی با قیمتی متفاوت معرفی شد. این افتضاح قیمت‌گذاری نشان‌ می‌دهد که پوکو به‌جای ایجاد یک رابطه مبتنی بر حسن نیت با کاربرانش، به کسب سود بیشتر در ابتدای راه متمایل است.

نباید فراموش کرد که پوکو هنوز تازه‌وارد محسوب می‌شود و برای دیدن یک پوکوفون واقعی در دوران پس از مستقل شدن این برند از شیائومی، باید منتظر معرفی پوکو F3 پرو بمانیم.

ریلمی

ریلمی تقریبا با معرفی ماهانه یک محصول جدید، توانسته به عنوان جدیدترین صادر کننده گوشی هوشمند از چین، نگاه‌ها را مجذوب خود کند.

پیش‌بینی موفقیت‌های بزرگ برای برندی که محصولات قدرتمند و جذابی مانند ریلمی X2 پرو و ریلمی X50 پرو را تولید کرده چندان سخت نیست. اگر تنوع گیج‌کننده محصولات اقتصادی ریلمی را کنار بگذاریم و تنها بر سری X متمرکز شویم، نشانه‌هایی از روزهای اولیه درخشش وان پلاس را مشاهده خواهیم کرد.

قیمت پایین در عین عملکرد قوی، طراحی ساده و دلچسب، رابط کاربری اختصاصی که سعی دارد راه خود را از ColorOS جدا کند و ویژگی‌های به‌روزی که حتی گوشی‌هایی با دو برابر قیمت را هم پشت سر می‌گذارد؛ از جمله عواملی هستند که از آغاز موفقیتی بزرگ خبر می‌دهند.

ظاهرا ریلمی توانسته نظر BBK (دومین سازنده بزرگ گوشی هوشمند در جهان) را به‌خود جلب کند تا جایگزینی باشد برای وان پلاس که فرزند محبوبش بوده. اما کافی است به سایر محصولات این برند از جمله ساعت‌های هوشمند و مچ‌بندهای سلامتی ارزان قیمت نگاهی بیاندازید تا متوجه شوید ریلمی به جایگاه پیشین شیائومی (که اکنون در حال افزایش قیمت پوشیدنی‌های خود است) نیز چشم دوخته.

ال‌جی

شاید دیدن نام ال‌جی که در روزگاری نه‌چندان دور از محبوب‌ترین برندهای بازار گوشی‌های هوشمند بوده برای شما هم غافلگیر کننده باشد. درست زمانی که وان پلاس در حال اوج گرفتن بود، ال‌جی با اشتباهات مداوم راه سقوط را پیش می‌گرفت.

در سال‌هایی که این شرکت با کاهش سود در بخش گوشی‌های هوشمند خود دست به گریبان بود؛ رقیب هم‌وطنش، سامسونگ، در مقابل چشمانش بسیاری از کاربرانش را به سمت سری گلکسی جذب کرد. اما ظاهرا ال‌جی هم بیکار ننشست.

پس از سروصدای فراوان درباره تغییر استراتژی بخش موبایل و بازنگری در سیاست‌های بازاریابی، ال‌جی از گوشی هوشمند جدیدی به نام Velvet رونمایی کرد که می‌تواند قاعده بازی را حداقل در بازار میان‌رده‌های سطح بالا به نفع این شرکت تغییر دهد.

زبان طراحی جدید و مشخصاتی همچون پشتیبانی از ۵G، فاکتورهایی هستند که ما را نسبت به قیمت ارزان Velvet ناامید می‌کنند.

بزرگترین نقطه ضعف Velvet در مقابل وان پلاس ۸، پردازنده نماینده کره‌ای‌ها خواهد بود. در حالی‌که تصور یک وان‌ پلاس بدون حضور چیپ پرچم‌دار اسنپ دراگون ناممکن است؛ ال‌جی تصمیم گرفت برای کاهش قیمت محصول جدیدش، به‌جای استفاده از اسنپ دراگون ۸۶۵ از چیپ میان‌رده ۷۶۵ استفاده کند.

گفته می‌شود نسخه جهانی ال‌جی Velvet به چیپ اسنپ دراگون ۷۶۵G مجهز خواهد بود که از ۵G پشتیبانی می‌کند. ممکن است همین عامل سبب شود برخی کاربران از قدرت پردازشی بیشتر وان پلاس صرف نظر کنند و به قیمت پایین‌تر ال‌جی توجه کنند.

با این حال، ال‌جی برای دست‌یابی به جایگاه وان پلاس به عنوان فرمانروای قلمرو پرچم‌داران اقتصادی با موانعی روبرو است. ال‌جی یک کمپانی بزرگ است که در صنایع مختلفی فعالیت دارد و به همین دلیل نمی‌تواند مانند وان پلاس تمامی منابع و توجه خود را به مشتریان بخش موبایل معطوف کند. به علاوه، رابط کاربری UX این کمپانی مانند OxygenOS وان پلاس محبوب نیست و کره‌ای‌ها در بازار پرسود هند جایگاهی ندارند.

البته باید اعتراف کنیم که ال‌جی در راه درستی قدم گذاشته که همان پر کردن خلاء بازار گوشی‌های ارزان قیمت و مطابق با استانداردهای روز است.

ایسوس

ایسوس سال ۲۰۱۹ را با موفقیت پشت سر گذاشت. کمپانی تایوانی علاوه بر معرفی بهترین گوشی گیمینگ تا به این تاریخ، از نسل بعدی خانواده اصلی گوشی‌های هوشمندش با نام ذن‌فون ۶ نیز رونمایی کرد.

متاسفانه آن‌طور که باید از ذن‌فون ۶ استقبال نشد، اما این باعث نمی‌شود که ایسوس پتانسیل تبدیل شدن به وان پلاس بعدی را نداشته باشد. این گوشی با برخورداری از ویژگی‌های مثبتی مانند دوربین مکانیکی منحصر به‌فرد، نرم افزار مناسب و رابط کاربری نزدیک به اندروید خالص، عملکرد عالی و مهم‌تر از همه قیمت پایین خود؛ ثابت کرد که شایسته توجهات بیشتری است.

البته ذن‌فون ۶ در بخش کمبودها نیز شباهت‌هایی با پرچم‌داران سابق وان پلاس دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به پردازش کند تصاویر، عدم مقاومت در برابر نفوذ آب و عدم پشتیبانی از شارژ بی‌سیم اشاره کرد.

اگر ایسوس بتواند نسل بعدی خانواده ذن‌فون را با مشخصات به‌روز و رفع نواقص نسل فعلی راهی بازار کند و در ارائه منظم به‌روز رسانی‌های نرم افزاری، دقیق عمل کند؛ فرصت مناسبی برای کسب سهم از بازار پرچم‌داران اقتصادی و جانشینی وان پلاس در این بازار خواهد داشت.

اچ‌تی‌سی

برند محبوب روزهای نه‌چندان دور، چند سالی است که حرفی برای گفتن ندارد و برای بقا تلاش می‌کند. اما این‌ها باعث نمی‌شوند برای او شانسی در نظر نگیریم.

اچ‌تی‌سی چیزی داشت که هیچ‌یک از سایر تولید کنندگان آن زمان نداشتند: ظاهر دل‌فریب و زیبا!

زمانی گوشی‌های اچ‌تی‌سی، به‌ویژه خانواده اچ‌تی‌سی وان (One)، شیک‌ترین و زیباترین گوشی‌هایی بودند که در ویترین فروشگاه‌ها یافت می‌شدند؛ حتی زیباتر از آیفون‌های همیشه محبوب اپل.

در طول چند سال گذشته، آسیب‌های زیادی بر پیکر کمپانی تایوانی وارد شده که شاید بعضی از آن‌ها قابل ترمیم نباشند؛ اما ممکن است با معرفی یک گوشی همه‌چیز تمام که توان رقابت با پرچم‌داران فعلی را داشته باشد، بتوان این وضعیت را تغییر داد. محصولی که به سبک پرچم‌داران سابق وان پلاس، قدرتمند اما ارزان قیمت ظاهر شود.

مدتی قبل شایعاتی مبنی بر احتمال عرضه اولین گوشی ۵G اچ‌تی‌سی در سال جاری منتشر شد. اما آیا این گوشی می‌تواند همان ناجی این شرکت برای بازگشتش به دوران شکوه باشد؟

شاید حتی تصور موفقیت مجدد این برند برای بسیاری ناممکن باشد و تصاحب جایگاه وان پلاس در بازار پرچم‌داران اقتصادی توسط این شرکت برای‌شان خنده‌دار به نظر برسد. اما افرادی که اچ‌تی‌سی وان M7 و وان M8 (دو مورد از زیباترین و برترین گوشی‌های دهه قبل) را به یاد دارند، می‌توانند به این شرکت و محصول جدیدش فرصتی دوباره بدهند تا خود را اثبات کند. البته به شرطی که مشخصات و ویژگی‌هایی در خور رقابت با سایر پرچم‌داران داشته باشد و با قیمتی کمتر از آن‌ها عرضه شود.

بار دیگر وان پلاس

بله، خود وان پلاس.

پیت لائو، مدیر عامل وان پلاس، در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که هنوز هم به تولید گوشی‌های ارزان قیمت تمایل دارد.

سخنان آقای مدیر عامل در کنار آن‌چه از محصولات امسال وان پلاس دیده‌ایم، این ایده را به ذهن می‌رساند که این شرکت با تغییر سیاست‌های خود قصد دارد در سال از یک خانواده پرچم‌دار رونمایی کند تا از بازار پرچم‌داران گران قیمت هم سهمی داشته باشد و در کنار آن، از نسخه‌ای ارزان‌تر نیز برای باقی ماندن در بازار پرچم‌داران و گوشی‌های رده بالای اقتصادی کمک بگیرد.

وان پلاس Z که نسخه‌ای ضعیف‌تر از خانواده وان پلاس ۸ است، قرار است همان گوشی ارزان قیمتی باشد که مدت‌هاست در شایعات به آن اشاره می‌شود. رندرهای منتشر شده شباهت بسیار زیاد این گوشی با پرچم‌داران وان پلاس را به نمایش می‌گذارند و ظاهرا تنها تفاوت آن با برادران بزرگترش در مشخصات و ویژگی‌های سخت افزاری و نرم افزاری آن‌ها خواهد بود.

گفته می‌شود نماینده اقتصادی وان پلاس نیز از همان چیپستی استفاده خواهد کرد که ال‌جی Velvet استفاده کرده است و گوگل نیز قرار است در پیکسل ۵ از آن بهره بگیرد. تجهیز این گوشی به اسنپ دراگون ۷۶۵G، به معنی پشتیبانی وان پلاس Z‌ از شبکه ۵G خواهد بود.

در حال حاضر اطلاعات زیادی از وان پلاس Z (به‌ویژه قیمت آن) در دسترس نیست، اما می‌توان محصولی را متصور شد که بین یک قاتل پرچم‌دار و یک گوشی اقتصادی واقعی قرار گرفته است و چیزی شبیه به وان پلاس X است که نسخه ارزان‌تر وان پلاس ۲ بود.

با در نظر گرفتن آنچه تا به حال ذکر شد، آیا کمپانی چینی می‌تواند با معرفی یک پرچم‌دار اقتصادی در بازه قیمتی کمتر از ۷۰۰ دلار، بار دیگر توجه کاربران این رده از محصولات را به خود جلب کند؟ و آیا سایر برندهایی که به آن‌ها اشاره کردیم توان تصاحب جایگاه وان پلاس را دارند؟

برای پاسخ دادن به این سوالات، به زمان نیاز داریم؛ اما تا آن هنگام و با وجود رقابت سختی که میان برندهای ذکر شده در حال رخ دادن است، وان پلاس همچنان صدرنشین بازار پرچم‌داران اقتصادی است.

نظر شما درباره رقبای ذکر شده برای وان پلاس چیست؟ آیا هیچ‌یک از این برندها را رقیبی شایسته برای جانشینی این برند می‌دانید؟

منبع: Android Authority

منبع متن: digikala