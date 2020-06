با پیشرفت روزافزون گوشی‌های هوشمند، تراشه‌ها و سیستم‌عامل آن‌ها هم از لحاظ مصرف انرژی بهینه‌تر شده‌اند. ولی گوشی‌های هوشمند ما همچنان از باتری های لیتیوم یونی بهره می‌برند که معمولا یک تا دو روز دوام می‌آورند و بعد از این مدت باید بار دیگر به شارژر وصل شوند.

ما هنوز با گوشی‌های هوشمندی که بتوانند به مدت یک هفته انرژی موردنظر را ارائه کنند، فاصله زیادی داریم اما دنیای تکنولوژی به سمت یک انقلاب در زمینه انرژی پیش می‌رود که این تحول، عمر باتری گوشی‌ها را تا حد زیادی بهبود خواهد بخشید تا روند رو به رشد تکنولوژی گوشی‌های هوشمند تکمیل شود.

باتری های لیتیوم یونی برای انواع و اقسام محصولات از گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها گرفته تا خودروهای برقی و دستگاه تنظیم ضربان قلب نقش حیاتی ایفا می‌کنند. اما با وجود این وابستگی گسترده، طی سال‌های گسترده در زمینه‌ی باتری های لیتیوم یونی تغییرات انقلابی صورت نگرفته ولی هزاران محقق و دانشمند در سرتاسر جهان در این زمینه مشغول تلاش هستند.

شرایط فعلی

تغییرات یک‌شبه در دنیای تکنولوژی بسیار نادر هستند. در این حوزه، تغییرات به‌صورت آهسته و پیوسته رخ می‌دهند و به همین خاطر ظرفیت فعلی باتری های لیتیوم یونی گوشی‌ها تقریبا ۱۰ برابر ظرفیت آن‌ها در آغاز فعالیت گوشی‌های هوشمند است. در اغلب اوقات، تغییرات این باتری‌ها به فشرده کردن اندازه آن‌ها بدون به خطر انداختن امنیت محدود شده است.

در حال حاضر، برخی تکنولوژی‌های مربوط به باتری‌ها در مراحل اولیه توسعه قرار دارند که در آینده می‌توانند از منابع انرژی مورد استفاده فعلی پیشی بگیرند. اگرچه بعید است که ناگهان یک روز از خواب بیدار شویم و ببینیم که یک گوشی دارای باتری با ظرفیت انرژی دو برابری در دستمان قرار گرفته است.

فارغ از اینکه چنین رویایی چقدر دور از ذهن محسوب می‌شود، اما در هر صورت یک گوشی با باتری دارای عمر چند روزه بهتر از گوشی‌های تاشو، کشویی یا حتی دارای نمایشگر هولوگرافیک خواهد بود.

با وجود اینکه بیشتر گوشی‌های هوشمند از عمر باتری یک روزه بهره می‌برند و کاربران به شارژ شبانه یا در کل شارژ کردن مرتب آن‌ها عادت کرده‌اند، اما عمر باتری اگر مهم‌ترین ویژگی گوشی نباشد، همچنان یکی از مهم‌ترین مشخصات گوشی به حساب می‌آید. زیرا حتی اگر گوشی دارای نمایشگر ۱۴۴ هرتز و تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ هم باشد، عمر باتری پایین می‌تواند تجربه کاربری را تا حد زیادی مختل کند.

به همین خاطر، شرکت‌های سازنده در تبلیغات گوشی‌های خود مرتبا به دوام باتری گوشی موردنظر اشاره می‌کنند و همچنین در مورد سرعت شارژ سیمی و بی‌سیم این گجت‌ها هم تاکید می‌شود.

تولیدکنندگان تلاش می‌کنند تا حد ممکن ظرفیت باتری های لیتیوم یونی گوشی‌ها را افزایش دهند اما در همین حال، سخت‌افزارهای جدید انرژی بیشتری را مصرف می‌کنند و به همین خاطر در نهایت شاهد افزایش قابل توجه عمر باتری گوشی‌ها نیستیم.

در نهایت بسیاری از کاربران برای اینکه بدون وصل کردن گوشی به شارژر بتوانند عمر باتری را افزایش دهند، در اکثر مواقع چاره‌ای جز بهره‌گیری از پاور بانک‌ها و کیس‌های محافظ ضخیم دارای باتری ندارند.

بیشتر بخوانید: راهکارهای موثر برای افزایش عمر باتری آیفون

انتظار برای انقلاب انرژی

باتری‌ها انرژی سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای متنوعی را فراهم می‌کنند اما در این میان، شرکت‌ها به ناچار باید از باتری‌هایی استفاده کنند که در فشرده‌ترین فرم بتوانند بیشترین انرژی را تامین کنند. این ویژگی فعلا تنها از پس باتری های لیتیوم یونی برمی‌آید.

با توجه به این نیاز، فناوری‌های نوآورانه متعددی در دست توسعه قرار دارند تا بتوانند جوابگوی مصرف انرژی روزافزون گوشی‌ها باشند. در حال حاضر تیم‌های تحقیقاتی و شرکت‌های فناوری متعددی در حال بررسی امکان بهبود ظرفیت باتری و زمان شارژ آن‌ها هستند.

اگرچه در مورد باتری های لیتیوم یونی هم در حال حاضر پژوهش‌های زیادی صورت می‌گیرد، ولی در این میان باید به تلاش برای توسعه باتری‌های گرافینی، مبتنی بر آند سیلیکونی، الکترولیت حالت جامد و چند گزینه دیگر اشاره کنیم که نسبت به باتری های لیتیوم یونی از مزایای مختلفی بهره می‌برند. سامسونگ از جمله شرکت‌هایی است که توجه زیادی به این حوزه نشان داده و مشغول پژوهش‌های گسترده در این زمینه است.

پیشرفت‌های اخیر

باتری‌های گرافینی نزدیک‌ترین راه‌حل به فناوری لیتیوم یونی هستند زیرا می‌توانند انرژی بیشتری ذخیره کنند، سرعت شارژ بالایی داشته باشند و عمر طولانی‌تری به ارمغان بیاورند. ظاهرا سامسونگ مشغول توسعه یک گوشی دارای باتری گرافینی است که این باتری می‌تواند در عرض کمتر از نیم ساعت به طور کامل شارژ شود.

برای اینکه این موضوع را بهتر متوجه شوید، باید بگوییم که گلکسی اس ۲۰ اولترا با باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و شارژر ۴۵ وات برای رسیدن به شارژ ۱۰۰ درصدی باید حدود ۶۰ دقیقه به برق متصل بماند. در حال حاضر، گوشی دارای سریع‌ترین شارژ، اوپو Find X2 پرو است که از باتری ۴۲۶۰ میلی‌آمپر ساعتی و شارژر ۶۵ وات بهره می‌برد و می‌تواند در عرض ۳۹ دقیقه به طور کامل شارژ شود.

البته سامسونگ در این نبرد مهم تنها نیست؛ گفته می‌شود هواوی هم در رابطه با توسعه باتری‌های گرافینی به پیشرفت‌های خوبی دست یافته است. حتی مدتی قبل گفته شد هواوی P40 همراه با این نوع باتری روانه‌ی بازار می‌شود که چنین اتفاقی رخ نداد ولی برای نسل بعدی آن شاید چنین قابلیتی عملی شود.

در هر صورت، فعلا معلوم نیست که کدام فناوری و در چه زمانی جایگزین باتری های لیتیوم یونی خواهد شد. به همین خاطر تا زمانی که چنین فناوری نوآورانه‌ای ظاهر نشود، چاره‌ای جز تحمل و بهره‌گیری از باتری های لیتیوم یونی گوشی‌های خود ندارید.

بیشتر بخوانید: هر آنچه درباره‌ی باتری گوشی باید بدانید

منبع: Slash Gear

The post آیا باتری گوشی‌ها در آینده نزدیک متحول خواهند شد؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala