شرکت چینی Visionox که در زمینه تولید نمایشگرهای اولد فعالیت دارد، ساعاتی قبل اعلام کرد که تولید انبوه پنل‌های سازگار با دوربین های زیر نمایشگر را آغاز کرده است.

بر اساس گزارش منتشر شده، این پنل‌ها از شفافیت بسیار بهتری بهره می‌برند و به دوربین سلفی زیر نمایشگر اجازه می‌دهند که کارکرد مشابه دوربین‌های سلفی معمولی را داشته باشند. شرکت Visionox اعلام کرده که ساختار پیکسل‌ها در این نوع نمایشگرها به گونه‌ای است که کیفیت نهایی نمایشگر افت نمی‌کند.

همچنین شرکت Visionox مشغول همکاری با شرکت‌های سازنده گوشی‌ها برای توسعه الگوریتم‌های نرم‌افزاری مناسب این فناوری است. این الگوریتم‌ها ظاهرا قرار است اثرات جانبی این فناوری را به حداقل برسانند. به همین خاطر عکس‌های روشن‌تر و با شفافیت بهتری ثبت می‌شوند.

این کمپانی خاطرنشان کرده دستیابی به شفافیت نمایشگر و در عین حال نمایش محتوا چالش‌برانگیزترین بخش این پروژه بوده است. ظاهرا Visionox با بهره‌گیری از ترکیب‌بندی خاص پیکسل‌های قرار گرفته روی دوربین سلفی، توانسته این چالش را پشت سر بگذارد.

یکی از مقامات ارشد شیائومی مدتی قبل اعلام کرد که نمایشگرهای دارای ۴۰۰ پیکسل در هر اینچ مربع نور ورودی به دوربین زیر نمایشگر را تا حد زیادی کاهش می‌دهند. این مقام همچنین گفته که بهره‌گیری از نمایشگرهای مبتنی بر رزولوشن پایین‌تر چالش‌های دیگری را به وجود می‌آورد.

حالا به نظر می‌رسد Visionox بر این مشکلات غلبه کرده یا اینکه با وجود این چالش‌ها، تولید انبوه پنل‌های اولد موردنظر را آغاز کرده است. گفته می‌شود به‌زودی اولین گوشی‌های دارای نمایشگرهای نوآورانه‌ی این شرکت روانه‌ی بازار می‌شوند. در هر صورت برای اظهارنظر دقیق، باید منتظر بمانیم تا ببینیم دوربین سلفی این گوشی‌ها چه حرفی برای گفتن دارند.

