نماینده جدید سامسونگ در بخش تبلت، گلکسی تب اس ۷ نام خواهد داشت. محصولی که قرار است با بروزرسانی‌های متعدد از جمله پشتیبانی از اینترنت ۵G راهی بازار شود تا بتواند رقیب شایسته‌ای برای آیپد پرو به حساب بیاید.

اگرچه گلکسی تب اس ۷ احتمالا با هدف کسب و کار راهی بازار می‌شود اما با توجه به موفقیت کم‌نظیر گلکسی تب اس ۶ لایت، این احتمال هم وجود دارد که سامسونگ در تصمیمات خود تا حدودی تجدید نظر کند.

اولین سوالی که پیش روی سامسونگ قرار دارد این است که چه قابلیتی در یک تبلت می‌تواند مشتری بیشتری را جذب کند که با توجه به شایعات، ظاهرا سامسونگ چنین فاکتوری را در اندازه نمایشگر دیده. به عبارتی ساده‌تر، گلکسی تب اس ۷ به نسبت مدل‌های قبل از نمایشگر بزرگ‌تری برخوردار خواهد بود.

در ادامه تمام آنچه که از این محصول می‌دانیم را مورد بررسی قرار می‌دهیم و همچنین به انتظاراتی هم که از این تبلت داریم اشاره خواهیم کرد تا ببینیم تب اس ۷ برای تبدیل شدن به رقیب قدرتمند آیپد پرو به چه چیزهایی نیاز دارد.

تاریخ عرضه گلکسی تب اس ۷ سامسونگ

بسیاری از خبرگزاری‌ها، تاریخ عرضه گلکسی تب اس ۷ را آگوست ۲۰۲۰ پیش‌بینی می‌کنند. در همین ماه هم قرار است طی یک رویداد آنلاین، از گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ و گلکسی فولد ۲ رونمایی شود.

یکی از دلایلی که همه روی این تاریخ اتفاق نظر دارند این است که گلکسی تب اس ۶ هم در همین ماه در سال ۲۰۱۹ راهی بازار شد. اگرچه معرفی آن بخشی از یک رویداد بزرگ نبود اما بهرحال در ماه آگوست رخ داد.

با در نظر گرفتن اینکه برای معرفی گلکسی تب اس ۶ لایت هیچ رویدادی بزرگی هم در نظر گرفته نشد، جای تعجبی ندارد اگر ببینیم سامسونگ نماینده جدید خود را در حضور رسانه‌های خبری عرضه کند. درست مانند کاری که اپل در قبال آیپد پرو ۲۰۲۰ انجام داد.

قیمت گلکسی تب اس ۷ سامسونگ

در رابطه با قیمت هیچ خبر یا حتی شایعه‌ای منتشر نشده و بار دیگر مجبور می‌شویم با توجه به سیاست قیمت گذاری سامسونگ در سال گذشته، قیمت حدودی این محصول را پیش‌بینی کنیم.

نکته اول اینجاست که گلکسی تب اس ۷ به احتمال زیاد باید از پایین‌ترین مدل آیپد پرو با قیمت ۷۹۹ دلار ارزان‌تر باشد. از طرفی می‌توان انتظار داشت از گلکسی تب اس ۶ با قیمت ۶۴۹ دلار هم اندکی گران‌تر باشد و این یعنی چیزی حدود ۷۰۰-۷۵۰ دلار.

اگر به خاطر داشته باشید، این تفاوت قیمت اندک حتی در گوشی‌های سامسونگ نیز به چشم می‌خورد. جایی که گلکسی اس ۲۰ با تنها ۱۰۰ دلار افزایش قیمت به نسبت گلکسی اس ۱۰ راهی بازار شد. بنابراین احتمال اینکه گلکسی تب اس ۷ حدودا ۷۵۰ یا حتی ۷۰۰ دلار قیمت‌گذاری شود بسیار بالاست.

مشخصات فنی

در بخش پردازنده، گلکسی جدید به احتمال بسیار زیاد از محصول کوالکام بهره می‌برد. از آن جایی هم که قرار است در سال جاری شاهد رونمایی آن باشیم، بنابراین اسنپدراگون ۸۶۵ وظیفه پردازشی را در این تبلت بر عهده خواهد داشت.

معمولا هر سال تبلت‌های سامسونگ رویه مشابهی را به نسبت گوشی‌های این شرکت در پیش می‌گیرند. مثلا اگر در یک سال گوشی‌های پرچم‌دار سامسونگ با پردازنده‌ای از کوالکام راهی بازار شوند، تبلت‌های پرچم‌دار نیز دقیقا به همان پردازنده مجهز می‌شوند.

نکته دیگر اما این جاست که چون گوشی‌های کنونی این شرکت از نمایشگری با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز بهره می‌برند و این قابلیت قرار نیست دیگر عقب‌گردی داشته باشد، احتمال اینکه گلکسی تب اس ۷ به چنین نمایشگری مجهز شود بسیار زیاد است.

نمایشگر آیپد پرو به عنوان رقیب جدی این تبلت از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز پشتیبانی می‌کند و از آن جایی هم که می‌توان در تبلت‌ها باتری با ظرفیت بسیار بالاتر قرار داد، نگرانی زیادی برای سامسونگ وجود نخواهد داشت.

جای شکی باقی نیست که سامسونگ سرعت اینترنت را در تبلت جدید خود افزایش می‌دهد. حال از اینکه تب اس ۷ به مودم ۵G مجهز می‌شود تقریبا مطمئنیم اما این احتمال هم وجود دارد که غول کره‌ای از وای فای نسل ۶ در تبلت خود استفاده کند.

با همه این‌ها، شاید دیگر نباید انتظار برچسب قیمتی ۷۰۰ دلاری یا شاید ۷۵۰ دلاری را داشته باشیم. این یعنی امکان دارد سامسونگ تبلت قدرتمند خود را هم قیمت با مدل پایه آیپد پرو راهی بازار کند؛ یعنی ۷۹۹ دلار.

گلکسی تب اس ۷ پلاس؟

به ادعای وب‌سایت SamMobile، سامسونگ مانند اپل قصد دارد گلکسی تب اس ۷ را در دو مدل با اندازه‌های ۱۱ و ۱۲.۴ اینچ راهی بازار کند که نام مدل دوم تب اس ۷ پلاس است. این‌ موضوع فعلا در حد یک شایعه باقی می‌ماند تا خبرهای بیشتر و موثق‌تری از این محصول منتشر شود.

استفاده از نمایشگر بزرگ‌تر مزیت‌های بسیار زیادی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به دکس اشاره کرد تا تبلت شباهت بیشتری به لپ تاپ پیدا کند و همچنین فضای بیشتری برای استفاده همزمان از دو برنامه در اختیار کاربر قرار گیرد.

گلکسی تب اس ۷ ۵G

به احتمال بسیار زیاد، تبلت جدید سامسونگ در تماشای محتوای آنلاین و یا به طور کلی کار با اینترنت با بالاترین سرعت ممکن کاربران را همراهی خواهد کرد. گزارشات زیادی در باب اینکه این محصول به اینترنت ۵G مجهز می‌شود وجود دارد. حتی گفته می‌شود اپل هم در آیپد بعدی از این قابلیت استفاده می‌کند که به احتمال زیاد سال بعد شاهد رونمایی از آن خواهیم بود.

برای مدل ۵G به احتمال زیاد باید مبلغ بیشتری را بپردازیم. در حال حاضر برای خرید نسخه سلولار گلکسی تب اس ۶ در وب‌سایت رسمی سامسونگ باید چیزی حدود ۸۰ دلار اضافه‌تر بپردازید که قیمت آن را از ۶۴۹ به ۷۲۹ دلار افزایش می‌دهد.

تفاوت بین نسل جدید و قدیم چیست؟

با نگاهی به مشخصات گلکسی تب اس ۷ و اس ۶، می‌توانیم به خوبی ببینیم سامسونگ چقدر به این بخش از بازار اهمیت می‌دهد. با نمایشگر بزرگ‌تر، هم تعامل با نرم‌افزار راحت‌تر می‌شود و هم کیبورد کمی بزرگ‌تر طراحی خواهد شد و دیگر مجبور نیستیم در فضای کوچکی پر از کلید تایپ کنیم.

از طرفی اینترنت ۵G هنوز فراگیر نشده و این یعنی با خرید گلکسی تب اس ۷ با آن پردازنده قدرتمندش، قطعا انتخاب آینده نگرانه‌ای خواهیم داشت و تا چند سال می‌توانیم از این محصول استفاده کنیم.

انتظار دیگری که از این محصول داریم، افزایش طول عمر باتری است. بدیهی است این تبلت باتری بهتری را نیاز دارد. در تب اس ۶ میزان شارژدهی به ۸ ساعت و ۵۸ دقیقه می‌رسید که به نسبت آیپد با ۱۱ ساعت و ۵۸ دقیقه، آیپد پرو با ۱۰ ساعت و ۱۶ دقیقه و تب اس ۶ لایت با ۱۲ ساعت و ۴۰ دقیقه واقعا کمتر است.

انتظار تقریبا غیر ممکن دیگر، قرار گیری جک هدفون است. اپل می‌تواند سیاست متفاوت خود را در پیش بگیرد اما وقتی می‌توان محصولی مانند تب اس ۶ لایت با قیمت تنها ۳۴۹ دلار طراحی کرد که از جک هدفون نیز پشتیبانی می‌کند، اتفاق خاصی نخواهد افتاد اگر از تب اس ۷ با قیمت بیش از دو برابر چنین انتظاری داشته باشیم.

منبع: tomsguide

