مدتی قبل مدیرعامل وان‌پلاس در جریان مصاحبه‌ای اعلام کرد که این شرکت می‌خواهد بر روی ساخت گوشی‌های مقرون به صرفه تمرکز کند. همچنین در رابطه با گوشی میان‌رده وان پلاس Z گزارش‌های منتشر شده و حالا به لطف یک گزارش جدید، می‌توانیم به تاریخ معرفی آن در هند اشاره کنیم.

بر اساس این گزارش، وان پلاس Z در تاریخ ۱۰ ژوئیه (۲۰ تیر) در کشور هند رسما معرفی خواهد شد. به نظر می‌رسد قرار بوده این گوشی زودتر معرفی شود که به دلیل بحران ویروس کرونا، تاریخ معرفی آن به تعویق افتاده است.

در بازار کشور هند، در بین گوشی‌های پرچم‌دار محصولات وان‌پلاس همچنان حرف اول را می‌زنند ولی در این میان، گوشی‌های میان‌رده مقرون به صرفه روزبه‌روز طرفداران بیشتری پیدا می‌کنند. به همین خاطر وان‌پلاس برای رقابت با شرکت‌هایی مانند شیائومی و ریلمی قصد دارد وارد بازار گوشی‌های ارزان‌تر از ۳۵۰ دلار شود.

برای وان پلاس Z باید انتظار بهره‌گیری از تراشه اسنپ‌دراگون ۷۶۵G، نمایشگر ۹۰ هرتز سوپر امولد، ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی، دوربین سه‌گانه شامل دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، اولترا واید ۱۶ مگاپیکسلی و سنسور تشخیص عمق یا دوربین ماکرو ۲ مگاپیکسلی را داشته باشیم.

همچنین نباید دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی و باتری ۴۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۳۰ وات را از قلم بیندازیم. ظاهرا این گوشی با قیمت ۲۵۰۰۰ روپیه یا ۳۳۰ دلار روانه‌ی بازار هند می‌شود که این یعنی رقیب مستقیم گوشی‌های سری K ردمی خواهد بود.

در مورد این گوشی جدید وان‌پلاس چه فکر می‌کنید؟ به نظر شما می‌تواند در برابر گوشی‌های شرکت‌هایی مانند شیائومی و ریلمی به رقیب قدری تبدیل شود؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

