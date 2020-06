هواوی Y7p به عنوان جدیدترین گوشی اقتصادی هواوی در بازار کشورمان عرضه شده است. این گوشی درواقع اولین محصول هواوی در ایران است که سرویس‌های موبایلی گوگل را ندارد و مبتنی بر سرویس‌های اختصاصی HMS هواوی است. این یعنی برای نصب اپلیکیشن روی این گوشی باید از فروشگاه نرم‌افزاری AppGallery استفاده کنید و به طور کل خبری از اپلیکیشن‌های گوگل روی این گوشی اندرویدی نیست.

هواوی Y7p بهانه‌ای شد تا این مطلب را بنویسیم و ببینیم چطور می‌توان با استفاده از اپ گالری، اپلیکیشن‌های مختلف را روی این گوشی نصب کرد. برای استفاده از AppGallery نیز شما نیاز به یک Huawei ID دارید که بگذارید بدون هیچ مقدمه دیگری، سراغ ساختن هواوی آی‌دی و دانلود اپلیکیشن از AppGallery برویم.

ساخت Huawei ID

وقتی یکی از گوشی‌های جدید هواوی که از سرویس‌های گوگل پشتیبانی نمی‌کنند را برای بار اول روشن می‌کنید، در مرحله راه‌اندازی سیستم عامل از شما خواسته می‌شود که در حساب کاربری Huawei ID خود وارد شوید. اگر هم هواوی آی‌دی نداشته باشید، می‌توانید در همان مرحله به سادگی یک هواوی آی‌دی بسازید.

ساخت Huawei ID به ترتیب مراحلی مثل عکس‌های زیر دارد و شما می‌توانید هم با ایمیل و هم شماره تلفن، یک هواوی آی‌دی بسازید. اما متاسفانه برای ثبت نام با شماره تلفن، کد کشور ایران در بین لیست کدهای شماره تلفن قرار ندارد و این یعنی با شماره‌های ایران نمی‌توان یک Huawei ID ایجاد کرد. اما با ایمیل و حتی آدرس ایمیل جیمیل خود نیز می‌توانید مراحل را پیش ببرید و یک هواوی آی‌دی که کاملا رایگان هم هست را ایجاد کنید.











پس از ایجاد Huawei ID، می‌توانید سرویس ابری یا Cloud هواوی را هم فعال کنید تا لیست مخاطبین شما هم در حساب کاربری هواوی آی‌دی شما ثبت شود و همیشه آن را به صورت آنلاین داشته باشید. حالا که هواوی آی‌دی را با موفقیت ساختید، بگذارید سراغ چگونگی نصب اپلیکیشن در این حالت برویم.

اولین استفاده از AppGallery هواوی

اولین بار که AppGallery را باز کنید احتمالا با پیغامی مثل اسکرین شات زیر روبرو می‌شید که به شما می‌گوید تا نسخه جدید اپ گالری را نصب کنید. حتما این کار را بکنید و حواستان باشد که در بخش‌های مختلف EMUI ممکن است پیغام‌هایی این چنین برای بروزرسانی سرویس‌های هواوی دریافت کنید. سعی کنید همیشه اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های هواوی را آپدیت نگه دارید.

سپس صفحه خانه در اپ گالری، مثل تصویر زیر خواهد بود. مثل هر فروشگاه نرم‌افزاری دیگری، با بنرهای مختلف و آیکن‌های کوچک اپلیکشن‌ها روبرو هستیم. حالا سوال اصلی اینجاست که آیا این فروشگاه نرم‌افزاری کافی است؟ بگذارید با یک مثال شروع کنم که ابتدا دنبال اپلیکیشن ShareIT گشتم و دیدم که در این فروشگاه عرضه شده و قابل نصب کردن است.

در صفحه هر اپلیکیشن در پایین‌تر بخش، شاهد دکمه Install هستیم و با زدن آن، دکمه نصب تبدیل به یک نوار می‌شود که نشان می‌دهد چقدر از فایل اپلیکیشن مورد نظر دانلود شده است.

در صفحه خانه نیز آیکن اپلیکیشنی که در حال نصب آن از AppGallery هستید، نمایش داده می‌شود که با یک انیمیشن جذاب، میزان دانلود شدن آن را نشان می‌دهد و پس از نصب، آیکن آن کاملا واضح به نمایش در خواهد آمد.

تا اینجا همه چیز خوب بود تا اینکه خواستم سراغ نصب اینستاگرام روی هواوی Y7p بروم. در فروشگاه اپ گالری، وقتی اینستاگرام را جست‌وجو می‌کنید، اولین نتیجه به نظر همان اپلیکیشن اینستاگرام است اما اینطور نیست! درواقع اینستاگرام هنوز اپلیکیشن خود را اپ گالری هواوی منتشر نکرده و این یعنی اینستاگرامی برای دانلود وجود ندارد!

اپلیکیشن اولی هم که در تصویر زیر نمایش داده می‌شود، در واقع یک نسخه وب‌اپلیکیشن از اینستاگرام است که با هربار باز کردن آن، وارد مرورگر گوشی می‌شوید از آن طریق، اینستاگرام را استفاده می‌کنید.

در اپ گالری هواوی که بگردید، ممکن است هزاران اپلیکیشن مختلف را ببینید اما هنوز هستند نرم‌افزارهایی که به صورت رسمی در این فروشگاه عرضه نشده‌اند و شبکه‌های اجتماعی مثل توییتٰر، اینستاگرام و فیس‌بوک، از جمله آن‌ها هستند. از بین اپلیکیشن‌های ایرانی هم به شخصه چیزی تا به حال در این فروشگاه نرم‌افزاری ندیده‌ام اما ممکن است در آینده نزدیک شاهد آن‌ها باشیم.

در مورد بازی چه؟ به شخصه خیلی اهل بازی کردن با موبایل نیستم و تنها بازی که به دنبال آن بودم، Call of Duty نسخه موبایل بود. اما این بازی هم در فروشگاه اپ گالری وجود ندارد. از بین بازی‌های محبوب، گویا فعلا آسفالت ۹ روی این فروشگاه عرضه شده است و هواوی مدام قول می‌دهد که قرار است اپلیکیشن‌های بیشتری در این فروشگاه ببینیم.

با این تفاسیر، تا همینجا خیلی از اپلیکیشن‌های که روزمره ممکن است از آن‌ها استفاده کنیم را در این فروشگاه ندیده‌ایم. با این وجود تکلیف چیست؟

استفاده از فروشگاه‌های نرم‌افزاری دیگر

برای نصب اپلیکیشن دیجی‌کالا روی گوشی هواوی Y7p مجبور به نصب فروشگاه نرم‌افزاری کافه بازار شدم. نکته جالب‌تر اینجاست که در فروشگاهی مثل کافه بازار، اپلیکیشن اینستاگرام وجود دارد و اگر اینستاگرام از آن‌جا نصب شود، هیچ مشکلی در اجرای این اپلیکیشن وجود نخواهد داشت.

اپلیکیشن‌های فارسی دیگر مثل اسنپ و تپسی هم از کافه بازار قابل نصب هستند اما آن‌ها فعلا فقط قابل نصب هستند! یعنی پس از نصب اسنپ و تپسی، هیچ کدام از آن‌ها روی این گوشی اجرا نمی‌شوند زیرا نیازمند سرویس‌های گوگل برای اجرا شدن هستند.

اپلیکیشن اسنپ که بلافاصله پس از باز شدن بسته می‌شود اما اپلیکیشن تپسی باز می‌شود و سپس با پیامی می‌گوید که به دلیل نصب نشدن سرویس‌های گوگل روی این گوشی، امکان اجرای تپسی وجود ندارد.

اما فروشگاه‌هایی مثل کافه بازار هم محدودیت‌های خاص خودشان را دارند. برای مثال خبری از توییتر در کافه بازار نیست. این یعنی برای نصب اپلیکیشن توییتر باید سراغ یک فروشگاه نرم‌افزاری دیگر بروید که گزینه‌های دیگر همگی خارجی هستند. از طرف دیگر امنیت تمامی این فروشگاه‌ها و اپلیکیشن‌هایی که از طریق آن‌ها نصب می‌شوند، جای سوال دارند.

تا به اینجا سعی داشتیم بگوییم تفاوت نصب اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های مختلف روی گوشی‌های HMS هواوی، با دیگر گوشی‌های اندرویدی که تا به امروز دیده‌ایم چه تفاوتی دارد. قطعا در حال حاضر محدودیت‌های مختلفی دیده می‌شود که به مرور زمان رفع خواهند شد.

خبر خوشحال کننده این است که هواوی هم برای عرضه این گوشی و دیگر گوشی‌های مبتنی بر HMS هواوی در ایران، در حال همکاری با شرکت‌های ایرانی است تا مثل مشکلاتی که فعلا برای اسنپ و تپسی وجود دارد را دیگر شاهد نباشیم. منتظر مطلب بعدی ما در این زمینه باشید که در آن مفصلا توضیح خواهیم داد که چطور و از چه فروشگاه‌هایی می‌توانید اپلیکیشن‌های مورد نظر خود را روی گوشی‌های HMS هواوی نصب کنید.

The post نصب اپلیکیشن روی گوشی‌های HMS هواوی چه تفاوتی با دیگر اندرویدی‌ها دارد؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala