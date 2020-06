ثبت شکایت عجیب علیه اپل؛ درخواست دریافت غرامت ۱ تریلیون دلاری

در طول ۴۴ سالی که از تاسیس شرکت اپل می‌گذرد، این شرکت در بسیاری از پرونده‌های حقوقی متهم بوده است. اما شکایتی که در مارس ۲۰۱۹ در دادگاه ایالت میزوری آمریکا ثبت شده، می‌تواند عنوان عجیب‌ترین شکایت علیه اپل را ثبت کند. شاکی موردنظر درخواست دریافت غرامت ۲ تریلیون و ۹۰۰ دلار و یک محصول گرانبها از اپل را مطرح کرده است.

شاکی مدعی شده که در اکتبر ۲۰۱۸ برای تعمیر آیفون ۷ خود به یک اپل استور مراجعه کرده و سپس ادعاهای بسیار عجیب و غریبی را مطرح کرده است. آقای پارکر آیفون ۷ را به یک اپل استور در شهر سنت لوییس آورده و در همان روز، این گوشی توسط یکی از کارکنان تعمیر شده است.

اما آقای پارکر می‌گوید که اپل استور هرگز آیفون اصلی را پس نداده زیرا متوجه شده‌اند که این گوشی دارای ویژگی‌های جدیدی است. شاکی موردنظر مدعی شده آیفون اصلی او دارای قابلیت رد کردن برخی صفحات بارگذاری بوده و این موضوع به آیفون موردنظر اجازه می‌داده که با سرعت و دقت بیشتر با دیگر گجت‌ها ارتباط برقرار کند.

همچنین در این شکایت، درخواست غرامت برای کشف ویژگی فیس‌تایم گروهی ثبت شده و مدعی شده برخی ویژگی‌های جدیدی که در آیفون ۷ او وجود داشته، برای توسعه iOS 12 مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در نتیجه او خواسته به دلیل نقشی که در خلق iOS 12 داشته، باید مبلغی دریافت کند.

در مه ۲۰۱۹ اپل توانست دادگاه را نسبت به غیرمنطقی بودن شکایت آقای پارکر متقاعد کند و این پرونده مختومه شد. اگرچه اپل توانست این پرونده را کنار بگذارد، اما آقای پارکر چند روز قبل در تاریخ ۱ ژوئن شکایت دیگری ثبت کرده و خواستار محاکمه اپل توسط هیئت منصفه شده است.

در این شکایت جدید، او اضافه کرده که اپل بابت توسعه iOS 12.0.1 و نسخه‌های جدیدتر و iOS 13 و نسخه‌های جدیدتر باید به او غرامت پرداخت کند زیرا مالکیت پتنت‌های مربوط به هر دو نسخه iOS را در اختیار دارد.

در این پرونده جدید، غرامت ۱ تریلیون دلاری بابت «بستری شدن، سفر، پریشانی، تحقیر، شرمساری و توهین به شخصیت» مطالبه شده است. دادگاه هنوز تاریخی برای بررسی این پرونده شکایت از اپل تعیین نکرده است. اگرچه ما وکیل نیستیم، اما اپل احتمالا بار دیگر می‌تواند این پرونده را مختومه کند. با این حال، باید صادقانه بگوییم که امیدواریم محاکمه مربوط به این پرونده آغاز شود تا ببینیم شاکی موردنظر در دادگاه چه مدارکی را برای اثبات ادعاهای خود ارائه خواهد کرد.

