تاریخ معرفی گوشی HTC Desire 20 Pro اعلام شد

شرکت HTC با وجود اینکه تقریبا هیچ حضوری در بازار موبایل ندارد، ولی ظاهرا از ساخت گوشی‌ها دست نکشیده و به‌زودی از گوشی HTC Desire 20 Pro رونمایی می‌کند. در رابطه با این گوشی اخیرا گزارش‌های زیادی منتشر شده و طبق پوستر قرار گرفته در سایت این شرکت، در تاریخ ۱۶ ژوئن (۲۷ خرداد) از این گوشی رونمایی خواهد شد.

در تصویر منتشر شده، شاهد حفره نمایشگر در سمت چپ بخش فوقانی گوشی موردنظر هستیم و همچنین باید به ماژول عمودی دوربین در پنل پشتی هم اشاره کنیم که این ماژول هم در سمت چپ قسمت فوقانی تعبیه شده است.

بر اساس شایعات و گزارش‌های مطرح شده، این گوشی از دوربین چهارگانه بهره می‌برد و در پنل پشتی آن باید انتظار تعبیه حسگر اثر انگشت را داشته باشیم. این یعنی با وجود اینکه HTC Desire 20 Pro اولین گوشی دارای نمایشگر حفره‌دار این شرکت محسوب می‌شود، اما خبری از حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر نخواهد بود.

همچنین با توجه به اینکه عضو خانواده Desire است، یک گوشی میان‌رده به حساب می‌آید. بر اساس بنچمارک‌های فاش شده، ظاهرا قلب تپنده این گوشی تراشه اسنپ‌دراگون ۶۶۰ یا ۶۶۵ خواهد بود که در کنار آن ۶ گیگابایت حافظه رم انجام وظیفه می‌کند. در نهایت برای نمایشگر باید انتظار بهره‌گیری از پنل ۶.۵ اینچی LCD با رزولوشن FHD+ را داشته باشیم.

