در عصر حاضر که گجت‌های الکترونیک به ابزارهایی جدا نشدنی از زندگی روزمره ما تبدیل شده‌اند، هرچه دستگاهی که با آن سروکار داریم نمایشگری بزرگتر داشته باشد و حمل‌و‌نقل آن برای‌مان ساده‌تر باشد، تجربه کاربری بهتری را به ما ارائه خواهد کرد. گوشی تاشو همان دستگاهی است که تلاش می‌کند تا خلاء حضور چنین محصولی را در بازار پر کند.

این تلاش‌ها تا کنون به معرفی دو گوشی تاشو گلکسی فولد و گلکسی Z Flip از سوی سامسونگ، میت X و میت Xs از سوی هواوی، موتورولا Razr و سرفیس Duo مایکروسافت ختم شده‌اند. البته سایر شرکت‌ها همچون شیائومی نیز در حال توسعه محصولاتی مشابه هستند که انتظار می‌رود در آینده‌ای نزدیک رونمایی شوند.

بسیاری از کاربران علاوه بر گوشی هوشمند خود، یک تبلت نیز دارند که در هنگام نیاز به صفحه نمایش بزرگتر به سراغ آن می‌روند. اما گوشی تاشو آمده تا هر دو این دستگاه‌ها را در قالب یک دستگاه ارائه کند.

در نگاه اول، ساختار خاص این دستگاه که نمایشگری بزرگ در ابعاد یک تبلت را در قالب یک گوشی هوشمند معمولی جای داده است، می‌تواند برای بسیاری از کاربرانی که اهل وب‌گردی، تماشای فیلم و سریال، بازی و شبکه‌های اجتماعی هستند جذاب به‌نظر برسد.

اما آیا گوشی هوشمند تاشو می‌تواند تمامی انتظارات ما از یک ابزار دیجیتال را برآورده کند؟ مهم‌تر از آن، آیا این گجت تازه‌وارد واقعا جانشینی شایسته برای گوشی‌های هوشمند و تبلت‌های فعلی ما خواهد بود؟

در ادامه به بررسی تعدادی از برتری‌ها و ضعف‌های گوشی تاشو در مقابل تبلت‌ها و گوشی‌های هوشمند فعلی می‌پردازیم:

تفاوت در عملکرد

اگرچه یک گوشی تاشو مانند گلکسی فولد یا میت X نسبت به گوشی‌های هوشمند معمولی وزن و ضخامت بیشتری دارد، اما صفحه نمایش بزرگتری را ارائه می‌کند. همچنین، حمل آن نسبت به تبلت‌ها آسان‌تر است و می‌توان پس از بستن نمایشگر تاشو به‌راحتی دستگاه را درون جیب جای داد. از سوی دیگر، زحمت شارژ دو دستگاه را به یک دستگاه کاهش می‌دهد.

در مقابل، اگر خانواده سرفیس، آیپد پرو و سری گلکسی تب اس را کنار بگذاریم، بیشتر تبلت‌ها به‌جز ارائه نمایشگری بزرگتر نسبت به گوشی‌های هوشمندمان هیچ برتری دیگری ندارند. اگر به تبلت‌های اندرویدی بازار نگاهی داشته باشیم، اغلب آن‌ها در سیستم عامل، سخت افزار و ویژگی‌ها با گوشی‌های هوشمند برابرند و حتی در برخی مشخصات مانند کیفیت دوربین و نمایشگر در رده پایین‌تری قرار می‌گیرند.

مدیریت فایل

اگر از آن دسته کاربرانی باشید که از گوشی و تبلت در کنار هم استفاده می‌کنید، حتما گاهی از جایجایی فیلم‌ها، تصاویر، موسیقی و اسناد بین این دو دستگاه خسته شده‌اید. دقیقا در این زمان است که گوشی‌ تاشو به کمک می‌آید تا زحمت شما را کمتر کند.

البته بسیاری از کاربران نیز وجود دارند که در مقابل نسبت تصویر مربعی گوشی‌های تاشو مانند میت Xs، تبلت‌های مستطیل شکل را گزینه بهتری برای تماشای فیلم و سریال می‌دانند که به توضیح درستی انتخاب آن‌ها می‌پردازیم.

تماشای ویدیو

اگر از پلتفرم‌های استریم ویدیو مانند نتفلیکس روی یک گوشی تاشو استفاده کنید، به این دلیل که اغلب آن‌ها نسبت تصویر مربعی دارند، در هنگام بزرگنمایی با مشکل عدم نمایش کامل محتوا مواجه می‌شوید و فریم‌های هر دو لبه تصویر به‌طرز چشمگیری تغییر خواهند کرد.

راه‌کاری که در این موقعیت به ذهن می‌رسد، تماشای ویدیو در حالتی است که نمایشگر بسته باشد و از حالت افقی استفاده کنید. در این حالت، شما ویدیوی مورد نظر را در یک نمایشگر کوچک تماشا می‌کنید که حتی ممکن است از گوشی هوشمند فعلی‌تان هم کوچکتر باشد.

مثال دیگری که می‌توان ذکر کرد، یوتیوب است که شما را مجبور می‌کند ویدیوهایش را با یک نوار سیاه در بالا و پایین نمایشگر تماشا کنید. در این حالت، نمایشگر تاشوی بزرگی که مبلغ زیادی هم برای داشتن آن هزینه کرده‌اید به هیچ وجه به کمک‌تان نمی‌آید.

اما در صورتی که شما محتوایی مانند یک استندآپ کمدی را تماشا می‌کنید، با توجه به این‌که سوژه در وسط تصویر واقع شده، حاشیه‌ها یا بریدگی‌های فریم برای شما مزاحمت چندانی نخواهند داشت. بنابراین، تبلت‌ها با نسبت تصویر مستطیلی خود برای تماشای ویدیو انتخاب عاقلانه‌تری خواهند بود.

در سال ۲۰۱۹، شیائومی رندرهای از گوشی تاشو با دو تا خوردگی در اطراف را به نمایش گذاشت نشان می‌دهد این دستگاه نیز مانند اکثر گوشی‌های تاشویی که تا کنون دیده‌ایم از نسبت تصویر مربعی بهره می‌گیرد.

اما ال‌جی پتنتی از یک گوشی با نمایشگر رول شونده را به ثبت رسانده است که به‌جای استفاده از نسبت تصویر مربعی، از نسبت ۳:۲ مستطیلی استفاده می‌کند و شاید این گوشی بتواند در بحث تماشای ویدیو با تبلت‌ها رقابت کند.

شبکه‌های اجتماعی و وب‌گردی

در این بخش، گوشی‌های تاشو نسبت به گوشی‌های هوشمند فعلی ما برتر خواهند بود. صفحه نمایش بزرگی که تجربه مرور صفحات وب در حالت دسکتاپ را ارائه می‌کند و می‌توان با اتصال صفحه کلید بی‌سیم به راحتی از آن برای انجام بعضی از کارها کمک گرفت و پس از پایان کار، در عرض چند ثانیه آن را در جیب قرار داد.

همچنین، تجربه گشت‌و‌گذار در شکه‌های اجتماعی نیز در گوشی‌های تاشو لذت‌بخش تر است. در نظر بگیرید بتوان تصاویر اینستاگرام را در ابعادی بزرگتر تماشا کرد و با استفاده از صفحه‌کلید بزرگتر گوشی تاشو، راحت‌تر پیام‌های متنی ارسال کرد.

اگر استفاده شما از اینترنت به وب‌گردی و شبکه‌های اجتماعی محدود است، می‌توانید گوشی تاشو را به عنوان جایگزینی مناسب برای گوشی هوشمند، تبلت و حتی لپ‌تاپ خود انتخاب کنید. البته امیدواریم با پیشرفت سریع تکنولوژی، قدرت گوشی‌های تاشو افزایش یابد و در عین حال قیمت بسیار بالای آن‌ها نیز به حدی برسد که اکثر کاربران بتوانند از پس خرید آن برآیند.

مقاومت

صادقانه اعلام می‌کنیم که هر مدل گوشی هوشمندی که اکنون در دستان شماست، قطعا از گوشی‌های تاشو فعلی مقاوم‌تر است. اکثر گوشی‌های تاشوی فعلی به نمایشگری پلاستیکی مجهزند که به سادگی در مقابل خط‌‌ و خش آسیب‌پذیر است و از پوشش‌های محافظ جانبی نیز پشتیبانی نمی‌کند. به علاوه، حس اطمینانی که لمس نمایشگرهای شیشه‌ای القا می‌کنند را در لمس این نمایشگرهای پلاستیکی نخواهید یافت.

مورد دیگری که باید به آن اشاره کنیم، حس ناخوشایندی است که لولای یک گوشی تاشو فعلی در زمان باز و بسته شدن به کاربر القا می‌کند. تا خوردگی وسط صفحه نمایش این دستگاه‌ها نیز مورد دیگر است که حتی پس از باز شدن کامل نمایشگر تاشو همچنان قابل مشاهده است.

همچنین، در مدل‌هایی مانند گلکسی فولد، در حالتی که گوشی تاشو بسته باشد دو قسمت آن به‌صورت کامل روی هم قرار نمی‌گیرند و همیشه فضایی خالی بین این دو قسمت وجود خواهد داشت.

باید اعتراف کنیم گوشی‌های تاشو فعلی بیشتر به یک نمونه آزمایشی شبیه‌اند تا یک محصول واقعی. بنابراین، اگر کاربری بی‌دقت باشد و نتواند به‌خوبی از گوشی تاشو خود محافظت کند، ممکن است در همان ماه اول استفاده از آن شاهد خرابی دستگاه باشد.

قیمت

نمی‌توان انکار کرد که قیمت یکی از اصلی‌ترین عوامل انتخاب یک گجت هوشمند است. در حالی‌که در چند سال اخیر قیمت گوشی‌های هوشمند افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است، اما گوشی‌های تاشو همچنان کالایی گران‌قیمت محسوب می‌شوند و در مواردی قیمت آن‌ها حتی از لپ‌تاپ‌ها نیز بیشتر است.

طبق اعلام Statista، میانگین قیمت یک گوشی هوشمند در بازار آمریکا در سال جاری برابر با ۴۹۲ دلار است. با فرض این‌که بیشتر کاربران به دنبال بالاترین مشخصات و سخت افزار نیستند و به دنبال گوشی‌های رده پایین هم نخواهند بود، این عدد را به ۴۰۰ دلار رند می‌کنیم که قیمت یک میان‌رده مناسب در بازار فعلی است.

در بخش تبلت‌ها نیز اکنون ارزا‌ن‌ترین آیپد اپل که همان مدل ۲۰۱۹ است با قیمت ۳۳۰ دلار به‌فروش می‌رسد. بنابراین، با پرداخت تقریبا ۷۳۰ دلار می‌توانید یک تبلت و یک گوشی هوشمند مناسب برای خود تهیه کنید.

در مقابل، یک گوشی تاشو اکنون حدود ۲۰۰۰ دلار به‌فروش می‌رسد و این در حالی است که به‌جز یک نمایشگر تاشو (با آن مقاومتی که اشاره کردیم) چیز خاص دیگری نصیب شما نخواهد شد. البته این یک تکنولوژی جدید است و طبیعی است که در آغاز راه با قیمتی گزاف وارد بازار شود.

کاربرانی که توانایی خرید این محصولات گران‌قیمت را دارند و همیشه به دنبال در اختیار داشتن جدیدترین تکنولوژی‌ها هستند، می‌توانند با خرید گوشی‌های تاشو به تولید کنندگان آن‌ها نیز کمک کنند تا در تولید نسل‌های بعدی موفق‌تر عمل کنند.

جمع‌بندی

کاربرانی که استفاده آن‌ها از گجت‌های هوشمند به وب‌گردی، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسانی خلاصه می‌شود؛ می‌توانند با پرداخت مبلغی در حدود ۲۰۰۰ دلار، به‌جای گوشی هوشمند، تبلت و حتی لپ‌تاپ‌شان از یک گوشی تاشو استفاده کنند که حمل آن ساده‌تر است و کار هر سه دستگاه را برای‌شان انجام می‌دهد.

اما افرادی که به دنبال قدرت پردازشی بالا هستند، می‌توانند تا ارزان‌تر شدن گوشی‌های تاشو و عرضه نسل‌های بعدی که نواقص فعلی را ندارند صبر کنند. همچنین می‌توان به محصول ارزشمندی مانند سرفیس Duo نیز نگاهی داشت که جایگزین کاربردی‌تری برای گوشی‌های تاشو گران‌قیمت فعلی است.

شما هم می‌توانید دیدگاه خود را درباره گوشی‌ تاشو و مزایا و معایب آن‌ نسبت به گوشی‌های هوشمند و تبلت‌های فعلی با در میان بگذارید.

منبع: Phone Arena

