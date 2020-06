سامسونگ برای نمایشگر گلکسی Z Flip از محافظ شیشه‌ای فوق نازک (UTG) ساخت شرکت آلمانی Schott استفاده می‌کند. حالا بر اساس یک گزارش جدید، سامسونگ از طریق همکاری با شرکت آمریکایی سازنده گوریلا گلس قصد دارد وارد حوزه تولید محافظ شیشه‌ای مختص نمایشگرهای تاشو شود.

ظاهرا سامسونگ برای اینکه بتواند هزینه‌های تولید این محافظ‌های شیشه‌ای را کاهش دهد، به همکاری با شرکت کورنینگ روی آورده که سازنده محافظ‌های نمایشگر گوریلا گلس محسوب می‌شود. گفته می‌شود توسعه این محافظ‌های شیشه‌ای به کمی زمان نیاز دارد و به همین خاطر برای گوشی‌های تاشو سامسونگ در سال ۲۰۲۱ احتمالا از این محافظ‌ها استفاده خواهد شد.

این یک همکاری قابل توجه به حساب می‌آید زیرا شرکت کورنینگ در زمینه‌ی محافظ‌های نمایشگر انواع و اقسام گوشی‌ها حرف اول را می‌زند. باید خاطرنشان کنیم که تقریبا تمام گوشی‌های پرچم‌دار و میان‌رده موجود در بازار، برای محافظت از نمایشگر خود از شیشه‌های گوریلا گلس استفاده می‌کنند.

همچنین باید بگوییم اولین گوشی هوشمند دارای محافظ گوریلا گلس، نخستین آیفون بود و بعد از آن دیگر شرکت‌ها به بهره‌گیری از این شیشه‌های محافظ روی آوردند. به همین خاطر احتمالا محافظه شیشه‌ای ساخت سامسونگ و کورنینگ احتمالا برای دیگر گوشی‌های تاشو هم مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در این میان، انتظار می‌رود گلکسی فولد ۲ مانند گلکسی Z Flip مجهز به محافظ شیشه‌ای باشد که این مشخصه منجر به افزایش دوام این گوشی خواهد شد. البته این محافظ مطمئنا محصول مشترک سامسونگ و کورنینگ نخواهد بود.

منبع: Android Authority

