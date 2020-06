مایکروسافت سال گذشته دو محصول تاشو خود را با نام‌های سرفیس نئو و سرفیس دو (Surface Neo، Surface Duo) معرفی کرد که دو نمایشگر آن با تکیه بر لولاهای انعطاف پذیر به یکدیگر متصل می‌شوند. اما با توجه به پتنت جدید مایکروسافت ظاهرا ردموندی‌ها تمایلی به استفاده از اتصال فیزیکی این چنینی نداشته و به دنبال روش جدید و خلاقانه‌ای هستند.

پتنت جدیدی که از سوی این شرکت به ثبت رسیده، ایده استفاده از سیستم مغناطیسی را در سرفیس جدید به تصویر می‌کشد. این پتنت، راه‌های اتصال قطعات سخت‌افزاری نظیر دو صفحه نمایش، یا یک نمایشگر با کیبورد تاشو را از طریق لولاهای مغناطیسی نشان می‌دهد.

جک پرچر از وب‌سایت PatentlyApple می‌گوید:

در این پتنت، مایکروسافت تمرکز خود را روی امکان اتصال دو دستگاه سرفیس به یکدیگر و تشکیل یک محصول جدید منعطف کرده. یعنی دقیقا مشابه سرفیس نئو که می‌تواند مانند یک لپ تاپ یا کتاب دو صفحه‌ای باز شود. مورد جدید در این پتنت، عدم وجود ساختار لولایی است که مانند آنچه که در سرفیس نئو دیدیم، دو نمایشگر را به یکدیگر متصل نگه دارد. در واقع دو صفحه مجزا این بار از طریق یک سیستم مغناطیسی جدید به یکدیگر وصل می‌شوند.

بیشتر بخوانید: مایکروسافت سرفیس دو (Duo) از قلم لمسی استایلوس پشتیبانی می‌کند

با چنین طراحی نه تنها می‌توان محصول جدید را مانند یک کتاب باز و بسته کرد، بلکه می‌توان انواع و اقسام لوازم جانبی را نیز به راحتی به آن متصل کرد. (احتمالا از طریق ارتباط بی‌سیم قطعات متصل به هم).

این اولین باری نیست که می‌بینیم مایکروسافت تمرکز خود را روی اتصال لوازم جانبی به دستگاه معطوف می‌کند. اگر از کیبوردهای سرفیس استفاده کنید متوجه می‌شوید چقدر اتصال آن‌ها به بدنه به آسانی صورت می‌گیرد.

همچنین اولین باری هم نیست که می‌بینیم مایکروسافت به استفاده از لولاهای مغناطیسی به جای فناوری‌های قدیمی تمایل نشان می‌دهد. سال گذشته هم پتنتی را مشاهده کردیم که استفاده از سیستم مغناطیسی برای ساختار قطعات سخت‌افزار به جای پیچ را نشان می‌داد.

بیشتر بخوانید: آیا سرفیس Duo می‌تواند گلکسی فولد سامسونگ را شکست دهد؟

مایکروسافت سال گذشته سرفیس لپ تاپ ۳ و سرفیس پرو ایکس را با هدف تعمیر آسان و سریع توسط تمام مراکز تعمیرات قطعات کامپیوتر طراحی کرد. اگرچه در این دستگاه‌ها ساختار مغناطیسی استفاده نشده اما چنین ایده‌ای نشان می‌دهد به زودی در خطوط مونتاژ و حتی تعمیرات لوازم دیجیتال، سرعت و سهولت در کار را شاهد خواهیم بود.

همانطور که می‌دانید، تاکنون همه ایده‌هایی که پتنت شدند لزوما به خط تولید نرسیدند و به همین خاطر نمی‌توان با قاطعیت، عملی شدن این ایده را اعلام کرد. اما از آن جایی که مایکروسافت تا به این لحظه تمرکز زیادی روی رسیدن به چنین اهدافی داشته، می‌توان احتمال به واقعیت تبدیل شدن آن را زیاد دانست.

مسلما اتصال راحت‌تر قطعات سخت‌افزاری نظیر کیبورد، نمایشگر و حتی تعمیر ساده آن‌ها از مواردی است که باید در دستور کار بسیاری از شرکت‌ها قرار گیرد که فعلا مایکروسافت به آن تمایل بیشتری نشان داده.

نظر شما در رابطه با پتنت جدید مایکروسافت چیست؟ آیا استفاده از سیستم مغناطیسی به جای پیچ در ساخت قطعات سخت‌افزاری را منطقی می‌دانید؟

بیشتر بخوانید: سرفیس نئو رسما معرفی شد؛ سرفیس تاشو مجهز به دو نمایشگر

منبع: forbes

The post پتنت جدید مایکروسافت طراحی جالب و خلاقانه سرفیس جدید را نشان می‌دهد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala