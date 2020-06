بر اساس جدیدترین گزارش خبرگزاری بلومبرگ، اپل در جریان افتتاحیه رویداد WWDC 2020 در تاریخ ۲۲ ژوئن (۲ تیر)، بهره‌گیری کامپیوترهای مک از پردازنده های مبتنی بر معماری ARM را اعلام خواهد کرد. این کمپانی از سال ۲۰۰۶ که پردازنده‌های PowerPC را کنار گذاشت، برای کامپیوترهای مک از پردازنده‌های ساخت اینتل استفاده کرده است.

اما طی ماه‌های اخیر، گزارش‌های متعددی در مورد ارائه‌ی پردازنده های ARM برای بخشی از کامپیوترهای مک منتشر شده است. البته در سال جاری نباید انتظار عرضه چنین کامپیوترهایی را داشته باشیم و ظاهرا اپل قصد دارد در رویداد WWDC، توسعه‌دهندگان را برای این موضوع راهنمایی کند تا بتوانند برنامه‌های خود را با معماری این پردازنده‌ها هماهنگ کنند.

بر اساس این گزارش بلومبرگ، معماری پردازنده های موردنظر مشابه با تراشه‌های تعبیه شده در آیفون و آیپد است. با این حال، سیستم‌های مک موردنظر کماکان از سیستم‌عامل macOS بهره می‌برند و قرار نیست برای آن‌ها iOS مورد استفاده قرار بگیرد.

یکی از دلایل این اقدام اپل، تلاش‌های نسبتا ناموفق اینتل برای ارائه‌ی دستاوردهای قابل توجه در زمینه‌ی نسل جدید پردازنده‌های خود است. اینتل در دورانی یک رقیب قدر برای AMD بود اما طی سال‌های گذشته فاصله بین این دو شرکت کمتر شده است.

ضعف اینتل و نارضایتی اپل

پردازنده‌های اینتل به خاطر ضعف‌هایی مانند تولید گرما و مصرف بیش از حد انرژی مورد انتقاد قرار گرفته‌اند ولی تراشه‌های اختصاصی اپل علاوه بر بهبود پیوسته در زمینه‌ی عملکرد، در زمینه‌ی مصرف انرژی و تولید گرما حرف زیادی برای گفتن دارند.

در بخشی از این گزارش به نقل از منابع آگاه آمده که مهندسین اپل نگران این موضوع بوده‌اند که اتکا به پردازنده‌های اینتل برنامه‌های مربوط به آینده کامپیوترهای مک را به تاخیر می‌اندازد یا اینکه برخی از این برنامه‌ها را غیرعملی خواهد کرد. ظاهرا آزمایش‌های صورت گرفته بر روی پردازنده های ARM به کار گرفته شده در کامپیوترهای مک بهبودهای قابل توجه نسبت به پردازنده‌های اینتل را نشان داده است.

همچنین بنچمارک‌های انجام شده برای برخی مدل‌های آیفون و آیپد، عملکرد بهتر این گجت‌ها نسبت به تعدادی از کامپیوترهای مک را نشان می‌دهند. با این حال، چنین کاری به سادگی تعبیه تراشه آیپد در کامپیوتر مک نیست و تغییر تکنولوژی تراشه یک فرایند بسیار پیچیده و زمان‌بر محسوب می‌شود.

گفته می‌شود اپل مشغول توسعه سه پردازنده اختصاصی برای کامپیوترهای مک است که حداقل یکی از آن‌ها بر مبنای تراشه A14 ساخته شده. این اقدام اپل، می‌تواند منجر به ساخت مک‌بوک‌های باریک‌تر و سبک‌تری شود که نسبت به بسیاری از نمونه‌های مشابه از لحاظ پردازشی، عمر باتری و دیگر موارد حرف بیشتری برای گفتن خواهند داشت.

