شیائومی قرار است به زودی از مچ بند جدید خود با نام می بند ۵ رونمایی کند. محصولی که به خاطر موفقیت‌های سری ۴ به شدت مورد انتظار کاربران است. به خصوص اینکه شیائومی این مچ بند را به قابلیت‌های زیادی از قبیل NFC، ردیاب سلامت زنان، نمایشگر بزرگ‌تر، ریموت دوربین و … مجهز خواهد کرد.

امروز شیائومی در حساب رسمی خود در ویبو پستی را در رابطه با می بند ۵ به اشتراک گذاشت که با توجه به آن، تمامی شایعات و خبرهایی که پیش‌تر پیرامون این محصول منتشر شده بود را تایید کرد. در واقع مچ بند جدید این شرکت قرار است ۷ ویژگی جالب و جذاب داشته باشد که عبارت‌اند از:

نمایشگر بزرگ Dynamic OLED

قابلیت شارژ مغناطیسی

NFC یونیون پی و QuickPass

ریموت دوربین

سنسورهای حرفه‌ای

۱۱ حالت حرفه‌ای ورزشی

حالت جدید سلامت زنان

بیشتر بخوانید: شیائومی می بند ۵ با قابلیت کنترل دوربین گوشی راهی بازار می‌شود

شیائومی می بند ۵ قرار است در چهار رنگ زرد، قرمز، سبز و مشکی راهی بازار شود. همچنین در موارد بالا منظور از سنسورهای حرفه‌ای در واقع همان سنسور اندازه‌گیری اشباع اکسیژن خون است که به سنجش میزان استرس کمک می‌کند.

اخیرا هم شنیده بودیم پشتیبانی از الکسا، دستیار صوتی هوشمند آمازون هم در این مچ بند قرار دارد که البته در این گزارش نامی از آن به میان نیامد. شاید هم تنها مدل‌های جهانی به آن دسترسی داشته باشند و برای همین شیائومی در ویبو به آن اشاره نکرد. البته هیچ بلندگویی برای دریافت صدای الکسا در این مچ بند وجود ندارد و پاسخ‌ها به صورت متن به نمایش در می‌آیند.

با توجه به خبرها و شایعات قبل، حالت‌های تمرینی نظیر یوگا، دستگاه پله‌نوردی، دستگاه روئینگ، دستگاه دوچرخه سواری و طناب زدن نیز به مچ بند جدید اضافه خواهد شد. همینطور شنیده بودیم نمایشگر این محصول از ۰.۹۵ اینچ به ۱.۲ اینچ افزایش می‌یابد که ظاهرا درست بوده. در بین تمام قابلیت‌ها اما ریموت دوربین شیائومی می بند ۵ یکی از بهترین قابلیت‌ها بود که خوشبختانه قرار است به آن اضافه شود.

می بند ۵ قرار است ۵ شنبه وارد بازار چین شود. این یعنی ۱۱ ژوئن (۲۲ خرداد)، می بند جدید را در چین و چند روز بعد در تابستان، رونمایی نسخه جهانی آن را شاهد خواهیم بود.

منبع: gsmarena

The post شیائومی می بند ۵ با NFC، نمایشگر بزرگ‌تر و ریموت دوربین راهی بازار می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala