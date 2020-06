سامسونگ سال گذشته از اولین گوشی تاشو خود به نام گلکسی فولد رونمایی کرد و بر اساس گزارش‌های مختلف، قرار است در تاریخ ۵ آگوست (۱۵ مرداد) از نسل دوم این گوشی به نام گلکسی فولد ۲ رونمایی شود. در رابطه با پشتیبانی این گوشی از قلم S Pen گزارش‌های متعددی منتشر شده اما حالا طبق یک گزارش جدید منتشر شده از منابع کره‌ای، محدودیت‌های فنی جلوی این کار را گرفته‌اند.

گفته می‌شود سامسونگ به دلیل محدودیت‌های مربوط به دوام نمایشگر تاشو گلکسی فولد ۲ ناچار شده این قابلیت را حذف کند. باید خاطرنشان کنیم ضخامت نمایشگر گلکسی نوت ۱۰ که از این قابلیت پشتیبانی می‌کند، به ۰.۴ میلی‌متر می‌رسد.

اما محافظ شیشه‌ای استفاده شده برای گلکسی Z Flip موسوم به UTG از ضخامت ۰.۰۳ میلی‌متری بهره می‌برد که ظاهرا گلکسی فولد ۲ هم مجهز به این مشخصه است که دوام کافی برای پشتیبانی از قلم S Pen ندارد.

البته از طرف دیگر باید به احتمال بهره‌گیری گلکسی فولد ۲ از نمایشگر ۱۲۰ هرتز اشاره کنیم و این در حالی است که نسل قبلی این گوشی مبتنی بر نمایشگر ۶۰ هرتز بود. همچنین نباید افزایش اندازه نمایشگر و رزولوشن آن را از قلم بیندازیم.

گفته می‌شود سامسونگ در کنار مدل ۵۱۲ گیگابایتی این گوشی، از مدل ۲۵۶ گیگابایتی هم رونمایی می‌کند تا کاربران برای خرید این گوشی دست بازتری داشته باشند. با نزدیک‌تر شدن به تاریخ ۵ آگوست، مطمئنا اطلاعات بیشتری در مورد این گوشی هیجان‌انگیز فاش می‌شود.

