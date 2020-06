طی ماه‌های گذشته، اخبار مربوط به دوربین های سلفی زیر نمایشگر سروصدای زیادی راه انداخته‌اند و گفته می‌شد در ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده اولین گوشی‌های مجهز به این فناوری راهی بازار می‌شود. اما دو روز قبل شرکت چینی Visionox خبر تولید انبوه پنل‌های سازگار با این فناوری را اعلام کرد و به نظر می‌رسد زودتر از حد انتظار با این گوشی‌ها مواجه خواهیم شد.

در همین رابطه، نائب رییس شرکت اوپو در شبکه اجتماعی Weibo پستی منتشر کرده و به کاربران توصیه کرده که از نسل اول دوربین های زیر نمایشگر نباید انتظار زیادی داشته باشند. این مقام ارشد اوپو خاطرنشان کرده کیفیت این نوع دوربین‌ها از همان ابتدا عالی نخواهد بود و باید انتظار بهبودهای تدریجی را داشته باشیم.

بنابراین اگر خواستار بهره‌گیری از گوشی‌های مبتنی بر این فناوری هستید، بهتر است منتظر نسل دوم یا سوم آن بمانید. چنین دیدگاهی کاملا منطقی محسوب می‌شود و به‌عنوان مثال می‌توانیم به اولین گوشی‌های دارای حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر اشاره کنیم. حسگر اثر انگشت این گوشی‌ها از لحاظ دقت و سرعت حرفی برای گفتن نداشتند و همین موضوع اعتراضات زیادی به همراه داشت.

در رابطه با دوربین زیر نمایشگر، شرکت‌های اوپو و شیائومی نمونه اولیه این تکنولوژی را نمایش داده‌اند و ظاهرا برای این دو شرکت، این فناوری اهمیت بسیار زیادی دارد. البته هیچکدام از آن‌ها زمانبندی مربوط به عرضه اولین گوشی مجهز به این تکنولوژی را اعلام نکرده‌اند. اما شرکت چینی Visionox گفته که به‌زودی این نوع گوشی‌ها روانه‌ی بازار می‌شوند.

در هر صورت فارغ از کیفیت این نوع دوربین‌های سلفی، چنین فناوری نوآورانه‌ای به شرکت‌ها اجازه می‌دهد گوشی‌های خود را با طراحی‌های جذاب‌تری راهی بازار کنند.

