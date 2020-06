در این مطلب به بررسی آنچه که درباره گلکسی نوت ۲۰ و نوت ۲۰ پلاس/اولترا سامسونگ می‌دانیم می‌پردازیم تا ببینیم با توجه به شایعات و اخبارهای گوناگون پیرامون این سری، غول کره‌ای چه برنامه‌ای برای آخرین پرچم‌داران خود در سال ۲۰۲۰ دارد.

در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ گوشی‌های زیادی راهی بازار می‌شوند که یکی از هیجان‌انگیزترین آن‌ها گلکسی نوت ۲۰ و برادر بزرگ‌ترش یعنی گلکسی نوت ۲۰ پلاس است. تاکنون در رابطه با این گوشی‌ها خبرها و شایعات زیادی را شنیدیم اما مسئله‌ای که هنوز در حد یک معمای پیچیده باقی مانده، وجود یا عدم وجود گلکسی نوت ۲۰ اولترا است.

اخیرا شنیده بودیم سامسونگ قصد ندارد مدل پلاس را راهی بازار کند و فقط نوت ۲۰ و نوت ۲۰ اولترا را شاهد خواهیم بود. برخی‌ها نیز به وجود سه مدل اشاره کردند و خب در این بین هنوز هیچ چیز به صورت رسمی مشخص نشده. هنوز نمی‌دانیم آیا مدل اولترا وجود دارد یا خیر و اگر قرار به تولید آن باشد، چه چیزی آن را منحصر بفرد می‌کند؟

سامسونگ برای اولین بار با سری اس ۲۰، از محصولی با پسوند اولترا رونمایی کرد. به نسبت گلکسی اس ۲۰ پلاس، مدل اولترا واقعا قدرتمندتر و بهتر است. چه از نظر اندازه نمایشگر و چه از نظر کیفیت دوربین و حتی در مدلی هم حافظه رم. اما خب اگر قرار بر وجود گلکسی نوت ۲۰ اولترا به عنوان گوشی سوم باشد، نباید انتظار تفاوت زیادی بین آن و مدل پلاس داشته باشیم.

اما با توجه به آخرین شایعات و خبرها که درباره گلکسی نوت ۲۰ و نوت ۲۰ پلاس منتشر شده، تصمیم گرفتیم محتمل‌ترین‌‌ها را کنار هم قرار داده تا ببینیم سامسونگ چه برنامه‌ای برای آینده دارد و نوت‌های جدید قرار است با چه قابلیت‌هایی راهی بازار شوند. لازم به ذکر است درباره گلکسی نوت ۲۰ اولترا و احتمال وجود آن هنوز هیچ خبر قطعی در اختیار نداریم.

قیمت و تاریخ عرضه

سامسونگ معمولا گلکسی‌ نوت‌ها را در ماه آگوست هر سال راهی بازار می‌کند و دلیل خاصی هم ندارد امسال این تاریخ با تاخیر مواجه شود. حتی سری گلکسی اس ۲۰ هم در اوج شیوع کرونا رونمایی شدند و بعید به نظر می‌رسد حالا که شرایط کمی بهتر شده، تغییری در زمان عرضه این محصولات ببینیم.

با توجه به خبری که اخیرا منتشر شده، ظاهرا سامسونگ تاریخ دقیق برگزاری رویداد آنلاین خود را ۵ آگوست (۱۵ مرداد) در نظر دارد. همین منبع نیز ادعا می‌کند در این رویداد، گلکسی فولد ۲، گلکسی واچ اکتیو ۲ و گلکسی تب اس ۷ در کنار کهکشانی‌های سری نوت رونمایی می‌شوند.

در رابط با قیمت اما سخت است پیش‌بینی خاصی انجام دهیم. در شرایطی قرار داریم که اصلا مشخص نیست دو مدل قرار است راهی بازار شود یا سه مدل. به همین خاطر پیش‌بینی قیمت کمی غیر ممکن می‌شود. اما با نگاهی به سری قبل، شاید بتوان حدس‌هایی زد. گلکسی نوت ۱۰ در ۶ مدل و با قیمت‌های زیر راهی بازار شد.

گلکسی نوت ۱۰ با ۸ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی: ۹۴۹ دلار

گلکسی نوت ۱۰ ۵G منحصرا برای بازار کره: ۱۰۴۹ دلار

گلکسی نوت ۱۰ پلاس با ۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی: ۱۰۹۹ دلار

گلکسی نوت ۱۰ پلاس با ۱۲ گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی: ۱۱۹۹ دلار

گلکسی نوت ۱۰ پلاس ۵G با ۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی: ۱۲۹۹ دلار

گلکسی نوت ۱۰ پلاس ۵G با ۱۲ گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی: ۱۳۹۹ دلار

از آن جایی که سری نوت ۲۰ قرار است با پردازنده گران‌تر و قدرتمندتر اسنپدراگون ۸۶۵ راهی بازار شوند، هم مدل استاندارد و هم مدل پلاس یا اولترا به اینترنت ۵G مجهز خواهند شد. بنابراین اگر بخواهیم به این برچسب قیمتی تکیه کنیم، به احتمال فراوان سری جدید با قیمت پایه ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ دلار برای مدل استاندارد و ۱۲۰۰ دلار برای مدل پلاس/اولترا عرضه می‌شوند.

گلکسی نوت ۲۰؛ طراحی و اندازه نمایشگر

اخیرا تصویری از قاب محافظ گلکسی نوت ۲۰ و نوت ۲۰ پلاس منتشر شد که نشان می‌داد نمایشگر این دو گوشی قرار است به چه صورتی طراحی شود. با توجه به قاب، دیده بودیم نمایشگر مدل استاندارد به صورت تخت و بدون هیچگونه خمیدگی طراحی خواهد شد اما برای مدل بزرگ‌تر خمیدگی کمی را شاهد هستیم.

سامسونگ معمولا گوشی‌های بالارده خود را با نمایشگر خمیده راهی بازار می‌کرد و اینکه می‌بینیم پرچم‌داری از سری نوت قرار است چنین ویژگی نداشته باشد کمی عجیب است. هرچند نمایشگر تخت برای بسیاری‌ها بهتر و قابل اطمینان‌تر است.

شما عزیزان می‌توانید در زیر، تمام تصاویری را که از قاب محافظ این دو گوشی منتشر شده تماشا کنید.

همچنین برای هر دو مدل همان ماژول‌های مربعی شکل بزرگ دوربین را شاهد خواهیم بود که البته برای مدل پلاس این ماژول بزرگ‌تر است. روی پنل جلویی هم بعید به نظر می‌رسد سامسونگ تغییر خاصی را به نسبت سری اس ۲۰ در نظر داشته باشد و احتمالا دوربین سلفی در همان جای همیشگی قرار می‌گیرد.

با توجه به تصاویر دیگری هم که از این دو گوشی منتشر شده، احتمالا سامسونگ تصمیمی را که برای سری نوت ۱۰ گرفت و کلیدهای سخت‌افزاری را به سمت چپ برد، تغییر داده و این بار همه کلیدها را به راست می‌آورد. جز این‌ها، جزئیات بیشتری از طراحی این دو گوشی منتشر نشده و برای مطلع شدن از آن باید اندکی بیشتر منتظر بمانیم.

اما در رابطه با اندازه نمایشگر باید بگوییم سامسونگ تغییر خاصی را مد نظر ندارد. ظاهرا مدل استاندارد قرار است به بزرگی مدل پلاس سری اس ۲۰ باشد و این یعنی ۶.۷ اینچ. برای مدل پلاس/اولترا نیز نمایشگر ۶.۹ اینچی در نظر گرفته می‌شود.

ظاهرا سامسونگ پشتیبانی از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز و فناوری LTPO را فقط به مدل پلاس می‌آورد و مدل استاندارد برای کاهش هزینه از چنین فناوری بهره نمی‌برد. هرچند شنیده می‌شود رفرش ریت ۱۲۰ هرتز برای آن در نظر گرفته می‌شود چون وضوح تصویر آن +FHDخواهد بود و لذا هزینه زیادی را در پی ندارد.

در رابطه با LTPO هم باید بگوییم این فناوری به نمایشگر اجازه می‌دهد تا میزان رفرش ریت را بسته به نوع محتوا از ۱ تا ۱۲۰ هرتز تغییر دهد و این یعنی در مصرف انرژی به میزان بسیار زیادی صرفه جویی خواهد شد.

مشخصات فنی گلکسی نوت ۲۰

اولین چیزی که قطعا بین دو گوشی جدید سری نوت مشترک خواهد بود، پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ و در نتیجه پشتیبانی از اینترنت ۵G است. پیش‌تر با انتشار کد کرنل گلکسی اس ۲۰ دیده بودیم نام رمز پردازنده بکار رفته در نوت ۲۰، kona خواهد بود که در واقع این نام رمز جدیدترین پردازنده کوالکام است.

با توجه به این کد اما قرار شد مثل همیشه مدل‌های مجهز به اسنپدراگون در آمریکا عرضه شوند و با توجه به بازخوردهای منفی کاربران به اگزینوس ۹۹۰ بکار رفته در سری اس ۲۰، ظاهرا سامسونگ این بار از نسخه ۹۹۲ پردازنده‌های اختصاصی خود بهره می‌برد که گفته می‌شود قدرتمندتر از سری قبل است.

سامسونگ برای رقابت با نسخه مجهز به کوالکام نماینده‌های خود نیاز به چیزی قدرتمندتر و بهتر از اگزینوس ۹۹۰ داشت و اگر قرار باشد این شرکت فروش خوبی را تجربه کند، یا باید بازارهای دریافت کننده مدل مجهز به اسنپدراگون ۸۶۵ را افزایش دهد و یا پردازنده اختصاصی خود را بهتر و قدرتمندتر طراحی کند.

با توجه به گزارش ZDNet کره، سامسونگ همین حالا هم آماده تولید انبوه چیپ‌های ۵ نانومتری است که اگزینوس ۹۹۲ نام‌گذاری می‌شوند. همانطور که می‌دانید، چیپ‌های کوچک‌تر علی‌رغم قدرت بالایی که دارند، باعث مصرف کمتر انرژی نیز می‌شوند.

اما سوالی که مطرح می‌شود این است که این شرکت معمولا هر سال سری اس و نوت را به یک مدل پردازنده مجهز می‌کند. اگر به خاطر داشته باشید، سال گذشته در حالی که اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس برای استفاده آماده بود و حتی رقبایی نظیر وان پلاس از آن برای پرچم‌دارهای خود استفاده کردند، سامسونگ ترجیح داد از همان اسنپدراگون ۸۵۵ سری اس ۱۰ در نوت ۱۰ استفاده کند.

علاقه این شرکت به عرضه پرچم‌دارهایی با مشخصات سخت‌افزاری مشابه باعث شده در رابطه با صحت این ادعا که گلکسی نوت ۲۰ به اگزینوس ۹۹۲ مجهز می‌شود تردید کنیم. از طرفی گله و شکایت بسیار زیاد کاربران را هم نمی‌توان نادیده گرفت چون این مسئله می‌تواند آسیب جدی به سامسونگ وارد کند.

پرچم‌دارهای سامسونگ قطعا به گواهی ضد آب IP68 مجهز شده و حداقل ۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی خواهند داشت. علاوه بر این‌ها، پشتیبانی از شارژر بی‌سیم، حسگر اثر انگشت درون صفحه و دوربین‌های چندگانه از دیگر مشخصات گلکسی‌ها هستند.

در سری نوت ۱۰ دیده بودیم تنها مدل پلاس به اسلات کارت حافظه مجهز بود و اگر سامسونگ بخواهد همان رویه را در پیش بگیرد، گلکسی نوت ۲۰ از چنین درگاهی بهره نخواهد برد. هرچند امیدواریم این اتفاق رخ دهد.

لازم به ذکر است جک ۳.۵ میلی‌متری نیز در هیچ یک از این دو سری وجود نخواهد داشت چون چند سالی هست که سامسونگ از تعبیه این درگاه در پرچم‌داران خود خودداری کرده.

با توجه به گزارش SamMobile، گلکسی نوت ۲۰ از یک باتری ۴۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره خواهد برد. این باتری قطعا از باتری ۳۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بکار رفته در نوت ۱۰ کیفیت بیشتری دارد اما با در نظر گرفتن پشتیبانی از اینترنت ۵G و نمایشگر ۱۲۰ هرتزی، احتمالا از نظر عملکرد باز هم نتیجه مشابهی را شاهد خواهیم بود.

همین وب‌سایت از وجود باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی برای مدل پلاس خبر داد اما اخیرا با دریافت گواهی ۳C توسط این گوشی‌ها، باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی را برای گلکسی نوت ۲۰ پلاس شاهد بودیم و این با توجه به مشخصات سخت‌افزاری آن کمی عجیب است. خود این موضوع می‌تواند دلیلی باشد بر اینکه باور کنیم نسخه اولترا این گوشی‌ها با باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی نیز وجود خواهد داشت.

دوربین گلکسی نوت ۲۰

با توجه به اطلاعاتی که اخیرا از یک منبع کره‌ای منتشر شد، مدل استاندارد گلکسی نوت ۲۰ از دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی به همراه دوربین تله‌فوتو ۶۴ مگاپیکسلی و یک سنسور فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی بهره می‌برد.

در طرف مقابل، گلکسی نوت ۲۰ پلاس هم مجهز به دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی، تله‌فوتو ۱۲ مگاپیکسلی، فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی و سیستم فوکوس خودکار لیزری است.

موسسه Ice Universe که منبع بسیار موثقی هم به حساب می‌آید در رابطه با مشخصات دوربین گلکسی نوت ۲۰ پلاس چنین پستی را در توییتر منتشر کرد:

سیستم دوربین سامسونگ گلکسی نوت ۲۰ پلاس

دوربین اصلی: ۱۰۸ مگاپیسکلی HM1 با اندازه سنسور ۱/۱.۳۳ اینچ

پریسکوپی: ۱۳ مگاپیکسلی ۳M5 با اندازه سنسور ۱/۳.۴ اینچ

فوق عریض: ۱۲ مگاپیکسلی ۲L3 با اندازه سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ

سنسور فوکوس خودکار لیزری به جای مدت پرواز

اندازه لنز پریسکوپی به ۱۳ مگاپیسکلی کاهش پیدا کرد و دیگر خبری از زوم ۱۰۰ برابری نیست. گفته می‌شود نهایت بزرگ‌نمایی ۵۰ برابر است. فوکوس خودکار لیزری برای کمک به فوکوس لنز اصلی در نظر گرفته شده.

بنابراین ظاهرا دیگر قرار نیست بزرگ‌نمایی ۱۰۰ برابری را در نوت ۲۰ پلاس شاهد باشیم و این میزان تنها به ۵۰ برابر محدود می‌شود. البته انتظار می‌رود سامسونگ کیفیت بزرگ‌نمایی این گوشی را افزایش دهد.

رنگ بندی

با توجه به گزارشات اخیر، گلکسی نوت ۲۰ در سه رنگ خاکستری، سبز و مسی راهی بازار می‌شود در حالی که نوت ۲۰ پلاس تنها در دو رنگ مشکی و مسی در دسترس قرار خواهد گرفت.

اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ قصد ندارد آن رنگ بندی زیبا و جذابی که در سری نوت ۱۰ بکار برد را بار دیگر استفاده کند ولی خب می‌توان انتظار داشت بعد از عرضه آن‌ها نیز شاهد تولید مدل‌هایی با رنگ ‌بندی جدید باشیم.

در حال حاضر درباره گلکسی نوت ۲۰ اولترا اطلاعات زیادی نداریم اما این مطلب به محض دریافت خبرهای جدید درباره گلکسی نوت ۲۰ و نوت ۲۰ پلاس/اولترا بروزرسانی می‌شود.

