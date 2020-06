مدتی قبل در خبرها اشاره شد که اپل در ماه آینده تولید دو مدل آیفون ۱۲ پرو (نسخه ۶.۱ اینچی) و آیفون ۱۲ پرو (۶.۷ اینچی) را آغاز خواهد کرد. امروز نیز گزارش جدیدی از سوی Digitimes منتشر شد که از تکمیل فرآیند تست و تایید مهندسی همه مدل‌های ۵G آیفون ۱۲ تا پایان ماه جاری خبر می‌دهد.

پایان این فرآیند در ماه جاری به این معنی است که فرآیند تولید این محصولات در ماه آینده (جولای) آغاز خواهد شد. همچنین، در گزارش Digitimes ذکر شده است که فرآیند سرهم‌بندی قطعات هر ۴ مدل آیفون ۱۲ به‌طور هم‌زمان آغاز می‌شود و همه مدل‌ها در ماه سپتامبر رونمایی آماده رونمایی خواهند بود. البته در این گزارش به عرضه هم‌زمان این ۴ مدل به بازار اشاره‌ای نشده است.

پیش از این نیز اپل مدل‌های مختلف آیفون را به‌طور هم‌زمان رونمایی کرده بود، اما زمان عرضه متفاوتی را برای هر یک از آن‌ها انتخاب کرده بود. خانواده آیفون ۸ و آیفون X در سپتامبر ۲۰۱۷ رونمایی شدند، اما آیفون X با اندکی تاخیر در روز سوم نوامبر وارد بازار شد. یک سال پس از آن، کوپرتینویی‌ها آیفون XR را به همراه خانواده آیفون XS در ماه سپتامبر رونمایی کردند، اما آیفون XR هم با تاخیر نسبت به XS و XS مکس در روز ۲۶ اکتبر راهی بازار شد.

آغاز فرآیند تولید در ماه جولای

مینگ چی‌کو، تحلیل‌گر معروف مسائل مرتبط با اپل نیز اعلام کرده است مدل‌های پرو آیفون ۱۲ که از هر دو نوع شبکه ۵G پشتیبانی می‌کنند، به دلیل تغییر طراحی آنتن‌ها برای جذب سریع‌تر سیگنال‌های شبکه امواج میلی‌متری، با کمی تاخیر تولید خواهند شد.

او مدعی است که نسخه‌های استاندارد آیفون ۱۲ فقط از شبکه ۵G زیر ۶ گیگاهرتز پشتیبانی می‌کنند. اگر این ادعای او صحت داشته باشد، عدم پشتیبانی این آیفون‌ها از شبکه ۵G امواج میلی‌متری که گسترده‌ترین شبکه ۵G در آمریکا به شمار می‌آید، باعث خواهد شد برخی از کاربران تا سال ۲۰۲۱ صبر کنند تا آیفون‌های فعلی خود را با آیفون ۱۳ تعویض کنند.

رندرهای منتشر شده از خانواده آیفون ۱۲ طراحی جدید این سری را نشان می‌دهند که به‌جای استفاده از لبه‌های گرد، دوباره به استفاده از لبه‌های صاف بازگشته که آخرین بار در آیفون ۵ و ۵s دیده شد. اگرچه حذف بریدگی بالای نمایشگر (ناچ) موردی بود که ما را بسیار خوشحال می‌کرد، اما اپل در نسل جدید به کاهش اندازه آن رضایت داده است.

خانواده آیفون ۱۲ با ۴ مدل معرفی خواهد شد که مشخصات کلی آن‌ها شامل موارد زیر است:

آیفون ۱۲ با نمایشگر ۵.۴ اینجی

آیفون ۱۲ پلاس با نمایشگر ۶.۱ اینچی

آیفون ۱۲ پرو با نمایشگر ۶.۱ اینچی

آیفون ۱۲ پرو مکس با نمایشگر ۶.۷ اینچی

هر ۴ مدل اشاره شده به پنل‌های OLED مجهز خواهند بود، اما فقط نسخه‌های پرو از نرخ رفرش ۱۲۰ هرتزی دینامیک برخوردار خواهند شد. اپل برای خانواده آیفون ۱۲ از چیپست جدید ۵ نانومتری خود با نام A14 Bionic استفاده خواهد کرد که به ۱۵ میلیارد ترانزیستور مجهز است. تعداد بالای ترانزیستورها در این چیپ، به معنی افزایش قدرت و کاهش مصرف انرژی آن است.

طبق آنچه تا به‌حال در خبرها و شایعات ذکر شده، مدل‌های پرو به حافظه رم ۶ گیگابایتی مجهز خواهند شد ولی برای آیفون‌‌های ۱۲ و ۱۲ پلاس از حافظه رم ۴ گیگابایتی استفاده خواهد شد. همچنین، حافظه داخلی نسخه پایه هر یک از آیفون‌های امسال از ۶۴ گیگابایت به ۱۲۸ گیگابایت تغییر خواهد کرد.

مدل‌های استاندارد قرار است با دوربین‌ اصلی سه‌گانه متشکل از دوربین‌های عریض، فوق عریض و سنسور LiDar مجهز شوند. سنسور LiDar در واقع از دوربین ToF برای سنجس دقیق‌تر عمق تصاویر استفاده می‌کند و می‌توان به کمک آن قابلیت‌های مرتبط با واقعیت افزوده بیشتری را به آیفون اضافه کرد. این سنسور به ثبت تصاویر بهتر در نور کم و ثبت تصاویر پرتره با کیفیت‌تر نیز کمک می‌کند.

مدل‌های پرو آیفون ۱۲ علاوه بر دوربین‌های اشاره شده به یک دوربین تلسکوپی نیز مجهز می‌شوند که زوم اپتیکال ۳ برابری را ارائه می‌کند.

اپل سرانجام سال گذشته به افزایش ظرفیت باتری آیفون‌ها رضایت داد و خانواده آیفون ۱۱ را با باتری‌های بزرگتر به بازار فرستاد. بر اساس شایعات منتشر شده، انتظار می‌رود امسال نیز شاهد چنین اتفاقی باشیم و آیفون ۱۲ پرو مکس که بزرگترین مدل است به باتری ۴۴۰۰ میلی آمپر ساعتی مجهز شود که نسبت به باتری ۳۹۶۹ میلی آمپر ساعتی آیفون ۱۱ پرو مکس، ۱۰ درصد افزایش یافته است.

در حالی که اپل ماه آینده تولید آیفون‌های ۵G خود را آغاز خواهد کرد، پرسش اصلی بسیاری از ما این است که دقیقا چه زمانی خانواده آیفون ۱۲ آماده معرفی و ورود به بازار است؟

هوک تان، مدیر عامل Broadcom، به‌ عنوان یکی از تامین‌ کنندگان چیپ‌های Wi-Fi و بعضی از قطعات دیگر آیفون، هفته گذشته اعلام کرد که خانواده آیفون ۱۲ با تاخیر عرضه خواهند شد. او دلیل این تاخیر را «تاخیر عمده در سیکل تولید» اعلام کرده است.

