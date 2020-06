گوشی ردمی ۹ با دوربین چهارگانه و قیمت ۱۷۰ دلار معرفی شد

ساعاتی قبل شیائومی از گوشی ردمی ۹ رونمایی کرد که از دوربین چهارگانه، باتری غول‌پیکر و قیمت بسیار مناسب بهره می‌برد. این گوشی مجهز به نمایشگر ۶.۵۳ اینچی LCD با رزولوشن FHD+ است که ارتقای قابل توجهی نسبت به نسل قبلی خود محسوب می‌شود.

شیشه محافظ گوریلا گلس ۳ وظیفه‌ی محافظت از این نمایشگر را بر عهده دارد و طبق ادعای شیائومی، نسبت نمایشگر به بدنه ۸۹.۸۳ درصد است. قلب تپنده‌ی این گوشی تراشه هلیو G80 مدیاتک است که در کنار آن ۳ یا ۴ گیگابایت حافظه رم و ۳۲ یا ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی در نظر گرفته شده است. همچنین به لطف پشتیبانی از کارت حافظه، می‌توان حافظه داخلی این گوشی را افزایش داد.

همانطور که گفتیم، در پنل پشتی ردمی ۹ چهار دوربین تعبیه شده که دوربین اصلی مبتنی بر سنسور ۱۳ مگاپیکسلی است. همچنین در کنار آن شاهد تعبیه دوربین اولترا واید ۸ مگاپیکسلی، ماکرو ۵ مگاپیکسلی و تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی هستیم. یک دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی هم در بریدگی نمایشگر قطره‌ای شکل قرار گرفته است.

انرژی ردمی ۹ از جانب باتری غول‌پیکر ۵۰۲۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود که از شارژ سریع ۱۸ وات هم پشتیبانی می‌کند؛ اما باید بگوییم که در جعبه این گوشی شارژر ۱۰ وات قرار گرفته است. در بخش پایینی این گوشی یک پورت USB-C وجود دارد و در کنار آن جک هدفون ۳.۵ میلی‌متری تعبیه شده است.

مدل ۳/۳۲ گیگابایتی این گوشی در اسپانیا ۱۴۹ یورو (۱۷۰ دلار) قیمت دارد و برای خرید مدل ۴/۶۴ گیگابایتی هم باید مبلغ ۱۷۹ یورو (۲۰۳ دلار) پرداخته شود. هنوز در مورد قیمت و تاریخ عرضه این گوشی در دیگر کشورهای جهان خبری منتشر نشده است.

