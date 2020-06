به نظر می‌رسد HMD گلوبال در حال کار روی سه گوشی نوکیا ۹.۳، نوکیا ۷.۳ ۵G و نوکیا ۶.۳ است که همه آن‌ها اواخر امسال راهی بازار می‌شوند. ابتدا قرار بود در فصل سوم سال جاری شاهد این رونمایی باشیم اما ظاهرا برنامه این شرکت تغییر کرده و با ۱ ماه تاخیر این اتفاق خواهد افتاد.

با توجه به گفته‌ افشاگران، اگرچه فرایند تولید هنوز هم مطابق برنامه پیش می‌رود اما HMD می‌خواهد عرضه گوشی‌های جدیدش را چندین ماه به تعویق بیندازد و خب دلیل اصلی این اتفاق نیز بیماری کرونا است.

یکی از این گوشی‌های جدید اما نوکیا ۹.۳ PureView نام دارد. محصولی که قرار است پرچم‌دار گوشی‌های جدید نوکیا باشد و بنابراین قابلیت‌های بسیار زیادی هم با خود به همراه خواهد داشت که از جمله مهم‌ترین این قابلیت‌ها می‌توان به پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵، دوربین ۵ گانه و نمایشگر ۱۲۰ هرتز اشاره کرد.

همچنین بخشی از این گزارش در رابطه با گوشی میان رده نوکیا ۷.۳ ۵G بود. محصولی که هم نسخه مجهز به اینترنت ۵G و هم نسخه معمولی آن مورد آزمایش قرار گرفت و گفته می‌شود با دوربین چهارگانه و پردازنده‌ای از سری ۷ کوالکام (احتمالا اسنپدراگون ۷۶۸G یا ۷۶۵G) راهی بازار خواهد شد.

محصول آخر، نوکیا ۶.۳ نام دارد. این گوشی نیز قرار است یک میان رده باشد و کاربرانی با بودجه متوسط را هدف قرار می‌دهد. با توجه به آنچه که شنیده‌ایم، این گوشی به پردازنده اسنپدراگون ۷۳۰ مجهز خواهد شد و مانند نوکیا ۷.۳ ۵G، از ۴ دوربین بهره می‌برد.

این سه گوشی جدید و مورد انتظار به احتمال زیاد به همراه محصولی دیگر از نوکیا یعنی نوکیا ۸.۳ ۵G راهی بازار خواهد شد و به ترتیب جانشین گوشی‌های نوکیا ۹ PureView، نوکیا ۷.۲ و نوکیا ۶.۳ می‌شوند.

نوکیا چند سالی است از اوج دور بوده و ظاهرا قصد دارد با عرضه گوشی‌های قدرتمند و با کیفیت بار دیگر به جمع سازندگان برتر گوشی هوشمند بازگردد. اما با توجه به وضعیت کنونی بازار، فکر می‌کنید رخ دادن چنین اتفاقی محتمل است؟

