با دریافت گواهی ۳C توسط تبلت مورد انتظار سامسونگ یعنی گلکسی تب اس ۷، اطلاعاتی در رابطه با باتری این محصول بدستمان رسید. مهم‌تر اما اینکه با نگاهی به گواهی Bluetooth SIG، ظاهرا باید منتظر رونمایی از گلکسی تب اس ۷ پلاس نیز باشیم. محصولی که وجود آن به شدت برای رقابت با آیپد پرو مهم و البته ضروری است.

اما با توجه به گواهی ۳C، باتری گلکسی تب اس ۷ باید ۷۷۶۰ میلی‌آمپر ساعت ظرفیت داشته باشد که به نسبت ظرفیت ۷۰۴۰ میلی‌آمپر ساعتی تب اس ۶ پیشرفت نسبتا بزرگی به حساب می‌آید. این محصول احتمالا با نمایشگر ۱۱ اینچی امولد و پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ راهی بازار می‌شود.

به علاوه، سامسونگ ظاهرا قصد دارد برای رقابت با نماینده‌های اپل، مدل پلاس این تبلت را نیز راهی بازار کند. گلکسی تب اس ۷ پلاس احتمالا ۱۲.۳ اینچی خواهد بود و با شماره مدل SM-T976B راهی بازار می‌شود. بلوتوث نسخه ۵ و باتری ۹۸۰۰ میلی‌آمپر ساعتی نیز دیگر مشخصات این محصول را تشکیل می‌دهند.

بیشتر بخوانید: درباره تبلت گلکسی تب اس ۷ سامسونگ چه می‌دانیم؟

پیش‌تر فقط در رابطه با تب اس ۷ اطلاعاتی منتشر شده بود اما اکنون می‌دانیم هر دو مدل قرار است با پشتیبانی از اینترنت ۵G، در ماه جولای (۱۱ تیر-۱۰ مرداد) راهی بازار شوند. بنابراین هنوز زمان نسبتا زیادی برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با آن‌ها در اختیار داریم.

بیشتر بخوانید: درباره گلکسی نوت ۲۰ و نوت ۲۰ پلاس/اولترا چه می‌دانیم؟

منبع: gsmarena

The post سامسونگ، تبلت گلکسی تب اس ۷ پلاس را نیز به بازار عرضه می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala