ارزش شرکت اپل از مرز ۱.۵ تریلیون دلار گذشت

سهام شرکت اپل توانسته یک نقطه عطف مهم دیگر را پشت سر بگذارد و حالا ارزش سهام این شرکت به بیش از ۱.۵ تریلیون دلار رسیده است. باید خاطرنشان کنیم این نخستین باری است که یک شرکت آمریکایی به چنین موفقیتی دست پیدا می‌کند.

در حال حاضر، هر سهم اپل حدود ۳۵۲ دلار قیمت دارد و با توجه به اینکه حدود ۴.۳ میلیارد سهم اپل به فروش رسیده، پس روی هم رفته ارزش کلی سهام این کمپانی حدود ۱.۵۳ تریلیون دلار محسوب می‌شود.

مدتی قبل در ماه مارس، قیمت سهام اپل به قیمت ۲۲۹ هم کاهش پیدا کرد اما این شرکت موفق شده این دوران رکود را پشت سر بگذارد که با توجه به رکود اقتصاد جهانی و مشکلات ایجاد شده مربوط به بحران کرونا، یک موفقیت بسیار ارزشمند به حساب می‌آید.

در ماه ژانویه، تعدادی از تحلیلگران پیش‌بینی کردند که قیمت سهام این کمپانی به ۳۷۵ تا ۴۰۰ دلار هم می‌رسد؛ این افراد عرضه نخستین آیفون‌های ۵G، فرصت بیشتر برای فروش اپل واچ و دلایل دیگری را برای این پیش‌بینی مطرح کرده‌اند. همچنین برخی اعتقاد دارند که اپل ۴ سال دیگر می‌تواند به ارزش ۲ تریلیون دلاری دست پیدا کند. اما با توجه به موفقیت‌های اخیر، شاید این هدف زودتر هم محقق شود.

