شیائومی می بند ۵ با نمایشگر ۱.۲ اینچی و قیمت ۲۷ دلار معرفی شد

پس از مدت‌ها انتظار شیائومی از مچ‌بند هوشمند می بند ۵ رونمایی کرد. این گجت مانند نسل‌های قبلی از ویژگی‌های جذابی بهره می‌برد و البته قیمت بسیار مناسبی هم دارد.

اول از همه باید به نمایشگر ۱.۲ اینچی این مچ‌بند اشاره کنیم که نسبت به نسل قبلی شاهد افزایش ۲۰ درصدی در اندازه آن هستیم. طراحی این نمایشگر تفاوت خاصی با نسل قبلی ندارد و فقط به لطف اندازه بزرگ‌تر و حاشیه‌های کمتر می‌تواند انواع محتوا را بهتر از گذشته نمایش دهد. رزولوشن آن هم ۱۲۶ در ۲۹۴ پیکسل محسوب می‌شود.

از جمله ویژگی‌های می بند ۵ می‌تواند به ۱۱ حالت برای ردیابی حرکات ورزشی اشاره کرد این در حالی است که می بند ۴ تنها از ۶ حالت ورزشی بهره می‌برد. از دیگر امکانات آن نباید بهبود پایش خواب را از قلم بیندازیم که می‌تواند اطلاعات بسیار خوبی در زمینه‌ی وضعیت خواب کاربران در اختیار آن‌ها قرار دهد. در این میان باید به قابلیت ریموت دوربین هم اشاره کنیم که برای عکس‌برداری از راه‌دور با دوربین گوشی مثمر ثمر واقع می‌شود.

می بند ۵ همچنین از قابلیت سنجش اکسیژن خون هم پشتیبانی می‌کند که چنین مشخصه‌ای در می بند ۴ دیده نمی‌شود. این مشخصه همچنین برای بررسی وضعیت خواب هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ضمن یک قابلیت از گجت‌های Huami Amazfit روانه‌ی می بند ۵ شده که با توجه به فعالیت‌های ورزشی روزانه و ضربان قلب می‌توان امتیاز ارائه دهد و انجام این اقدامات را جذاب‌تر کند.

به غیر از پشتیبانی از فعالیت‌های ورزشی جدید و بهبود پایش خواب، می بند ۵ همچنین از لحاظ طراحی هم تغییراتی داشته است. کاربران برای شارژ نسل‌های قبلی می بند باید بند سیلیکونی آن را جدا می‌کردند. اما می بند ۵ به لطف پشتیبانی از شارژ مغناطیسی به راحتی و بدون دردسر می‌تواند به شارژر وصل شود.

این مچ‌بند از باتری ۱۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد که به گفته شیائومی با هر بار شارژ می‌تواند ۱۴ روز انجام وظیفه کند. در چین، این گجت از فناوری NFC و دستیار صوتی XiaoAI هم پشتیبانی می‌کند که البته مشخص نیست آیا مدل جهانی این مچ‌بند هم دارای چنین مشخصه‌هایی هستند یا نه.

البته برخی شایعات حاکی از آن هستند که نسخه جهانی می بند ۵ از NFC و دستیار صوتی الکسا پشتیبانی می‌کنند که در این زمینه هنوز به صورت رسمی خبری منتشر نشده است.

قیمت و تاریخ عرضه

می بند ۵ مانند نسل‌های قبلی قیمت بسیار مناسبی دارد. در چین، مدل معمولی این گجت که فاقد NFC است، با قیمت ۱۸۹ یوان (۲۷ دلار) روانه‌ی بازار می‌شود و مدل دارای NFC هم ۲۲۹ یوان (۳۲ دلار) قیمت دارد. هر دو مدل از تاریخ ۱۸ ژوئن در قفسه فروشگاه‌های چین قرار می‌گیرند.

شیائومی در مورد تاریخ عرضه نسخه جهانی این مچ‌بند خبری منتشر نکرده ولی می‌توانیم انتظار قیمت بین ۳۰ تا ۳۵ دلاری را داشته باشیم.

