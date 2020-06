در روزهای گذشته کمپانی اچ‌تی‌سی با تایید خبرهای پیشین، اعلام کرد که در روز ۱۶ ژوئن از یک گوشی جدید رونمایی خواهد کرد. در طول هفته‌های گذشته خبر‌های زیادی درباره اچ‌تی‌سی دیزایر ۲۰ پرو منتشر شده بود که از معرفی میان‌رده‌ای جدید حکایت داشتند. اما ظاهرا این‌بار هم نباید انتظار زیادی از این محصول جدید داشته باشیم.

اچ‌تی‌سی پیش از شکست‌های پی‌درپی و بحران‌های مالی‌اش، یکی از برندهای محبوب بازار بود که با معرفی محصولاتی مانند وان M7 و وان M8 نظرات مثبت بسیاری را به خود جلب کرده بود. این شرکت روزگاری یکی از بزرگترین شرکای تجاری گوگل و حتی مایکروسافت محسوب می‌شد و اگر به دنبال گوشی‌های اندرویدی یا محصولات مبتنی بر ویندوزفون بودید، اچ‌تی‌سی یکی از اولین برندهای پیشنهادی در بازار بود.

اما اوضاع چندان بر وفق مراد تایوانی‌ها پیش نرفت و اکنون چند سالی است که این کمپانی برای بقا در بازار تلاش‌ می‌کند؛ تلاش‌هایی که البته تا کنون موفقیتی هم به دنبال نداشتند. از نمونه این تلاش‌ها می‌توان به تولید گوشی مبتنی بر بلاکچین اشاره کرد که با وجود عنوان جذاب و جدیدش، می‌توان گفت اصلا مورد استقبال واقع نشد.

در هفته‌های گذشته برخی رسانه‌ها طرحی از ظاهر اچ‌تی‌سی دیزایر ۲۰ پرو را منتشر کردند و به همین دلیل یک نمای کلی از طراحی این محصول در ذهن داشتیم. اما امروز ایوان بلس، افشاگر معروف، تصویری زنده از این گوشی را فاش کرده است که نسبت به سایر میان‌رده‌های موجود در بازار جابیت خاصی ندارد.

اگر دیزایر ۲۰ پرو تنها گوشی اچ‌تی‌سی برای معرفی در هفته آینده باشد، احتمالا آن دسته از کاربران را که هنوز اندک علاقه‌ای به برند دارند، ناامید خواهد شد. البته ظاهرا سخت افزار این گوشی به اندازه طراحی تکراری آن ناامید کننده نیست.

با توجه به اطلاعاتی که تا به این لحظه در دسترس است، اچ‌تی‌سی دیزایر ۲۰ پرو به چیپست اسنپ دراگون ۶۶۵ به همراه ۶ گیگابایت حافظه رم مجهز است که برای یک میان‌رده امروزی سخت افزار مناسبی است. همچنین، با توجه به تصویری که امروز فاش شده می‌دانیم که اچ‌تی‌سی از یک ماژول چهارگانه برای دوربین اصلی این گوشی بهره گرفته است. نمایشگر بزرگ دیزایر ۲۰ پرو از رزولوشن ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ پشتیبانی می‌کند و این محصول به‌طور پیش‌فرض با اندروید ۱۰ به بازار عرضه می‌شود.

در حال حاضر جزئیاتی از قیمت این گوشی، زمان عرضه و بازارهای عرضه آن در دسترس نیست و برای اطاعات تکمیلی باید منتظر خبرهای آتی و معرفی این گوشی بمانیم.

