سری گلکسی M از محصولات اقتصادی سامسونگ موبایل محسوب می‌شوند که سال گذشته جایگزین برند گلکسی J شدند. با توجه به مشخصاتی که به تازگی در پایگاه داده Geekbench منتشر شده است، ظاهرا گلکسی M51 که عضو جدید خانواده گوشی‌های اقتصادی سامسونگ است، به‌زودی معرفی خواهد شد.

کمپانی کره‌ای در کنار بازار پرسودی که از پرچم‌داران سری S و نوت برای خود ایجاد کرده، هیچ‌گاه از بازار میان‌رده‌ها و گوشی‌های اقتصادی غافل نشده است. این شرکت سال گذشته سری میان‌رده‌ها و گوشی‌های اقتصادی خود را از نو احیا کرد.

اکنون میان‌رده‌های گلکسی A بیش از هر زمان دیگری به پرچم‌داران گلکسی S نزدیک شد‌ه‌اند و سری گلکسی J که گوشی‌های ارزان قیمت با مشخصاتی سطح پایین بودند، جای خود را به خانواده گلکسی M داده‌اند که با ظاهری نو و استانداردهای امروزی قرار است شانس سامسونگ را در بازار گوشی‌های رده پایین و اقتصادی افزایش دهند.

سری گلکسی M تا به‌حال در کسب سهم از بازار هند که تحت سلطه شیائومی است کمک بزرگی به سامسونگ کرده‌اند. این خانواده با قیمت پایین و مشخصاتی بالاتر نسبت به سری گلکسی J، عملکرد مناسبی از خود به نمایش گذاشته‌اند.

متاسفانه گلکسی M11 که به تازگی معرفی شد ناامید کننده‌ترین محصول سری گلکسی M بوده است، اما کره‌ای‌ها قصد دارند این شکست را با عرضه گلکسی M51 جبران کنند که قرار است ویژگی‌های جذابی را ارائه کند.

این گوشی به‌تازگی در پایگاه داده بنچ‌مارک Geekbench دیده شده و طی چند تست، امتیاز ۵۴۶ را در تست تک هسته‌ای و امتیاز ۱۷۸۴ را در بخش چند هسته‌ای کسب کرده است.

طبق اطلاعات منتشر شده، گلکسی M51 با شماره مدل SM-M515F به چیپست اسنپ دراگون ۶۷۵ به همراه ۸ گیگابایت حافظه رم مجهز خواهد شد.

همچنین، اطلاعات قبلی از تجهیز گلکسی M51 به دوربین چهارگانه با سنسور ۶۴ مگاپیکسلی ISOCELL Bright GW1 به عنوان دوربین اصلی خبر می‌دهند. طبق شنیده‌ها، این گوشی از حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایت بهره خواهد گرفت.

اگرچه هنوز اطلاعات دقیقی از قیمت و زمان عرضه گلکسی M51 در دست نیست، اما انتظار می‌رود این گوشی در اواخر ماه جاری میلادی یا اوایل ماه آینده معرفی شود.

منبع: GizmoChina

The post گلکسی M51 با چیپ اسنپ دراگون ۶۷۵ و ۸ گیگابایت رم در Geekbench دیده شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala