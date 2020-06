از هواوی میت ۴۰ پرو چه انتظاراتی داریم؟

مجموعه گوشی‌های هواوی میت در بین دیگر گوشی‌های این شرکت اهمیت قابل توجهی دارند و در بیشتر اوقات همراه با تراشه‌های جدید و دوربین‌های همه‌فن‌حریف روانه‌ی بازار می‌شوند. در همین رابطه، قصد داریم انتظارات خود را از هواوی میت ۴۰ پرو مطرح کنیم که به احتمال زیاد در فصل پاییز رسما معرفی می‌شود.

نسل قبلی این گوشی یعنی میت ۳۰ پرو از ویژگی‌های هیجان‌انگیزی بهره می‌برد و در همین زمینه می‌توانیم به گوشی جذاب P40 پرو هم اشاره کنیم. به همین خاطر از هواوی میت ۴۰ پرو انتظارات زیادی داریم.

نیازی به گفتن نیست در حال حاضر مهم‌ترین خواسته ما از گوشی‌های هواوی، پشتیبانی از سرویس‌های گوگل است اما به دلیل تحریم‌های آمریکا در این زمینه کاری از دست هواوی ساخته نیست. در هر صورت امیدواریم تا زمان عرضه هواوی میت ۴۰ پرو، این تحریم‌های گسترده به پایان برسند.

کنار گذاشتن نمایشگر آبشاری

میت ۳۰ پرو از جمله گوشی‌هایی بود که با نمایشگر آبشاری روانه‌ی بازار شد. این نوع نمایشگرها، از لبه‌های بسیار خمیده‌تری نسبت به نمایشگرهای خمیده معمولی بهره می‌برند. با وجود اینکه چنین نمایشگرهایی از لحاظ بصری جذابیت زیادی دارند، اما در عین حال چندان کاربردی نیستند.

این رویکرد به معنای عدم وجود دکمه‌های تنظیم صدا در میت ۳۰ پرو بود، همچنین هنگام زمین افتادن گوشی شانس شکستن آن افزایش پیدا می‌کند و در ضمن به دلیل عدم بهینه‌سازی، انواع و اقسام محتوا از لبه‌ها سرریز می‌شوند.

هواوی برای گوشی‌های P40 از نمایشگرهای خمیده مرسوم‌تری استفاده کرده و امیدواریم برای گوشی‌های سری میت هم حداقل شاهد بهره‌گیری از چنین نمایشگرهایی باشیم.

بهبود گسترده تراشه

هواوی هر ساله گوشی‌های سری میت را با نسل جدید تراشه پرچم‌دار خود معرفی می‌کند و این تراشه برای سری P سال بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای امسال هم انتظار تکرار همین روند را داریم ولی در عین حال منتظریم که هواوی تراشه بسیار بهتری را برای هواوی میت ۴۰ پرو استفاده کند.

به‌عنوان مثال، کایرین ۹۹۰ یک ارتقای گسترده نسبت به کایرین ۹۸۰ نبود و از همان هسته‌های پردازنده و پردازنده گرافیکی بهره می‌برد. از جمله ارتقاهای این تراشه می‌توان به بهبود قابلیت‌های مربوط به یادگیری ماشینی و توانایی‌های دوربین اشاره کرد ولی امیدواریم تراشه جدید هواوی دارای هسته‌های Cortex-X1 و Cortex-A78 باشد.

در این میان می‌توانیم انتظار تعبیه پردازنده گرافیکی Mali-G78 به جای Mali-G76 موجود در کایرین ۹۹۰ را داشته باشیم. البته به دلیل تحریم‌های جدید آمریکا که تراشه‌های هواوی را هدف گرفته، ساخت و بهره‌گیری از تراشه‌های جدید هواوی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته‌اند. اما ظاهرا فرایند ساخت تراشه‌های مربوط به گوشی‌های هواوی میت ۴۰ نهایی شده و این گوشی‌ها از این لحاظ با مشکلی مواجه نخواهند شد.

فیلمبرداری ۸K و ثبت فریم‌های باکیفیت

گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ سامسونگ از قابلیت فیلمبرداری ۸K پشتیبانی می‌کنند و انتظار داریم هواوی میت ۴۰ پرو هم چنین قابلیتی را ارائه کند. در این میان باید بگوییم که این پرچم‌داران سامسونگ از طریق فیلم‌های ۸K می‌توانند فریم‌های ۳۳ مگاپیکسلی ارائه کنند و این مشخصه روی هم رفته انعطاف‌پذیری کاربران را برای ثبت تصاویر افزایش می‌دهد. به همین خاطر امیدواریم گوشی‌های سری میت ۴۰ هواوی هم از این مشخصه بهره ببرند.

بهبود وضعیت اپلیکیشن‌ها

مشکل گوشی‌های جدید هواوی در زمینه‌ی نرم‌افزاری خبر جدیدی نیست. سناریو ایدئال برای میت ۴۰ این است که از سرویس‌های گوگل و میلیون‌ها اپلیکیشن موجود در پلی استور بهره ببرد که با توجه به تحریم‌های فزاینده آمریکا، چنین موضوعی بعید به نظر می‌رسد. در هر صورت هواوی هرچه زودتر باید محیط اپ استور خود را بهبود ببخشد.

در این میان باید به تعداد زیادی از اپلیکیشن‌ها اشاره کنیم که برای فعالیت خود به سرویس‌های گوگل نیاز دارند. هواوی باید به‌سرعت اپلیکیشن‌ها را برای گوشی‌های خود آماده کند و در این زمینه مشوق‌های مالی ارائه دهد.

البته حرف زدن در مورد این موضوع بسیار ساده‌تر از عملی کردن این ایده‌ها است. هواوی هم مانند مایکروسافت متوجه شده که فقط پرداخت پول به توسعه‌دهندگان نمی‌تواند مشکلات اکوسیستم نرم‌افزاری را حل کند. اما در هر صورت هواوی چاره‌ای جز تلاش کردن برای حل این مشکلات ندارد.

شارژ سریع‌تر

هواوی میت ۲۰ پرو در سال ۲۰۱۸ با شارژ سریع ۴۰ وات معرفی شد که تا همین حالا هم سرعت بسیار خوبی محسوب می‌شود. چنین سرعتی یعنی اینکه می‌توانید باتری با ظرفیت ۴۲۰۰ میلی‌آمپر ساعتی را در عرض یک ساعت به‌طور کامل شارژ کنید.

با این حال، شرکت‌هایی مانند اوپو در ۱۲ ماه گذشته تلاش خود را دوچندان کرده‌اند و شاهد معرفی گوشی‌هایی با شارژ سریع ۶۵ وات بوده‌ایم. این یعنی می‌توانید باتری ۴۰۰۰ میلی‌امپر ساعتی در تنها ۳۵ دقیقه به‌طور کامل شارژ کنید. اگرچه سرعت شارژ ۴۰ وات هم بسیار جذاب محسوب می‌شود، ولی امیدواریم هواوی میت ۴۰ پرو در این زمینه سرعت بیشتری ارائه کند.

پشتیبانی از کارت حافظه microSD

هواوی در سال ۲۰۱۸ همزمان با معرفی گوشی‌های سری میت ۲۰، از کارت‌های حافظه نانو مموری رونمایی کرد که اساسا یک استاندارد اختصاصی محسوب می‌شود. این کارت‌ها در درگاه مربوط به نانو سیم‌کارت‌ها هم قرار می‌گیرند و ظاهرا ۴۵ درصد کوچک‌تر از کارت‌های microSD محسوب می‌شوند.

اما زمانی که کارت‌های نانو مموری به سختی در بازار پیدا می‌شوند و در عین حال قیمت بسیار بالایی دارند، چنین مزیت‌هایی اصلا به چشم نمی‌آیند. اگرچه کنار گذاشتن این استاندارد اختصاصی از طرف هواوی بسیار بعید به نظر می‌رسد، ولی در هر صورت امیدواریم این شرکت در این زمینه شکست را بپذیرد و بار دیگر از استاندارد MicroSD پشتیبانی کند.

افزایش قابلیت‌های نرم‌افزاری دوربین

گوشی‌های هواوی P40 از قابلیت‌های نرم‌افزاری جذابی برای دوربین بهره می‌برند. به‌عنوان مثال می‌توان به مشخصه حذف بازتاب در پنجره‌ها و حذف افراد در پس‌زمینه تصاویر اشاره کرد. البته مورد دوم ویژگی جدیدی نیست ولی در هر صورت چیپست‌های قدرتمند امروزی بهتر از همیشه می‌توانند چنین کارهایی را انجام دهند.

روی هم رفته، علاوه بر اینکه امیدواریم گوشی‌های میت ۴۰ هم از چنین قابلیت‌های نرم‌افزاری بهره ببرند، بلکه انتظار داریم برخی ویژگی‌های نوآورانه مربوط به عکاسی محاسباتی هم ارائه کنند.

در این مطلب به صورت مختصر و مفید برخی از انتظارات خود را از هواوی میت ۴۰ پرو مطرح کردیم. شما از این پرچم‌دار هواوی چه انتظاراتی دارید؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

