از رویداد WWDC 2020 اپل چه انتظاراتی داریم؟

اپل امسال رویداد WWDC 2020 خود را احتمالا به گونه‌ای کاملا متفاوت با سال‌های اخیر برگزار می‌کند اما هدف مثل همیشه یکسان است و باید منتظر رونمایی از چیزهای جالبی در آن باشیم.

رویداد WWDC 2020 اپل امسال کاملا به صورت آنلاین برگزار می‌شود و این یعنی یکی دیگر از کنفرانس‌های پرطرفدار و مهیج، قربانی ویروس کرونا شد. اما خب ظاهرا اپل هم مشکل خاصی با این قضیه ندارد چون صرفا روش برگزاری آن تغییر کرده و قرار نیست معرفی چیز خاصی با تاخیر مواجه شود.

اپل معمولا رویداد WWDC خود را در مرکز کنوانسیون سن خوزه برگزار می‌کرد ولی امسال دیگر مکان برگزاری اهمیت خاصی ندارد چون تماما قرار است به صورت آنلاین و احتمالا از طریق برنامه توسعه دهنده اپل پخش شود. با این حال برگزاری رویداد به این صورت مخاطبین بیشتری را در پی خواهد داشت خصوصا در بخش‌های آغازین.

این بخش از کنفرانس همیشه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده که خب در مراسم آنلاین هم چیزی از اهمیت آن کم نمی‌شود. تیم کوک، مدیرعامل اپل در همان ابتدا با معرفی قابلیت‌های جذاب و جدید سیستم عامل iOS، در واقع اصل مطلب کل کنفرانس را بیان می‌کند.

به نوعی می‌توان گفت او صحنه را برای چگونگی نمایش و معرفی قابلیت‌های جدید آماده می‌کند. در واقع بعد از صحبت‌های تیم کوک است که توسعه دهندگان به خوبی با قابلیت‌های جدید آشنا شده و آن را فرا می‌گیرند تا بتوانند این ویژگی‌ها را به شکلی که از ما از آن‌ها استفاده می‌کنیم در بیاورند.

معرفی سخت‌افزار در رویداد WWDC 2020 اپل

همیشه این سخنرانی آغازین است که بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. باقی صحبت‌ها و توضیحات در بحث‌های توسعه دهندگان شرح داده می‌شود اما معمولا تمام خبرگزاری‌ها و مطبوعات می‌خواهند ببینند رویداد چگونه آغاز می‌شود.

بدین ترتیب اپل از این فرصت استفاده می‌کند تا آنچه را که مطبوعات منتظر تماشای آن هستند را عرضه کند. دقیقا به همین شکل بود که سال گذشته، در رویداد WWDC 2019 از وجود مک پرو اگاه شدیم. خبر دار شدن از وجود چنین دستگاهی به این خاطر نبود که توسعه دهندگان باید برای آن آماده می‌شدند یا کار خاصی انجام دهند، در واقع این تصمیم اپل بود تا کاربران را از هدف بعدی خود آگاه کند.

همین توجه زیاد کاربران به بخش آغازین باعث شده اپل همیشه در WWDC به وجود سخت‌افزارهای خود اشاره ‌کند ولی امسال احتمالا شاهد معرفی تعداد بیشتری از آ‌ن‌ها خواهیم بود. اگرچه تقریبا غیر ممکن است اپل دستگاهی جدید را به کاربران نشان دهد اما احتمال اینکه ببینیم این شرکت در محصولات خود از پردازنده‌های ARM به جای اینتل استفاده کند بسیار زیاد خواهد بود.

این یک دلیل است برای اینکه توسعه دهندگان زودتر از هر چیزی از تغییرات صورت گرفته و یا زمان رخ دادن آن آگاهی یابند. به همین دلیل بود که اگر به خاطر داشته باشید، استیو جابز در سال ۲۰۰۵ حرکت اپل از PowerPC به اینتل را به صورت رسمی اعلام کرده بود.

اپل می‌تواند با اعلام اینکه کامپیوترهای مک مجهز به پردازنده ARM در چه تاریخی در راه هستند، دست توسعه دهندگان را برای طراحی برنامه‌های مختلف برای مک باز بگذارد. چون آن‌ها می‌خواهند از این بابت که چه میزان وقت باید برای طراحی برنامه‌ها بگذارند مطلع شوند.

اپل می‌تواند برای سهولت کار توسعه دهندگان، ورژن مبتنی بر ARM برنامه Xcode (ابزار کد نویسی و توسعه اپلیکیشن برای محصولات اپل) را عرضه کند و آن وقت توسعه دهندگان تنها به دستگاهی با پردازنده ARM نیاز خواهند داشت که البته به آیپد برای انجام این کار دسترسی دارند.

اما چیزی که احتمال وقوع آن پایین است، معرفی دستگاهی نظیر آی‌مک خواهد بود. اگرچه رخ دادن این اتفاق غیر ممکن نخواهد بود. با این اوصاف این اولین رویداد واقعی اپل در سال جاری است و این شرکت می‌تواند گجت‌های بیشتری را معرفی کند.

اپل ایرتگز (AirTags)

اما اگر اپل بخواهد از محصولی رونمایی کند، احتمالا ایرتگز خواهد بود تا بتواند از تمام پتانسیل نرم‌افزاری که شرکت قرار است معرفی کند بهره ببرد. این یعنی احتمالا شاهد رونمایی از ایرتگز خواهیم بود.

اپل می‌تواند هنگامی که از iOS 14 حرف می‌زند، از ایرتگز نیز رونمایی کند. این گجت، ردیاب هوشمندی برای یافتن محصولات گم شده است. بنابراین اگر ایرتگز در رویداد یاد شده رونمایی شود، این سوال پیش می‌آید که آیا می‌توان با iOS 13 هم از آن بهره برد یا فقط باید به نسخه ۱۴ این سیستم عامل مجهز شد.

در هر دو صورت اپل توجه زیادی را به خود جلب می‌کند. اگر ایرتگز فقط از iOS 14 پشتیبانی کند یعنی اپل ماه‌ها قبل از عرضه رسمی یک محصول آن را برای سهولت کار توسعه دهندگان معرفی می‌کند و اگر هم این وسیله با iOS 13 سازگار باشد یعنی در عین حال که به بررسی نرم‌افزار جدید پرداخته می‌شود، سیستم عامل قدیمی هم مورد توجه قرار می‌گیرد.

معرفی نرم‌افزار در رویداد WWDC 2020 اپل

اما اگر از دایره شک و گمان خارج شویم می‌توانید با اطمینان بگوییم در رویداد WWDC 2020 اپل قطعا از سیستم عامل macOS 10.16 رونمایی می‌شود. همینطور هم iOS 14 و iPadOS 14 به همراه watchOS 7 و tvOS 15.

سیستم عامل‌ها می‌توانند دلیل خوبی برای معرفی سخت‌افزارها باشند. مثلا از لحاظ تئوری اپل می‌تواند از آیفون ۱۲ یا اپل واچ سری ۶ برای معرفی قابلیت‌های iOS 14 و watchOS 7 استفاده کند اما خب می‌دانیم همچین اتفاقی برای این دو محصول نخواهد افتاد.

هرچند مطمئن هستیم حتی اگر با تاخیر اما عرضه آیفون ۱۲ و اپل واچ سری ۶ قطعا امسال و در کنار هم اتفاق خواهد افتاد. معمولا اپل در ماه سپتامبر از محصولات خود رونمایی می‌کند اما شاید این تاریخ با کمی تاخیر مواجه شود.

اما برای معرفی محصولاتی مثل اپل تی‌وی هیچ برنامه خاصی وجود نداشته و اپل هر زمان که حس کند توجه زیادی جلب می‌شود از آن رونمایی می‌کند. بنابراین اینکه در رویداد پیش رو حرفی از تلویزیون اپل به میان بیاید جای تعجبی نخواهد داشت.

iOS 14 و iPadOS 14

اگرچه رویداد WWDC 2020 اپل در تاریخ ۲۲ ژوئن (۲ تیر) آغاز می‌شود و تا ۴ روز بعد ادامه پیدا می‌کند اما به نسبت سال‌های گذشته اطلاعاتی که از آن داریم کمتر است. با این حال در رابطه با معرفی سیستم عامل‌های iOS 14 و iPadOS 14 در آن خبرهای زیادی شنیدیم.

با نگاهی به خبرهای اخیر پیرامون سیستم عامل جدید اپل می‌دانیم iOS 14 با نام رمز Azul شناخته خواهد شد. اما اینطور که به نظر می‌رسد ظاهرا کوپرتینویی‌ها به صورت همزمان در حال کار روی Azul + 1 هستند. به عبارتی این رویه مشابه همان سیاستی است که اپل در رابطه با iOS 13 در پیش گرفت.

اینطور که گفته می‌شود، یک یا هر دو سیستم عامل قرار است قابلیت‌های به خصوص زیادی را با خود به همراه داشته باشند. اگرچه نمی‌توان دقیقا به نام آن‌ها اشاره کرد اما می‌توان حدس زد تقریبا چه بخش‌هایی دستخوش تغییراتی اساسی خواهند شد.

یکی از قابلیت‌هایی که هر ساله بروزرسانی می‌شود و امسال هم منتظر رونمایی از قابلیت‌های جدید آن هستیم، Animoji یا Memoji است. علاوه بر این‌ها، برنامه پیام رسان اپل هم که از آن‌ها بهره می‌برد نیز احتمالا بروزرسانی خواهد شد.

در رابطه با قابلیت‌های مورد انتظار پیام رسان اپل خبرهایی شنیده بودیم که یکی از آن‌ها امکان ویرایش آن بعد از ارسال بود. شما عزیزان می‌توانید تغییرات گسترده‌تری که پیش‌بینی می‌شد در پیام رسان اپل صورت گیرد در این صفحه بخوانید.

اما قرار گیری چنین قابلیتی نیاز به وقت زیادی دارد و شاید امسال شاهد آن نباشیم. به همین خاطر باید روی قابلیت احتمالی دیگر تمرکز کنیم که به کاربر این اجازه را می‌دهد مشخص کند برای چه پیامی اعلان دریافت کند.

در راستای بروزرسانی نرم‌افزاری باید بگوییم اگر اپل از ایرتگز رونمایی نکند، امکان اینکه شاهد بروزرسانی قابلیت Find My باشیم وجود دارد. یکی از قابلیت‌های مورد انتظار این برنامه، هشدار به کاربر در صورت عدم رسیدن به مقصدی از پیش تعیین شده است.

دستیار صوتی هوشمند اپل هم می‌تواند جز آن دسته از بروزرسانی‌های مهم اپل قرار گیرد. سیری در حال حاضر قابلیت‌های خوبی دارد اما می‌توان انتظار شخصی سازی بیشتر صدا را در آن داشت. همچنین اپل می‌تواند برای قابلیت ترجمه متون که ظاهرا قرار است به سافاری افزوده شود از سیری کمک بگیرد. بدین ترتیب کاربر به جای آپلود متون در گوگل می‌تواند از طریق سیری به ترجمه آن دست پیدا کند که امن‌تر و سریع‌تر هم خواهد بود.

macOS 10.16

همان قابلیت ترجمه سیری در سافاری iOS می‌تواند به macOS 10.16 نیز راه پیدا کند. عجیب خواهد بود اگر هر دو پلتفرم از آن بهره نبرند اما خب در روزهای اخیر هیچ خبری را هم مبنی بر این نشنیده بودیم که قابلیت ترجمه سیری در سافاری قرار است به سیستم عامل مک راه پیدا کند.

برخلاف iOS 14، در رابطه با macOS 10.16 خبرهای زیادی نشنیدیم. بیشترین چیزی هم که منتشر شده روی این تمرکز داشته که چه قابلیت‌هایی از iOS می‌تواند در مک حضور پیدا کند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، رابط کاربری جدید برنامه پیام رسان و قابلیت‌های مشابه آن با نسخه iOS 14 است.

همچنین در رابطه با سیری هم باید بگوییم که اگر قرار باشد هر تغییری در نسخه iOS 14 آن پدید بیاید، باید انتظار تغییر مشابه در نسخه macOS 10.16 را نیز داشته باشیم.

اگر هم بخواهیم یک قابلیت از iOS 14 را در macOS 10.16 ببینیم، احتمالا Shortcuts خواهد بود. برنامه‌ای که به کاربر امکان ایجاد میانبرهای حرفه‌ای را می‌دهد. البته در سیستم عامل مک قابلیتی بسیار حرفه‌ای‌تر تحت عنوان AppleScript وجود دارد اما یاد گرفتن آن نیز دشوارتر است.

watchOS 7

درست مانند macOS، تمام آنچه که از watchOS 7 می‌دانیم از همان iOS 14 می‌آید. به این خاطر که احتمالا ساعت‌های اپل هنوز هم قرار است تا حد زیادی وابسته به برنامه آیفون‌ باشند.

اپل نشان داده که تلاش می‌کند وابستگی ساعت‌های هوشمند خود را به آیفون کمتر و کمتر کند اما حداقل امسال ظاهرا برنامه طور دیگری در حال رقم خوردن است. یکی از قابلیت‌هایی که گفته می‌شد به watchOS 7 اضافه می‌شود، امکان کنترل چند اپل واچ کودکان توسط یک آیفون والدین است.

اینکه به بچه‌ها یک اپل واچ بدهند ممکن است هزینه زیادی در پی داشته باشد اما مسلما از اینکه به آن‌ها یک آیفون بدهند کم‌هزینه‌تر خواهد بود. از طرفی اگر هم اپل واچ از اینترنت داده پشتیبانی کند تقریبا تمام کار یک آیفون را برای آن‌ها انجام خواهد داد.

اپل واچ کودکان همچنین می‌تواند از قابلیت Schooltime نیز بهره‌مند شود. برنامه جالبی که استفاده زیاد از اپلیکیشن‌های خاصی را در طول روز محدود می‌کند.

رویداد WWDC 2020 اپل متفاوت‌تر از همیشه

مسلما همان چیزهایی که در رویداد سال‌های گذشته اپل شاهد بودیم در این رویداد نیز شاهد خواهیم بود. این اولین سالی است که رویدادی به این بزرگی به صورت آنلاین برگزار می‌شود و بدیهی است تمرکز بسیاری از رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها روی اپل منعطف شود. به همین خاطر کوپرتینویی‌ها باید هرچه در چنته دارند را در این رویداد رو کنند چون تاثیر آن قطعا تا هفته‌ها باقی می‌ماند.

به هر شکلی که اپل مراسم را کنترل کند باز هم دسترسی توسعه دهندگان به مهندسین مانند قبل نخواهد بود اما بدون شک اپل باید برای ایجاد این دسترسی برنامه‌ای در سر داشته باشد ولی خب هنوز مشخص نیست چطور باید این اتفاق رخ دهد.

اپل امسال بیشتر از هر سال دیگری توجه دیگران را روی خود می‌بیند و خب قطعا از قابلیت‌های جدید و سیستم عامل‌های شدیدا مورد انتظار خود رونمایی می‌کند. اما سوال اینجاست چه زمانی توسعه دهندگان می‌توانند برنامه‌های خود را متناسب با این قابلیت‌ها طراحی کنند؟

منبع: appleinsider

The post از رویداد WWDC 2020 اپل چه انتظاراتی داریم؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala