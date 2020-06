لپ تاپ شیائومی می نوت بوک ۱۴ با پردازنده نسل ۱۰ اینتل رونمایی شد

شیائومی امروز از لپ تاپ می نوت بوک ۱۴ (Mi Notebook 14) و می نوت بوک ۱۴ Horizon Edition رونمایی کرد. محصولاتی ۱۴ اینچی با پردازنده نسل ۱۰ اینتل و گرافیک انویدیا و در عین حال فوق‌العاده خوش قیمت.

شیائومی با ورود به دنیای گوشی‌های هوشمند و عرضه محصولاتی با قیمت پایین و امکانات و کیفیت بالا بسیاری از کاربران با بودجه متوسط را خوشحال کرد. حال که می‌بینیم این شرکت به بخش‌های مختلف بازار نظیر ساعت هوشمند، مچ بند و حتی لپ تاپ‌ها نیز ورود کرده بسیار خوشحالیم چون همان سیاست هیجان انگیز خود را در این بخش‌ها نیز حفظ کرده.

جدیدترین نماینده‌های غول چینی در بخش لپ تاپ، می نوت بوک ۱۴ و می نوت بوک ۱۴ Horizon Edition هستند که هر دوی آن‌ها از نمایشگری ۱۴ اینچی، پردازنده نسل ۱۰ اینتل و بدنه‌ای از جنس آلیاژ منیزیوم و آلومینیوم بهره می‌برند. اما نکته جالب توجه در رابطه با این محصولات، قیمت فوق‌العاده آن‌هاست که قطعا خبر بدی برای رقبای گران قیمت در بازار محسوب می‌شود.

هر دو لپ تاپ از نمایشگرهایی FHD با پنل LCD و قابلیت ضد تابش نور بهره می‌برند که نسبت تصویر در آن‌ها به ۱۶:۹ می‌رسد. مدل Horizon Edition اما حواشی کوچک‌تری در کناره‌ها، بالا و پایین دارد که تنها ۳ میلی‌متر است. به همین خاطر نمایشگر ۱۴ اینچی این محصول ۹۱ درصد از پنل جلویی را در بر می‌گیرد.

کاهش حواشی باعث شد هیچ فضای خالی برای تعبیه وب کم وجود نداشته باشد به همین خاطر شیائومی هر می نوت بوک ۱۴ را با یک وب کم «می وب کم HD» نیز همراه می‌کند. Horizon Edition آنقدر باریک و جمع و جور است که وزن کلی آن تنها به ۱.۳۵ کیلوگرم می‌رسد.

مدل استاندارد اما اگرچه حواشی بیشتری دارد اما همچنان از اندازه کوچکی برخوردار است و ۱.۵ کیلوگرم وزن دارد. کاربران در هر دو لپ تاپ، بلندگوهای استریو و قابلیت باز شدن در با یک انگشت را دریافت خواهند کرد. (کاربر در این حالت می‌تواند تنها با یک انگشت و بدون اینکه بخش پایینی لپ تاپ از زمین بلند شود آن را باز کند).

می نوت بوک ۱۴ از پردازنده Core i5-10210U اینتل بهره می‌برد که دو نسخه از آن نیز در دسترس است. یکی از آن‌ها بدون حافظه گرافیکی مجزا عرضه می‌شود و باید روی قدرت UHD 620 متکی باشید و دیگری هم با گرافیک GeForce MX250 راهی بازار خواهد شد که قدرت بیشتری را برای کارهای گرافیکی ارائه می‌دهد.

نسخه Horizon Edition اما در دو مدل با پردازنده‌های i5 و i7 راهی بازار می‌شود که یک گرافیک MX350 وظیفه کارهای گرافیکی هر دوی آن‌ها را بر عهده خواهد داشت. لازم به ذکر است می وب کم HD با تمام سری‌های این لپ تاپ‌ عرضه می‌شود.

هر دو لپ تاپ به ۸ گیگابایت حافظه رم از نوع DDR4 و ۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت حافظه SATA SSD مجهز شده‌اند اما مدل Horizon Edition در بالاترین نسخه خود، حافظه SSD از نوع NVMe را نیز عرضه می‌کند که سرعت بسیار بیشتری به نسبت نسخه SATA دارد.

در بخش اتصالات هم شاهد حضور دو پورت USB 3.1 در کنار یک پورت USB 2.0، ورودی HDMI و پورت USB-C هستیم. همچنین جک هدفون نیز در این لپ تاپ‌ها تعبیه شده که می‌توان از آن به عنوان ورودی میکروفون نیز استفاده کرد.

منبع تغذیه این لپ تاپ، یک باتری ۴۶ وات ساعتی است و به ادعای شیائومی می‌تواند با یک بار شارژ، ۱۰ ساعت دوام داشته باشد. همچنین با شارژر فوق سریع ۶۵ واتی درون جعبه می‌توان می نوت بوک ۱۴ را در عرضه ۳۰ دقیقه ۵۰ درصد شارژ کرد.

این لپ تاپ‌ها به لطف قابلیت Mi Blaze Unlock شیائومی می‌توانند از طریق مچ بندهای می بند نیز باز شوند. همچنین قابلیت Mi Share نیز برای انتقال سریع فایل‌ها بین لپ تاپ‌ و گوشی‌های شیائومی در آن‌ها وجود دارد. با خرید می نوت بوک ۱۴، یک ماه اشتراک رایگان برنامه آفیس ۳۶۵ را به علاوه ویندوز ۱۰ نسخه Home نصب شده روی سیستم دریافت خواهید کرد.

نسخه پایه می نوت بوک ۱۴ با ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی با قیمت ۵۵۳ دلار راهی بازار می‌شود که این میزان برای مدل ۵۱۲ گیگابایتی به ۵۹۳ دلار می‌رسد. آن مدلی هم که از گرافیک GeForce MX 250 بهره می‌برد ۶۳۳ دلار قیمت‌گذاری شده که واقعا عالی است.

نسخه Horizon Edition این محصول با پردازنده i5 حدودا ۷۲۵ و با پردازنده i7 نیز ۷۹۱ دلار قیمت دارد و با در نظر گرفتن تمام قابلیت‌هایی که برای کاربر به ارمغان می‌آورند، فوق‌العاده است. فروش رسمی این لپ تاپ‌ها از تاریخ ۱۷ ژوئن (۲۸ خرداد) آغاز خواهد شد.

نظر شما در رابطه با لپ تاپ شیائومی می نوت بوک ۱۴ چیست؟ آیا این محصولات می‌توانند رقبای نام دار خود را از میان بردارند؟

