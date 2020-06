به گزارش SamMobile، ظاهرا سامسونگ قصد دارد نسخه لایت پرچم‌داران فعلی خود را با نام گلکسی اس ۲۰ لایت به همراه رابط کاربری One UI 2.5 راهی بازار کند.

اگر به خاطر داشته باشید، ابتدای امسال بود که سامسونگ از دو گوشی گلکسی اس ۱۰ لایت و نوت ۱۰ لایت رونمایی کرد که به نسبت پرچم‌داران سری ۱۰ کمی ارزان قیمت‌تر بودند، اما از نظر کیفیت و امکانات هم واقعا گوشی‌های خوبی محسوب می‌شدند.

نمایشگر بزرگ، سخت‌افزار قدرتمند (در اس ۱۰ لایت از اسنپدراگون ۸۵۵ استفاده شد)، دوربین‌های با کیفیت، باتری پر ظرفیت و مواردی از این دست باعث شد کاربران علاقه زیادی به این پرچم‌دارهای مقرون به صرفه نشان دهند. ظاهرا همین مسئله نیز موجب شده تا سامسونگ به فکر عرضه نسخه لایت گلکسی اس ۲۰ بیفتد.

در حال حاضر اطلاعات زیادی در رابطه با گلکسی اس ۲۰ لایت نداریم جز یک سری شایعات درباره مشخصات فنی و البته شماره مدل. اگر این محصول در یک مدل عرضه شود، باید انتظار داشته باشیم از ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی از نوع UFS 2.1 برخوردار باشد و به صورت پیش فرض نیز از رابط کاربری One UI 2.5 بهره ببرد.

اگر بخواهیم به گذشته نگاه کنیم، این محصول نیز باید به اسنپدراگون ۸۶۵ مجهز شود چون اس ۱۰ لایت هم از پردازنده پرچم‌داران سری ۱۰، ۶/۸ گیگابایت رم و ۱۲۸/۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد. در واقع کیفیت نمایشگر و دوربین بود که آن را به محصولی با پسوند لایت تبدیل کرد در غیر این صورت اس ۱۰ لایت واقعا یک گوشی همه فن حریف به حساب می‌آمد.

بنابراین اگر سامسونگ بخواهد همان رویه را در پیش بگیرد، احتمالا گلکسی اس ۲۰ لایت به پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ و حداکثر ۸ گیگابایت رم مجهز خواهد شد. اینطور که به نظر می‌رسد، ظاهرا بهره‌مندی از اینترنت ۵G قرار نیست به همه مدل‌های این گوشی راه یابد.

اس ۲۰ لایت بازار جهانی با شماره مدل SM-G780 تنها در برخی از بازارها به اینترنت ۵G مجهز خواهد شد اما ظاهرا مدل دیگری با شماره SM-G781 نیز وجود دارد که فقط برای بازار آمریکا است و قطعا از اینترنت ۵G بهره می‌برد.

در حال حاضر اطلاعات قطعی زیادی در رابطه با این گوشی نداریم اما انتظار می‌رود حتما در بخش نمایشگر و دوربین کیفیت پایین‌تری به نسبت پرچم‌دارهای سری اس ۲۰ داشته باشد.

