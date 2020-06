ظاهرا شرکت چینی BOE در تحویل اولین محموله پنل‌های اولد مختص آیفون ۱۲ ناموفق بوده است. بر اساس گزارش یک خبرگزاری کره‌ای، این شکست به دلیل ناتوانی در گذراندن آزمون‌های کنترل کیفیت پنل‌های موردنظر رخ داده است.

در این گزارش به زمان انجام آزمایش‌ها اشاره‌ای نشده و معلوم نیست که آیا این اتفاق خط تولید و عرضه خانواده آیفون ۱۲ را دچار مشکل می‌کند یا نه. در همین زمینه می‌توانیم به گزارش‌هایی اشاره کنیم که بر اساس آن‌ها اپل از آگوست سال گذشته آزمایش پنل‌های اولد ساخت BOE را آغاز کرده است.

کمپانی BOE بزرگ‌ترین تولیدکننده پنل‌های LCD در جهان است و در حال حاضر برای آیپدها و مک‌بوک‌ها نمایشگرهای LCD تولید می‌کند. اما این شرکت در چند سال گذشته، بودجه هنگفتی را برای توسعه خطوط تولید پنل‌های اولد اختصاص داده و روزبه‌روز در این زمینه به موفقیت بیشتری دست پیدا می‌کند.

با وجود اینکه اپل به تنوع در تامین‌کنندگان قطعات محصولات خود علاقه‌ی زیادی دارد، اما ظاهرا ۸۰ درصد از پنل‌های اولد خانواده آیفون ۱۲ توسط سامسونگ تولید خواهد شد. باید خاطرنشان کنیم در سال ۲۰۱۷، سامسونگ تنها تولیدکننده پنل‌های اولد آیفون X بود.

در سال ۲۰۱۸، ال‌جی هم به‌عنوان تامین‌کننده ثانوی کار خود را آغاز کرد و حالا BOE به‌عنوان سومین تامین‌کننده پنل‌های اولد وارد عمل شده است. در همین زمینه باید بگوییم که بر اساس گزارش‌ها، تمام گوشی‌های خانواده آیفون ۱۲ با نمایشگرهای اولد روانه‌ی بازار می‌شوند.

اپل در نظر دارد ۴ مدل آیفون ۱۲ را با نمایشگر اولد معرفی کند که در این میان باید انتظار رونمایی از یک مدل ۵.۴ اینچی، ۲ مدل ۶.۱ اینچی و یک مدل ۶.۷ اینچی را داشته باشیم. تمام این گوشی‌ها از فناوری ۵G پشتیبانی می‌کنند و ظاهرا از لبه‌های تخت مشابه آیپد پرو جدید یا آیفون ۴ بهره می‌برند.

منبع: MacRumors

The post تحویل بخشی از پنل‌های اولد آیفون ۱۲ با مشکل مواجه شده است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala