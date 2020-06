گوشی گیمینگ لنوو لیجن ماه آینده وارد بازار خواهد شد

بعد از انتشار شایعات و خبرهای زیاد پیرامون گوشی گیمینگ لنوو لیجن (Lenovo Legion)، بالاخره لنوو تاریخ رسمی رونمایی از این محصول را مشخص کرد.

در بازار فعلی گوشی‌های هوشمند، محصولات گیمینگ زیادی دیده نمی‌شود اما همه آن‌ها قابلیت‌های جذابی با خود به همراه دارند. از سیستم‌های خنک کننده گرفته تا ماشه‌های پاپ آپ و شکل و شمایل عجیب و غریب که کاملا گویای کاربرد آن‌هاست.

لنوو لیجن نیز یکی از محصولات گیمینگ مورد انتظار است که قابلیت‌های جالبی دارد. مثلا دوربین سلفی آن به شکل پاپ آپ طراحی شده اما از کناره‌ها به بیرون می‌جهد و این یعنی لنوو می‌خواهد کاربران این محصول را همیشه به شکل افقی نگه دارند.

پیش‌تر شاهد انتشار تیزری بودیم که در آن به تجربه کار با این محصول در حالت افقی اشاره می‌کرد چون به خاطر نمایشگر بزرگ و کاربرد گیمینگ، کاربران تقریبا در اکثر بازی‌ها باید گوشی را به صورت افقی نگه دارند و ظاهرا لنوو تمام قابلیت‌های گوشی را سازگار با همین حالت در نظر گرفته. جالب اینجاست حتی محل تعبیه دوربین‌های پشتی نیز در وسط است.

اما امروز لنوو تیزری از گوشی گیمینگ جدید خود در شبکه اجتماعی ویبو منتشر کرد که به لطف آن، از تاریخ رسمی رونمایی از لنوو لیجن مطلع شدیم. این محصول قرار است از پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ بهره ببرد و به همین خاطر پشتیبانی از اینترنت ۵G را نیز در آن شاهد خواهیم بود.

پیش‌تر شنیده بودیم این محصول از لوازم جانبی گیمینگ، شارژر ۹۰ واتی و سیستم خنک کننده مایع پشتیبانی می‌کند ولی خب برای مشاهده عملکرد آن‌ها باید تا عرضه رسمی محصول منتظر بمانیم. به ادعای لنوو، این گوشی در بنچمارک AnTuTu توانسته امتیاز فوق‌العاده ۶۰۰.۰۰۰ را کسب کرده و هر محصول دیگر با پردازنده مشابه را پشت سر بگذارد.

در رابطه با خنک کننده این محصول هم باید به این نکته اشاره کنیم که ظاهرا لنوو درون آن یک فن تعبیه کرده که همیشه روشن است و هنگامی هم که گوشی با بالاترین توان گرافیکی مشغول فعالیت باشد، از گرم شدن بیش از حد آن جلوگیری خواهد کرد.

گوشی گیمینگ لنوو لیجن ماه آینده میلادی (جولای = ۱۱ تیر – ۱۰ مرداد) راهی بازار خواهد شد.

