اولین تصاویر از طراحی گلکسی تب اس ۷ سامسونگ لو رفت

در روزهای اخیر در رابطه با تبلت جدید سامسونگ خبرهای زیادی منتشر شد اما امروز به لطف OnLeaks، ظاهرا از طراحی گلکسی تب اس ۷ نیز با خبر شدیم.

بعد از موفقیت بسیار خوب تبلت‌های تب اس ۶ و اس ۶ لایت در بازار، سامسونگ تصمیم گرفت سری هفتم آن‌ها را نیز با نام تب اس ۷ راهی بازار کند. از آن جایی که احتمالا در ماه آگوست شاهد رونمایی از این محصول خواهیم بود، طبیعی است تاکنون شایعات و خبرهای زیادی پیرامون آن منتشر شده باشد اما ظاهرا OnLeaks همان چیزی را منتشر کرده که خیلی‌ها منتظر تماشای آن بودند؛ یعنی طراحی گلکسی تب اس ۷.

متاسفانه یا خوشبختانه، طراحی گلکسی تب اس ۷ سامسونگ تفاوت چندانی با سری قبل ندارد. حداقل این چیزی است که رندرهای جدید به ما نشان می‌دهند. شنیده بودیم این تبلت در دو اندازه ۱۱ و ۱۲.۴ اینچی راهی بازار می‌شود اما مدلی را که در این رندرها می‌بینیم ۱۱ اینچی است.

به ادعای OnLeaks، تبلت جدید سامسونگ ۲۵۳.۷ میلی‌متر ارتفاع، ۱۶۵.۳ میلی‌متر عرض و ۶.۳ میلی‌متر نیز ضخامت خواهد داشت که البته این میزان با در نظر گرفتن ماژول دوربین به ۷.۷ میلی‌متر افزایش پیدا می‌کند.

روی سمت راست نمایشگر، دوربین سلفی را مشاهده می‌کنیم که درون حواشی بالای صفحه طراحی شده و این یعنی سامسونگ هنوز قصد ندارد پنل جلویی تبلت‌های خود را مانند گوشی‌ها طراحی کند. روی پنل پشتی، دو دوربین را می‌بینیم که در بالاترین قسمت سمت چپ تعبیه شده‌اند و در زیر آن‌ها نیز یک فلش قرار دارد.

اگرچه برای دریافت اطلاعات بیشتر و موثق‌تر باید منتظر بمانیم اما گفته می‌شود فلش موجود زیر این دو دوربین ممکن است در مرحله نهایی جای خود را به یک دوربین سوم بدهد تا در این بخش، گلکسی تب اس ۷ بتواند با آیپد پرو رقابت نزدیک‌تری داشته باشد.

درست مانند تب اس ۶، این تبلت نیز در امتداد با دوربین‌های دوگانه پشتی، شیاری برای قرار گیری S-Pen خواهد داشت که در انتهای آن، لوگوی سامسونگ به چشم می‌خورد (این لوگو در تب اس ۶ در وسط قرار داشت). به طور کلی طراحی پشت ساده و جذاب است و هیچ چیز اضافی دیگری را روی آن مشاهده نمی‌کنیم.

در سمت راست تب اس ۷ درگاه میکرو اس دی و سیم کارت تعبیه شده. همچنین در همان سمت می‌توان به کلید پاور و کلیدهای تنظیم صدا دسترسی داشت. گفته می‌شود کلید پاور در این تبلت با حسگر اثر انگشت ادغام خواهد شد که واقعا اتفاق خوبی است چون تب اس ۶ با حسگر اثر انگشت درون صفحه راهی بازار شد که دقت و سرعت آن اصلا با نمونه‌های ادغام شده درون کلید پاور قابل قیاس نیست.

متاسفانه کاربران با خرید این تبلت به جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون دسترسی نخواهند داشت و برای اتصال هندزفری یا میکروفون باید از پورت USB-C یا گجت‌های بلوتوثی استفاده کنند. این در حالی است که تب اس ۶ لایت به این جک محبوب مجهز بود و از آن جایی هم که فعلا صحبتی از تب اس ۷ لایت نیست، ظاهرا کاربران در این سری باید به سراغ هندزفری‌های بلوتوثی بروند.

از طراحی گلکسی تب اس ۷ که بگذریم به مشخصات فنی آن می‌رسیم. اگر بخواهیم سیاست گذشته سامسونگ را در نظر بگیریم، باید انتظار داشته باشیم پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵، وظیفه پردازشی این تبلت را بر عهده بگیرد چون معمولا تبلت‌های پرچم‌دار سامسونگ از نظر سخت‌افزاری تفاوت زیادی با گوشی‌های پرچم‌دار این شرکت در همان سال ندارند.

پیش‌تر شنیده بودیم نسخه ۱۱ اینچی تب اس ۷ به یک باتری ۷۷۶۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز می‌شود در حالی که برای مدل ۱۲.۴ اینچی این میزان به ۹۸۰۰ میلی‌آمپر ساعت افزایش پیدا می‌کند. پشتیبانی از اینترنت ۵G به لطف بهره‌مندی از اسنپدراگون ۸۶۵ باید در همه بازارها در این تبلت وجود داشته باشد اما ممکن است باز هم فقط این قابلیت را در بازارهای آمریکا و اروپا شاهد باشیم.

سامسونگ هنوز در رابطه با اطلاعات منتشر شده پیرامون این تبلت صحبتی نکرده ولی به احتمال بسیار فراوان باید در ماه جولای یا آگوست (نهایتا ۱ تا ۲ ماه میلادی دیگر) منتظر رونمایی از دو عضو جدید تبلت‌های سامسونگ باشیم.

