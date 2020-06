شیائومی به تازگی از قدرتمندترین و پر ظرفیت‌ترین پاور بانک خود با نام می پاور بانک ۳ رونمایی کرد. محصولی غول پیکر با ظرفیت خیره کننده ۳۰۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت که روی کاغذ می‌تواند آیفون SE 2020 را ۱۰ بار شارژ کند.

با افزایش ظرفیت باتری‌ها، نیاز به یک پاور بانک قدرتمند بیش از پیش حس می‌شود و اینطور که به نظر می‌رسد شیائومی بیشتر از دیگر شرکت‌ها به این مسئله اهمیت داده و پاور بانک قدرتمند خود را با ظرفیت ۳۰۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت رونمایی کرد.

این پاور بانک دو پورت استاندارد USB-A، یک پورت USB-C و یک پورت MicroUSB دارد که کابران می‌توانند از طریق پورت‌های USB-A و USB-C، خروجی ۱۸ وات را دریافت کنند.

نکته جالب در رابط با این محصول، بهره‌مندی آن از حالت جریان کم است که آن را برای شارژ گجت‌های کوچک نظیر ساعت هوشمند، مچ بند، ایربادزها و … مناسب می‌کند. معمولا این گجت‌ها با شارژ شدن از طریق پاور بانک مشکل دارند اما می پاور بانک ۳ آن را کاملا بر طرف کرده. برای دست یابی به حالت جریان کم، کافی است کلید پاور را دو بار فشار دهید.

پاور بانک جدید شیائومی می‌تواند از طریق درگاه USB-C، ورودی ۲۴ وات را ارائه دهد. یعنی اگر یک شارژر سریع ۳۰ واتی شیائومی را در اختیار داشته باشید، می‌توانید این پاور بانک غول پیکر را تنها در عرض ۷.۵ ساعت از ۰ به ۱۰۰ برسانید. به خاطر داشته باشید ورودی MicroUSB تنها میزان ۱۸ وات را در اختیارتان قرار می‌دهد.

شروع فروش این پاور بانک در چین، ۱۸ جولای (۲۹ خرداد) خواهد بود. شاید هیجان انگیز‌ترین بخش ماجرا، قیمت این محصول باشد. مسئله‌ای که وقتی نام شیائومی در میان باشد چیزی جز این را هم انتظار نداریم. غول کره‌ای پاور بانک جدید خود را تنها ۱۷۰ یوآن یا به عبارتی ۲۴ دلار قیمت گذاری کرده که این مقدار می‌تواند حین عرضه به بازار جهانی اندکی دستخوش تغییرات شود.

نظر شما در رابطه با پاور بانک ۳۰۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی شیائومی و قیمت آن چیست؟

