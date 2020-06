اینطور که به نظر می‌رسد، شیائومی قصد دارد به زودی از مانیتور گیمینگ خود در سه اندازه مختلف و رفرش ریت ۱۶۵ هرتز رونمایی کند.

بعد از اینکه شیائومی دو روز پیش از مچ بند می بند ۵ رونمایی کرد، خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه ین شرکت به زودی از سه مانیتور گیمینگ و قدرتمند نیز رونمایی می‌کند. مانیتورهای این شرکت قرار است در سه اندازه راهی بازار شوند و از رفرش ریت حیرت انگیز ۱۶۵ هرتز پشتیبانی کنند ولی خب هنوز نامی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده.

شیائومی اخیرا از نمایشگرهای می دیسپلی ۱ و می دیسپلی ۱A رونمایی کرد اما به نظر می‌رسد قصد دارد آن‌ها را با نمونه‌ای جدیدتر، قدرتمندتر و صد البته هیجان انگیزتر جایگزین کند که به ترتیب ۲۴.۵، ۲۷ و ۲۹.۵ اینچ خواهند داشت.

طبق گفته‌های یکی از افشاگران با نام Ishan Agarwal در توییتر، شیائومی به شکل کاملا جدی قصد دارد وارد دنیای گیمینگ شود. آن هم نه در بخش گوشی‌های هوشمند بلکه کامپیوتر. البته پیش‌تر از این هم شاهد عرضه محصولی با نام Mi Surface بودیم. مانیتوری گیمینگ با اندازه ۳۴ اینچ که از وضوح QHD یا ۳۴۴۰ × ۱۴۴۰ برخوردار بود. همچنین از فناوری Freesync نیز پشتیبانی می‌کرد و حداکثر میزان روشنایی در آن به ۳۰۰۰ نیت می‌رسید.

انتظار می‌رود مانیتورهای جدید غول کره‌ای از قابلیت‌های مشابهی به نسبت می سرفیس برخوردار باشند هرچند از نظر اندازه و همچنین رفرش ریت ظاهرا تفاوت محسوسی بین آن‌هاست. گفته می‌شود مدل ۲۴.۵ اینچی در ماه سپتامبر، و مدل ۲۷ اینچی که از رفرش ریت ۱۶۵ هرتز بهره می‌برد، ماه جولای (۱۱ تیر – ۱۰ مرداد) راهی بازار شود.

اما اگر همه چیز طبق برنامه‌های شیائومی پیش برود، ظاهرا این شرکت از دو مانیتور ۴K با اندازه ۲۷ و ۲۹.۵ اینچ نیز رونمایی خواهد کرد. همچنین این امکان هم وجود دارد که دو مدل گیمینگ دیگر با اندازه‌های ۲۳.۸ و باز هم ۲۷ اینچ راهی بازار شوند. حتی گفته می‌شود یک مانیتور غیر گیمینگ ۲۷ اینچی نیز در حال ساخت توسط شیائومی است.

زمان عرضه یا رونمایی این محصولات هنوز اعلام نشده و باید منتظر بمانیم و ببینیم پاسخ شیائومی در رابطه با این گفته‌ها چیست.

منبع: notebookcheck gsmarena

