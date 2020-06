بر اساس گزارش جدید DigiTimes، اپل قصد دارد در نیمه دوم ۲۰۲۰ از مدل‌های جدید آیپد مینی، آیپد ایر و آی‌مک رونمایی کند؛ این یعنی در رویداد WWDC 2020 که ۹ روز دیگر برگزار می‌شود، احتمالا شاهد رونمایی از مدل جدید آی‌مک نخواهیم بود.

البته باید خاطرنشان کنیم حدود یک هفته بعد از افتتاحیه رویداد WWDC 2020، وارد نیمه دوم ۲۰۲۰ می‌شویم و این احتمال وجود دارد در این رویداد تعدادی از محصولات موردنظر معرفی شوند؛ اما باید بگوییم اگر قرار بود چنین اتفاقی بیفتد، در گزارش DigiTimes به احتمال زیاد به بازه زمانی مبهم «نیمه دوم ۲۰۲۰» اشاره نمی‌شد.

در این گزارش همچنین به جزییات مربوط به مدل‌های جدید آیپد و آی‌مک هم اشاره شده است. بر اساس این مطلب، در نیمه دوم ۲۰۲۰ باید انتظار معرفی آیپد ایر ۱۰.۸ اینچی و آی‌مک ۲۳ اینچی را داشته باشیم؛ همچنین نباید احتمال معرفی آیپد مینی مبتنی بر نمایشگر بزرگ‌تر از ۸ اینچ را از قلم بیندازیم.

همچنین به نظر می‌رسد اپل در نیمه اول سال ۲۰۲۱ قصد دارد آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی با نمایشگر mini LED را معرفی کند. گفته می‌شود اپل برای تامین نمایشگر آیپد ایر ۱۰.۸ اینچی، با شرکت‌های ال‌جی، BOE و شارپ به توافق رسیده است.

در رابطه با این آیپد ۱۰.۸ اینچی اطلاعات ضد و نقیض زیادی منتشر شده که دقیقا مشخص نیست آیا با آیپد معمولی سروکار داریم یا آیپد ایر. در هر صورت DigiTimes مدعی شده که آیپد موردنظر از خانواده آیپد ایر محسوب می‌شود.

منبع: MacRumors

