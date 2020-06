ناشناس کردن تصاویر و ویدیوهای ثبت شده از افراد می‌تواند کار زمان‌بر و شامل چندین گام باشد؛ به‌خصوص وقتی قصد دارید اطلاعات Metadata یا فراداده را از فایل‌ها حذف کنید سختی کار بیشتر احساس می‌شود. در هر صورت گروهی از توسعه‌دهندگان یک اپلیکیشن برای آیفون ارائه داده‌اند که تمام این کارها را به راحتی انجام می‌دهد.

این اپلیکیشن آیفون که Anonymous Camera نام دارد، در زمان مناسبی عرضه شده زیرا در مناطق مختلف جهان شاهد برگزاری اعتراضات خیابانی گسترده‌ای هستیم. این اپلیکیشن مشخصا برای خبرنگاران و فعالان توسعه پیدا کرده که برای این افراد، ناشناس ماندن اهمیت زیادی دارد.

این اپلیکیشن نه‌تنها می‌تواند به‌صورت همزمان با فیلمبرداری و عکس‌برداری چهره افراد را مات یا پنهان کند، بلکه قادر به پنهان کردن تمام قد آن‌ها هم هست و در ضمن باید به قابلیت تغییر صدای افراد هم اشاره کنیم.

با توجه به اینکه تمام فرایند پردازشی در داخل گوشی صورت می‌گیرد، کاربران بدون نگرانی بابت انتقال اطلاعات خود به فضای خارج از گوشی می‌توانند از آن بهره ببرند. طبق بررسی‌های صورت گرفته، این اپلیکیشن برای گروه‌های کوچک عملکرد بهتری دارد ولی توسعه‌دهندگان اعلام کرده‌اند که مشغول بهبود آن برای استفاده در بین گروه‌های جمعیتی بزرگ‌تری هستند.

این اپلیکیشن رایگان را می‌توانید از اپ استور دریافت کنید و با پرداخت ۱.۹۹ دلار ویژگی‌های بیشتری فعال می‌شود.

