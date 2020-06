چند روز قبل شایعه‌ای منتشر شد که گلکسی نوت ۲۰ با نمایشگر تخت روانه‌ی بازار می‌شود. اما در گزارش موردنظر به این موضوع اشاره نشده بود که آیا مدل بزرگ‌تر یعنی گلکسی نوت ۲۰ پلاس هم از چنین نمایشگری بهره می‌برد؟

حالا بر اساس اطلاعات جدید می‌توانیم بگوییم که فقط مدل استاندارد گلکسی نوت ۲۰ مبتنی بر چنین نمایشگری خواهد بود. ظاهرا این نمایشگر از نوع ۲.۵D است که به وجود انحنای اندک در لبه‌ها اشاره دارد. به نظر می‌رسد می‌توانیم انتظار نمایشگر مشابه با گلکسی نوت ۱۰ لایت را داشته باشیم با این تفاوت که احتمالا دارای حاشیه‌های باریک‌تری خواهد بود.

در همین حال، کاربران طرفدار نمایشگرهای خمیده هم می‌توانند گلکسی نوت ۲۰ پلاس را خریداری کنند. باید خاطرنشان کنیم معمولا بسیاری از طرفداران قلم S Pen، استفاده از نمایشگرهای تخت را ترجیح می‌دهند. به همین دلیل مدل استاندارد نوت ۲۰ می‌تواند نظر این دسته از کاربران را جلب کند.

اما از طرف دیگر، به نظر می‌رسد فقط مدل پلاس نوت ۲۰ همراه با نمایشگر ۱۲۰ هرتز مبتنی بر فناوری LTPO به دست کاربران می‌رسد. به همین خاطر کاربران برای خرید یکی از این دو مدل، به غیر از بحث اندازه و قیمت، باید مسائل مهم دیگری را در نظر بگیرند.

گفته می‌شود هر دو گوشی طی یک رویداد در تاریخ ۵ آگوست (۱۵ مرداد) معرفی می‌شوند و در کنار این خانواده، باید انتظار رونمایی از گوشی تاشو گلکسی فولد ۲ را هم داشته باشیم.

منبع: SamMobile

