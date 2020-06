شیائومی از لپ تاپ می نوت بوک پرو ۱۵ با پردازنده نسل ۱۰ اینتل رونمایی کرد

شیائومی دو روز پیش از لپ تاپ‌های می نوت بوک ۱۴ رونمایی کرد. محصولاتی باریک و سبک وزن که در عین حال که قدرت و قیمت مناسبی داشتند، برای جابجایی نیز بسیار ایده‌آل بودند. روز گذشته اما این شرکت از نسخه ۱۵ اینچی این لپ تاپ‌ها رونمایی کرد که می نوت بوک پرو ۱۵ نام دارد.

شیائومی می نوت بوک پرو ۱۵ (۲۰۲۰)، بسیار مشابه با مدل Enhanced Edition است که این شرکت سال قبل راهی بازار کرده بود. در مدل پایه این لپ تاپ شاهد حضور پردازنده i5-10210U اینتل هستیم که از ۴ هسته و ۸ رشته با فرکانس پایه ۱.۶۰ گیگاهرتز بهره می‌برد که این میزان در حالت توربو به ۴.۲۰ گیگاهرتز افزایش پیدا می‌کند.

برای مدل قدرتمندتر نیز پردازنده i7-10-510U در نظر گرفته شده که تعداد هسته و رشته مشابهی داشته اما فرکانس آن در حالت پایه و توربو به ترتیب به ۱.۸۰ گیگاهرتز و ۴.۹۰ گیگاهرتز افزایش پیدا می‌کند. هر دو مدل هم از یک گرافیک GeForce MX350 بهره می‌برند.

از نظر قدرت، MX350 اندکی از GTX 960M بهتر و از طرفی اندکی از GTX 1050 ضعیف‌تر است. به نسبت MX250 بکار رفته در مدل استاندارد ۱۴ اینچی، هم پهنای باند MX350 بیشتر است و هم از تعداد هسته سایه‌زن بسیار بیشتری بهره می‌برد (۳۸۴ در مقابل ۶۴۰). هرچند هر دو گرافیک بر اساس معماری ۱۴ نانومتری پاسکال طراحی شده‌اند اما مدل MX350 دو برابر توان مصرفی بیشتری به نسبت MX250 دارد. نکته هیجان انگیز اما عملکرد عالی شیائومی در بخش خنک کننده است. جایی که شاهد دو فن و دو لوله انتقال حرارت هستیم که احتمالا به خوبی از پس خنک کردن این محصول بر می‌آیند.

مدل پایه می نوت بوک پرو ۱۵ از ۵۱۲ گیگابایت حافظه پر سرعت NVMe SSD برخوردار است اما برای مدل بالاتر، نسخه ۱ ترابایتی نیز در دسترس قرار دارد. همچنین این مدل‌ها به ترتیب ۸ و ۱۶ گیگابایت حافظه رم هم در اختیار شما قرار می‌دهند که از نوع DDR4 بوده و از فرکانس ۲۶۶۶ مگاهرتز بهره می‌برند.

می نوت بوک پرو ۱۵ به یک نمایشگر ۱۵.۶ اینچی با پنل LCD مجهز شده که یک محافظ گوریلا گلس ۳ از آن مراقبت می‌کند. این نمایشگر از وضوح ۱۰۸۰P بهره می‌برد که حداکثر ۳۰۰ نیت روشنایی داشته و ۱۰۰ درصد فضای رنگی sRGB را نیز پوشش می‌دهد.

از نمایشگر که بگذریم، به کیبورد می‌رسیم که طراحی ساده و زیبایی داشته و برای کلیک خوردن به ۱.۵ میلی‌متر جابجایی نیاز دارد. پشتیبانی از نور پس زمینه هم در این کیبورد وجود دارد که کار با آن را در تاریکی بسیار ساده‌تر می‌کند.

در بخش اتصالات، دو پورت USB-C را در کنار یک کارت خوان در یک سمت از بدنه و دو پورت USB-A را به همراه HDMI و جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون در سمت دیگر آن شاهد هستیم که برای یک لپ تاپ کاملا مناسب هستند. پشتیبانی از وای فای ۵، اسپیکرهای ۲.۵ واتی هارمن و بلوتوث نسخه ۵ هم از دیگر قابلیت‌های این محصول هستند. لازم به ذکر است روی این لپ تاپ به صورت پیش فرض ویندوز ۱۰ نسخه Home (خانگی) نصب شده.

باتری می نوت بوک پرو ۱۵، ۶۰ وات ساعت ظرفیت دارد و می‌تواند تا ۱۷ ساعت پخش ویدئو کاربران را همراهی کند. کاربر می‌تواند باتری قدرتمند این محصول را در مدت زمان ۴۰ دقیقه، ۵۰ درصد شارژ کند. همچنین می‌توان با استفاده از پورت USB-C و با خروجی ۱۸ وات، گوشی‌های هوشمند را شارژ کرد.

شیائومی با حذف حواشی توانست به خوبی وزن این محصول را کنترل کرده و به ۲ کیلوگرم برساند که این میزان برای یک لپ تاپ ۱۵.۶ اینچی کاملا مناسب ارزیابی می‌شود. در کشور چین، نسخه پایه می نوت بوک پرو ۱۵ با پردازنده i5، و ۸ گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی، ۶۰۰۰ یوآن قیمت گذاری شده که معادل ۸۴۷ دلار است.

آن دسته از کاربرانی هم که به خرید مدل قدرتمندتر با پردازنده i7، رم ۱۶ گیگابایتی و حافظه ۱ ترابایت تمایل دارند باید ۱۰۰۰ یوآن بیشتر یا به عبارتی ۹۸۸ دلار بپردازند. در واقع می‌توان قیمت نسخه جهانی این دو را به ترتیب ۸۵۰ و ۱۰۰۰ دلار در نظر گرفت.

