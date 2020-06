منتظر رونمایی از دو محصول جدید سامسونگ قبل از رویداد آنپکد باشید

اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ قصد دارد قبل از ماه آگوست و معرفی گوشی‌های سری نوت‌ ۲۰، از دو محصول جدید با نام‌های گلکسی واچ ۳ و گلکسی بادز لایو رونمایی کند.

با توجه به گفته منابع بسیار موثق، تا دو ماه دیگر شاهد رونمایی از گوشی‌های جدید سامسونگ یعنی سری گلکسی نوت ۲۰، گلکسی Z Flip 5G و احتمالا نسل دوم گلکسی فولد خواهیم بود.

اما نمایش همه این محصولات با هم به خودی خود رویداد آنپکد را شلوغ می‌کند و بعید به نظر می‌رسد زمانی کافی برای معرفی ساعت هوشمند و گلکسی بادز باقی بماند. به همین خاطر احتمالا ماه آینده باید منتظر رونمایی از دو عضو جدید خانواده گلکسی‌ها باشیم؛ گلکسی واچ ۳ و گلکسی بادز لایو.

اگرچه SamMobile منبع بسیار معتبری است، اما در رابطه با تاریخ دقیق رونمایی گلکسی واچ ۳ و گلکسی بادز لایو اطلاعاتی در اختیار نداشت و صرفا به ماه جولای (ماه آینده میلادی، ۱۱ تیر-۱۰ مرداد) اشاره کرد.

بیشتر بخوانید: درباره گلکسی نوت ۲۰ و نوت ۲۰ پلاس/اولترا چه می‌دانیم؟

گلکسی بادز لایو پیش‌تر در آخرین نسخه از برنامه رسمی گلکسی Wearable نیز دیده شد اما نمی‌دانستیم چه نامی خواهد داشت. در گزارشات آمده بود هدفون جدید سامسونگ طراحی شبیه به «لوبیا» دارد. ابتدا فرض بر این بود که این محصول گلکسی بادز ایکس نام داشته و جانشین گلکسی آیکون ایکس از سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ خواهد شد.

اگرچه احتمالا خبری از قابلیت‌های جذاب نظیر ردیاب تناسب اندام و پخش کننده موسیقی مجزا در گلکسی بادز لایو نیست اما به احتمال بسیار زیاد، قابلیت حذف نویز همچنان در آن وجود خواهد داشت. همینطور انتظار می‌رود قیمت این گجت زیر ۱۵۰ دلار باشد تا بدین ترتیب به رقیبی بسیار جدی برای ایرپادز پرو تبدیل شود.

بیشتر بخوانید: جدیدترین ساعت هوشمند سامسونگ از حاشیه چرخان فیزیکی بهره می‌برد

در این سمت اما در رابطه با گلکسی واچ ۳ خبر قطعی در اختیار نداریم. البته شایعات زیادی در رابطه با آن منتشر شده که از جمله آن‌ها می‌توان به بازگشت بزل چرخان، بدنه‌ای از جنس فولاد ضد زنگ و تیتانیوم، اندازه قاب ۴۱ و ۴۵ میلی‌متری، GPS داخلی، محافظ گوریلا گلس DX، قابلیت ضد آب ۵ATM (تا عمق ۵۰ متری) و البته باتری نه چندان قدرتمند اشاره کرد.

نکته جالب این ماجرا اما تاریخ عرضه آن‌هاست که به گفته SamMobile، همزمان با رویداد آنپکد سامسونگ خواهد بود. هرچند این ادعا نیز فعلا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اما اگر حقیقت داشته باشد یعنی باید بتوانید آن‌ها را در تاریخ ۵ آگوست (۱۵ مرداد) خریداری کنید.

فراموش نکنید این تاریخ‌ها در صورتی به وقوع میپیوندد که تاثیر ویروس کرونا روز به روز کمتر شود. اگر بار دیگر شاهد اوج گیری این بیماری باشیم، احتمالا تغییرات زیادی را در عرضه این محصولات خواهیم داشت.

منبع: phonearena

The post منتظر رونمایی از دو محصول جدید سامسونگ قبل از رویداد آنپکد باشید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala