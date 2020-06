بعد از انتشار تصویر تبلت گلکسی تب اس ۷ سامسونگ، امروز خبری دیگر از یک منبع بسیار موثق یعنی Ice Universe منتشر شده که ادعا می‌کند تبلت‌های جدید سامسونگ از نمایشگری با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز بهره می‌برند. یعنی مانند نماینده‌های اپل، هم گلکسی تب اس ۷ و هم گلکسی تب اس ۷ پلاس قرار است با چنین نمایشگری راهی بازار شوند.

با توجه به آنچه که Ice Universe ادعا می‌کند، ظاهرا سامسونگ در نظر دارد رقبایی شایسته برای رقابت با آیپد پرو راهی بازار کند. اگرچه رقیب هم از نمایشگری با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز بهره می‌برد اما سامسونگ می‌تواند از مزیت پنل‌های امولد استفاده کرده و در مصرف انرژی بهتر از آیپد پرو عمل کند.

سامسونگ قصد دارد تبلت‌های جدید را در دو اندازه ۱۱ و ۱۲.۴ اینچی و با نام‌های گلکسی تب اس ۷ و گلکسی تب اس ۷ پلاس راهی بازار کند که مدل بزرگ‌تر از یک باتری ۹۸۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و مدل کوچک‌تر هم از یک باتری ۷۷۶۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره خواهد برد. این در حالی است که اپل برای آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی خود یک باتری ۹۷۲۰ میلی‌آمپر ساعتی را در نظر گرفت.

برای مقایسه عملکرد این دو محصول باید منتظر عرضه رسمی نماینده‌های سامسونگ به بازار باشیم. اما اینطور که به نظر می‌رسد، آیپدها کار بسیار سختی را در پیش دارند.

بیشتر بخوانید: درباره تبلت گلکسی تب اس ۷ سامسونگ چه می‌دانیم؟

منبع: gsmarena

The post گلکسی تب اس ۷ و گلکسی تب اس ۷ پلاس به نمایشگرهای ۱۲۰ هرتزی مجهز می‌شوند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala