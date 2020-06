The post نگاهی به گوشی Huawei Y7P؛ میان‌رده‌ خوش‌قیمت و مدرن هوآوی appeared first on دیجی‌کالا مگ.

گوشی هوشمند Huawei Y7P با داشتن ویژگی‌های شاخصی نظیر دوربین سه‌گانه، یکی از خوش‌قیمت‌ترین محصولاتی به حساب می‌آید که به سرویس‌های موبایلی هوآوی مجهز شده است.

برندهای قدرتمندی در بازار گوشی‌های هوشمند، همواره دنبال رو کردن برگ‌های برنده‌ای هستند تا خریدارهای بیشتری را جذب کنند و فروش بیشتری برای خود رقم بزنند. یکی از تضمین‌شده‌ترین روش‌ها برای برتری بر رقبا در این بازار پر هیاهو، تولید محصولی است که علی‌رغم بهره‌مندی از مشخصات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سطح بالا، قیمت مناسب و اقتصادی داشته باشد تا تهیه آن برای اقشار مختلف جامعه امکان‌پذیر شود. هوآوی از برندهایی است که با پیروی از این سیاست، توانسته جایگاه مناسبی را برای خود ایجاد کند.

Huawei Y7P میان‌رده جذاب هوآوی از همین محصولات است. این گوشی هوشمند از صفحه‌نمایش ۶.۳۹ اینچی از نوع IPS با رزولوشن HD+ بهره می‌برد که با نسبت صفحه به بدنه ۹۰.۱۵ درصدی، نمای جذابی را مقابل کاربر قرار می‌دهد. در این بخش، حفره‌ای که در بالا و سمت چپ گوشی قرار گرفته دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی را در خود جا داده است.

در بخش مؤلفه‌های سخت‌افزاری، استفاده از چیپ‌ست ۱۲ نانومتری HiSilicon Kirin 710F کنار پردازشگر گرافیکی Mali-G51 MP4 با فناوری GPU Turbo 3.0 به چشم می‌آید. چهار گیگابایت رم کنار ۶۴ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی داخلی (قابل افزایش با استفاده از کارت حافظه جانبی) در این محصول، استاندارد قابل قبولی است.

Huawei Y7P به عنوان محصولی میان‌رده، از ترکیب دوربین سه‌گانه مجهز به هوش مصنوعی در پشت بهره می‌برد. در این ترکیب دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1.8 کنار دوربین ۸ مگاپیکسلی اولترا واید با مشخصه f/2.4 و زاویه پوشش ۱۲۰ درجه و بالاخره دوربین سوم ۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.4 قرار گرفته است. این محصول، یکی از خوش‌قیمت‌ترین گوشی‌های هوشمند هوآوی با حالت عکاسی Super Night و امکان ضبط ویدئوهای آهسته با نرخ ۴۸۰ فریم بر ثانیه است.

باتری ۴۰۰۰ میلی آمپر ساعتی این محصول از قابلیت شارژ سریع ۱۰ واتی (۵ ولت – ۲ آمپر) از طریق میکرو یو‌اس‌بی پشتیبانی می‌کند. یکی دیگر از نکات قابل توجه در این گوشی هوشمند، امکان استفاده از ارتباط بلوتوثی سه‌گانه است. در بخش اسلات سیم‌کارت هم سه فضای مستقل قرار گرفته تا بدون تداخل، امکان استفاده از دو سیم‌کارت و کارت حافظه جانبی را به طور هم‌زمان داشته باشید.

در قسمت نرم‌افزاری رابط کاربری EMUI 9.1 بر پایه اندروید ۹ به طور پیش‌فرض روی دستگاه نصب شده است که اندروید ۱۰ و آپدیت EMUI 10.1 نیز برای آن عرضه شده و کاربران می‌توانند آن‌ها را به‌روزرسانی کنند. با اینکه برخی سرویس‌های گوگل نظیر Play Store در این گوشی در دسترس نیست، ولی Huawei AppGallery نیازهای کاربر را برای دریافت و نصب برنامه‌های مختلف، مرتفع می‌کند.

گوشی جدید و اقتصادی Huawei Y7p با ابعاد ۱۵۹.۸ در ۷۶.۱ در ۸.۱ میلی‌متر در رنگ‌های سیاه و آبی به بازار عرضه شده است.

