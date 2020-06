انسان‌ها علاقه‌ی زیادی به کوچک‌سازی دارند؛ ما دوست داریم همه چیز را کوچک‌تر کنیم و این موضوع بی‌دلیل نیست. حمل کردن چیزهای کوچک‌تر و سبک‌تر راحت‌تر است و در ضمن فروش آن‌ها هم راحت‌تر می‌شود. اگر کامپیوترها همچنان به اندازه‌ی اتاق‌های بزرگ بودند، چند نفر آن‌ها را می‌خریدند؟ اما در زمینه اندازه سنسور دوربین گوشی‌های هوشمند، رقابت بر سر بزرگ کردن آن‌ها داغ شده است.

در حالی که کوچک‌سازی برای بسیاری از محصولات مانند کامپیوترها، ساعت‌ها یا حتی تلفن‌ها موثر واقع می‌شود، دوربین‌های کوچک شده دچار مشکل می‌شوند. دلیل این محدودیت هم بسیار ساده محسوب می‌شود. دریافت داده‌های بیشتر به نور بیشتر بستگی دارد و نور بیشتر هم نیازمند اندازه بزرگ‌تر سنسور دوربین است.

از آنجایی که بدنه گوشی فضای محدودی دارد و باید قطعات متعددی در آن تعبیه شود، طی سال‌های گذشته اندازه سنسور دوربین موجود در این گجت‌ها اصلا قابل مقایسه با دوربین‌های عکاسی نبوده است.

با گذشت سال‌ها، تمرکز بازاریابی گوشی‌های هوشمند به شدت به سمت دوربین تغییر جهت داده است. حالا کاربران با بهره‌گیری از گوشی‌های خود می‌توانند عکاسی و فیلم‌برداری کنند، با همان گجت این موارد را ویرایش کنند و در نهایت به اشتراک بگذارند.

سخت‌افزارهایی که این کار را امکان‌پذیر می‌کنند، در طول سال‌ها رشد قابل توجهی داشته‌اند. گوشی‌ها در عرض چند نسل از داشتن یک دوربین به بهره‌گیری از دوربین‌های سه‌گانه و بیشتر رسیده‌اند. حالا ما با گوشی‌های دارای دوربین‌های اولترا واید، تله‌فوتو، تشخیص عمق و فیلترهای رنگی سروکار داریم.

اگرچه در این رابطه بین گوشی‌های مختلف تفاوت‌های زیادی وجود دارد، اما در کل مرتبا شاهد افزایش اندازه سنسور دوربین گوشی‌های هوشمند هستیم. به‌عنوان مثال، هواوی میت ۱۰ پرو در سال ۲۰۱۷ با سنسور ۱/۲.۹ اینچی معرفی شد. اما سه سال بعد، هواوی P40 پرو با سنسور دوربین ۱/۱.۲۸ اینچی روانه‌ی بازار شده است. بین اندازه این دو سنسور تفاوت گسترده‌ای وجود دارد و سنسور P40 پرو بیش از ۲ برابر بزرگ‌تر است که دریافت نور بیشتری را ممکن می‌کند.

اما هواوی در زمینه افزایش اندازه سنسور دوربین تنها نیست. در حقیقت، در چند سال گذشته تنور رقابت بر سر اندازه سنسور دوربین گوشی‌های هوشمند به شدت داغ شده است و در این زمینه شرکت‌هایی مانند سونی و سامسونگ حرف زیادی برای گفتن دارند. در ضمن برخلاف رقابت بر سر تعبیه مقدار بیشتری حافظه رم، در واقع اندازه سنسور دوربین اهمیت زیادی دارد.

بیشتر بخوانید: مهم‌ترین نکات برای خرید گوشی با دوربین عالی

هرچه بزرگ‌تر، بهتر

چند هفته قبل، ویوو از گوشی X50 Pro Plus رونمایی کرد که دوربین اصلی آن از سنسور بسیار بزرگی بهره می‌برد. اندازه این سنسور ۱/۱.۳۱ اینچ است که یعنی حتی از سنسور اصلی گلکسی اس ۲۰ اولترا هم بزرگ‌تر محسوب می‌شود. در ضمن با توجه به رزولوشن ۵۰ مگاپیکسلی آن در برابر ۱۰۸ مگاپیکسلی سامسونگ، اندازه پیکسل‌ها هم بسیار بزرگ‌تر است.

این یعنی در رزولوشن بالا، کیفیت عکس‌های این سنسور حرف زیادی برای گفتن دارند و به احتمال زیاد در حالت ۱۲.۵ مگاپیکسلی هم شاهد ثبت عکس‌های جذاب‌تری خواهیم بود.

با این حال، مقام بزرگ‌ترین سنسور دوربین موبایل همچنان متعلق به P40 پرو است که از سنسور ۱/۱.۲۸ اینچی بهره می‌برد. اما در هر صورت این اقدام ویوو نشان می‌دهد که به‌زودی انواع و اقسام شرکت‌ها گوشی‌های مبتنی بر سنسورهای غول‌پیکر را روانه‌ی بازار خواهند کرد.

تا مدتی قبل، تعبیه سنسور دوربین بسیار بزرگ در بدنه گوشی غیرممکن به نظر می‌رسید. گوشی‌ها بسیار کوچک بودند و تمرکز سازندگان هم به ساخت‌های گوشی‌ها کوچک‌تر و باریک‌تر معطوف شده بود و شرکت‌ها نمی‌خواستند ماژول دوربین از بدنه خارج شود. اما با بزرگ‌تر شدن گوشی‌ها و افزایش اهمیت دوربین برای کاربران، برجستگی ماژول دوربین هم به یک پدیده عادی بدل شده است.

این ماژول‌های برجسته به جای اینکه عجیب و غریب به نظر برسند، به نوعی به یک نماد برای توانایی‌های دوربین گوشی موردنظر بدل شده‌اند. همان‌طور که در گوشی‌هایی مانند P40 پرو دیده‌ایم، سنسورهای بزرگ‌تر واقع کیفیت تصویربرداری را بهتر می‌کنند. زیرا با دریافت نور بیشتر، می‌توانید از سرعت شاتر بالاتر و ISO پایین‌تری بهره ببرید.

بنابراین اندازه سنسور دوربین صرفا یک ویژگی پر زرق‌وبرق نیست و اهمیت زیادی دارد. و حالا به غیر از موضوع اندازه، گوشی‌ها با بهره‌گیری از عکاسی محاسباتی می‌توانند توانایی آن‌ها را دوچندان کنند.

بیشتر بخوانید: آیا دوربین گلکسی اس ۲۰ اولترا می‌تواند جایگزین دوربین DSLR شود؟

سخت‌افزار مناسب + هوش مصنوعی = ترکیب ایدئال

گوشی‌های هوشمند در وهله اول کامپیوتر هستند و در درجه دوم دوربین محسوب می‌شوند. به همین خاطر، آن‌ها به‌طور فزاینده‌ای سریع‌تر، بهتر و باهوش‌تر می‌شوند. شرکت‌هایی مانند گوگل با بهره‌گیری از الگوریتم‌های یادگیری ماشینی موفق شدند محدودیت‌های سخت‌افزاری را پشت سر بگذارند. در این میان، پرچم‌داران هواوی علاوه بر سخت‌افزاری عالی برای دوربین، از امکانات نرم‌افزاری پیشرفته‌ای هم بهره می‌برند.

ترکیب ویژگی‌های عکاسی محاسباتی با لنزها و سنسورهای پیشرفته باعث شده مشخصه‌هایی امکان‌پذیر شود که تا چند سال پیش تصویر آن‌ها را هم نداشتیم. در حال حاضر وضعیت بازار دوربین‌های عکاسی چندان مساعد نیست و این پیشرفت‌ها باعث می‌شود که روزبه‌روز کاربران بیشتری از این دوربین‌ها فاصله بگیرند.

اکثر دوربین‌های عکاسی از لحاظ عکاسی محاسباتی حرف زیادی برای گفتن ندارند. این در حالی است که برخی از گوشی‌ها از سال‌ها قبل امکاناتی مانند HDR را ارائه می‌دادند.

دوربین گوشی‌ها در حال حاضر از قابلیت‌هایی مانند تشخیص اشیاء و عکاسی آسمان شب و بسیاری از قابلیت‌های دیگر بهره می‌برند. انواع کمپانی‌ها سالهاست که مجموعه داده‌های عظیمی را برای بهبود الگوریتم‌ها مورد استفاده قرار می‌دهند ولی شرکت‌های سازنده دوربین‌های عکاسی از این رقابت تا حد زیادی عقب مانده‌اند.

همچنین باید به این موضوع اشاره کنیم که تجربه کاربری گوشی‌ها بسیار بهتر از دوربین‌های اختصاصی است. نقطه عطف مهم برای سنسور دوربین گوشی‌های هوشمند، اندازه ۱ اینچ است زیرا بسیاری از دوربین‌های عکاسی جمع‌وجور از سنسورهای مبتنی بر چنین اندازه‌ای بهره می‌برند.

یک گوشی مجهز به سنسور دوربین ۱ اینچی با بهره‌گیری از الگوریتم‌های هوشمندی که طی چند سال گذشته توسعه پیدا کرده‌اند، می‌تواند حوزه عکاسی موبایل را برای همیشه تغییر دهد. با توجه به روند فعلی، احتمالا تا یک یا دو سال آینده شاهد عرضه چنین گوشی‌هایی خواهیم بود.

بیشتر بخوانید: چرا اندازه سنسور دوربین اهمیت زیادی دارد؟

منبع: Android Authority

The post تنور رقابت بر سر اندازه سنسور دوربین گوشی‌های هوشمند داغ شده است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala