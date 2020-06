اولین بنچمارک گلکسی تب اس ۷ پلاس ۵G منتشر شد؛ خوب اما نه در حد انتظار

اگرچه صحبت‌ها و شایعات اخیری که پیرامون تبلت گلکسی تب اس ۷ و اس ۷ پلاس منتشر شد هیجان انگیز به نظر می‌رسید، نظیر بهره‌مندی از باتری‌های قدرتمند، سخت‌افزار بروز با امکان پشتیبانی از اینترنت ۵G، نمایشگر ۱۲۰ هرتز و مواردی از این دست، اما بنچمارک گلکسی تب اس ۷ پلاس (صرف نظر از نتیجه) اصلا چیز هیجان انگیزی نداشت.

علاوه بر این‌ها، اخیرا تصویری هم از مدل استاندارد این سری منتشر شد که اگر قرار باشد به حقیقت تبدیل شود، کمی غافلگیر خواهیم شد. البته این بدان معنا نیست که تب اس ۷ محصول زشتی است. در حقیقت تبلت‌های اندرویدی کمی وجود دارند که چنین ظاهر زیبا و مشخصات فنی قابل قبول را در یک بدنه با کیفیت بکار ببرند. اما این تنها زمانی است که فقط از تبلت‌های اندرویدی حرف بزنیم.

اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ با تب اس ۷ هم نمی‌تواند بدرخشد. وجود یک چیز ضروری در این بین کاملا حس می‌شود. چیزی که می‌تواند به غول کره‌ای در نبرد با معروف‌ترین و بهترین تبلت‌های بازار یعنی آیپد و آیپد پرو کمک کند.

در طرف مقابل حتی بنچمارکی هم که از مدل پلاس منتشر شده، نشان می‌دهد سامسونگ هنوز هم دست از سر میزان حافظه ۶ گیگابایتی بر نمی‌دارد. اگرچه قرار بود این محصول ۱۲.۴ اینچی بسیار قدرتمند باشد اما با توجه به گیک‌بنچ، تب اس ۷ پلاس در کمال ناباوری تنها ۶ گیگابایت رم دارد.

جالب اینجاست در چنین محدوده قیمتی، حتی میان رده‌های سامسونگ در بخش گوشی ۸ گیگابایت رم دارند و این اصلا برای رقابت با آیپد پرو مناسب نیست.

قطعا استفاده از ۶ گیگابایت رم در کنار پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ ایده بدی نیست و می‌تواند به راحتی از عهده فعالیت‌های سنگین سیستم عامل اندروید بر بیاید، اما این ترکیب سخت‌افزاری برای درخشیدن در بازار و پشت سر گذاشتن رقیب قدرتمندی چون آیپد مناسب نخواهد بود.

سامسونگ تب اس ۶ را با مدل‌های ۶ و ۸ گیگابایتی راهی بازار کرد و می‌توان گفت قطعا در این مدل‌ها هم چنین ترکیبی را شاهد خواهیم بود اما مسئله این جاست که با توجه به شماره مدل SM-T976B، اس ۷ پلاس با ۶ گیگابایت رم قرار است از اینترنت ۵G نیز بهره ببرد.

از آن جایی در رابطه با این مدل با اطمینان می‌توان نظر داد که در سری قبل هم نسخه محدودی از تب اس ۶ با تجهیز به اینترنت ۵G راهی بازار شد که شماره مدل آن SM-T866 بود. برخلاف شماره‌های SM-T860 و SM-T865 که مدل‌های مجهز به وای فای و ۴G LTE را نشان می‌داد.

در واقع حتی تب اس ۶ ۵G هم ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی داشت اما قطعا از تب اس ۷ پلاس چیزی بیشتر و بهتر از این را انتظار داشتیم. یعنی حداقل بروزرسانی که سامسونگ باید برای این مدل در نظر می‌گرفت، ۸ گیگابایت رم در کنار ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی بود.

شاید تنها نقطه قوت در رابطه با این مدل حاضر در بنچمارک، مجهز شدن آن به اسنپدراگون ۸۶۵ و سیستم عامل اندروید ۱۰ به صورت پیش فرض باشد. چون امتیازی که در بخش تک و چند هسته‌ای شاهد هستیم واقعا عالی هستند. هرچند هنوز هم نزدیک به مقادیری نیستند که آیپد پرو ۱۱ و ۱۲.۹ به آن دست پیدا کردند، اما با توجه به استاندارد محصولات اندرویدی، کسب چنین امتیازی عالی است.

مسئله این جاست که سامسونگ برای ظاهر شدن در حد و اندازه‌های نام خود، نیاز دارد چند قدم از استانداردهای اندروید نیز بالاتر برود. درست مانند کاری که در گوشی‌های هوشمند، حداقل روی کاغذ انجام می‌دهد. در غیر این صورت سخت است موفقیت چشمگیری از این محصولات را شاهد باشیم.

