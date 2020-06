هوآوی تمرکز خود را روی گسترش سرویس موبایل HMS و ارائه و تقویت یکی از سه فروشگاه بزرگ اپلیکیشن دنیا یعنی App Gallery قرار داده است. در حوزه‌های کشوری و محلی نیز تلاش‌های زیادی انجام شده تا اکوسیستم هوآوی با تولیدکنندگان اپلیکیشن در کشورهای مختلف هماهنگی و سازگاری بیشتری داشته باشد.

هوآوی ارتباط و همکاری نزدیکی نیز با تعداد زیادی از تولیدکنندگان ایرانی در این زمینه برقرار کرده که نتیجه آن تعداد پرشمار اپلیکیشن‌های ایرانی سازگار با سرویس‌های موبایلی هوآوی است. در ادامه با ۱۰۰ اپلیکیشن محبوب‌، پرکاربرد و سازگار با HMS آشنا می‌شوید. (برای بزرگنمایی تصویر را در پنجره جدید باز کنید)

The post با ۱۰۰ اپلیکیشن محبوب‌ و سازگار با HMS آشنا شوید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala