تجربه اندرویدی بدون گوگل؛ نقد و بررسی گوشی هواوی Y7p

شرکت هواوی اخیرا گوشی اقتصادی جدیدی برای بازار کشورمان آماده کرده که هواوی Y7p نام دارد. این گوشی هم مثل دیگر گوشی‌های اقتصادی هواوی طراحی نسبتا جذابی دارد، از پردازنده Kirin استفاده می‌کند و در پشت آن هم دوربین‌های چندگانه دیده می‌شود.

همچنین، مثل دیگر گوشی‌های «جدید» هواوی، سرویس‌های گوگل را پشتیبانی نمی‌کند که به عبارت دیگر، یعنی با یک محصول از خانواده HMS هواوی روبرو هستیم!

در این مطلب قصد داریم با هم این گوشی را از جنبه‌های مختلف بررسی کنیم و در نهایت پاسخ این سوال مهم را بدهیم که تجربه استفاده از یک گوشی هواوی بدون سرویس‌های گوگل، چگونه خواهد بود؟ در ادامه با ما همراه باشید.

طراحی

در اولین نگاه احتمالا تصور می‌کنید که با یک گوشی دیگر از جنس شیشه و فلز روبرو هستید اما اینطور نیست. بخش پشتی هواوی Y7p از جنس پلاستیک ساخته شده که البته حسی مثل شیشه دارد اما طبیعتا به دلیل ساختار نرم‌تری که دارد، مستعد خط و خش گرفتن است. در همین مدت کوتاهی که هواوی Y7p را استفاده می‌کردم نیز چندین خط و خش در بخش‌های مختلف قسمت پشتی این گوشی ظاهر شد.

البته خوشبختانه هواوی در بسته‌بندی این گوشی یک قابل محافظ ژله‌ای قرار می‌دهد که کاربر می‌تواند با آن از این گوشی محافظت بیشتری داشته باشد. همچنین روی نمایشگر گوشی هم یک محافظ صفحه نمایش قرار دارد.

فریم کناری هواوی Y7p نیز از جنس پلی‌کربنات است و به طور خلاصه این گوشی ساختار پلاستیکی در بخش بیرونی خود دارد. با توجه به این که با یک محصول اقتصادی روبرو هستیم، خیلی از این نظر نمی‌توان به هواوی Y7p خرده گرفت و این موضوع حتی از یک جهت بهتر هم هست؛ با اینکه این محصول تقریبا هم اندازه یک آیفون ۱۱ پرو مکس است اما وزن بسیار کمتری دارد که بخش زیادی از این موضوع به بدنه پلاستیکی دستگاه بر‌می‌گردد.

در لبه پایینی گوشی یک خبر خوب و یک خبر بد وجود دارد! پورت هواوی Y7p متاسفانه مایکرو USB است و خبری از USB-C نیست. اما خبر خوب اینجاست که خوشبختانه این گوشی جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون دارد و از این نظر هیچ تلاشی نکرده شبیه پرچمداران باشد. تنها بلندگوی دستگاه و میکروفون اصلی هم در کنار این دو پورت دیده می‌شوند.

دو دکمه کم و زیاد کردن صدا و دکمه پاور هم در لبه سمت راست این گوشی قرار دارند و در بخش سمت چپ هم جایگاه دو سیم کارت و یک کارت حافظه دیده می‌شود. این گوشی می‌تواند به صورت همزمان، دو سیم کارت و یک کارت حافظه microSD را پشتیبانی کند. در لبه بالایی هم تنها میکروفون دوم دیده می‌شود.

با توجه به اینکه نمایشگر این گوشی هم از نوع LCD است، سنسور اثر انگشت در بخش پشتی قرار گرفته که اتفاقا سرعت بسیار بالایی هم دارد و با یک بار لمس، به سرعت وارد صفحه Home می‌شویم. در نهایت اگر ابعاد بزرگ این گوشی را فاکتور بگیریم، از نظر طراحی با محصولی جذاب در بین گزینه‌های اقتصادی روبرو هستیم. همه چیز در این گوشی در جای درستی قرار گرفته و وزن کم گوشی هم خودش را به خوبی نشان می‌دهد.

نمایشگر

تا اینجا چندبار اشاره کردیم که با گوشی بزرگی روبرو هستیم و نمایشگر ۶.۳۹ اینچی این گوشی هم این موضوع را تایید می‌کند. پنل این نمایشگر حفره‌دار، از نوع LCD است و رزولوشن آن ۷۲۰ در ۱۵۶۰ پیکسل است. رزولشن اچ‌دی پلاس خیلی برای نمایشگری در این ابعاد مناسب نیست و برای همین هم متون و المان‌های رابط کاربری، آنقدری که از یک گوشی هوشمند در سال ۲۰۲۰ انتظار داریم، شارپ نیستند. زاویه دید این نمایشگر از اطراف هم چندان مناسب نیست.

این مشکلاتی که وجود دارند را گفتم تا برسیم به بخش‌های خوب صفحه نمایش هواوی Y7p که کم هم نیستند. برای مثال حاشیه‌های بسیار کم نمایشگر در بالا و کناره‌ها، همراه با دوربین سلفی که در حفره‌ای در بالا قرار گفته، ویژگی‌هایی هستند که در گوشی‌های رده‌بالاتر و گران‌قیمت‌تر می‌بینیم. نمایشگر رنگ‌ها هم در سطح قابل قبولی است و روشنایی نمایشگر هم قابل قبول است.

اما نمی‌دانم چرا همیشه حالت خودکار روشنایی نمایشگر در این گوشی، سعی دارد تا نمایشگر را تاریک‌تر از آن‌چیزی که می‌تواند نشان دهد؛ شاید این موضوع بیشتر برای مصرف کمتر باتری باشد ولی اگر مایل باشید به سادگی می‌توانید روشنایی صفحه نمایش را بیشتر کنید و از کیفیت خوب آن بهره ببرید.

هواوی همچنین امکان تغییر دمای رنگ‌ها را در بخش Display & brightness گذاشته تا بتواند دمای رنگ‌ها را تغییر دهید. قابلیت Eye Comfort و همچنین Dark Mode هم در این بخش حضور دارند که Dark Mode همراه با اندروید ۱۰ برای این گوشی فعال شد. در مجموع اگرچه این نمایشگر نقاط ضعفی دارد که احتمالا برای کاهش قیمت نهایی محصول بوده اما در عوض طراحی خوب آن و نمایش خوب رنگ‌ها، به نوعی ضعف کم بودن رزولوشن را پوشش می‌دهد.

رابط کاربری؛ بدون گوگل

بزرگ‌ترین علامت سوال در مورد این گوشی این است که چطور می‌توان چنین محصولی که سرویس‌های گوگل را ندارد، استفاده کرد. اگر خلاصه کنم باید بگویم که اوضاع آنقدری که فکر می‌کنید بد نیست اما قطعا جا برای بهبود‌های بیشتر وجود دارد. اینکه در نهایت چقدر نبود سرویس‌های گوگل برای شما مسئله مهمی است، بیشتر به خودتان و سرویس‌ها و اپلیکیشن‌هایی که استفاده می‌کنید بستگی دارد.

برای این منظور پیش‌تر یک پست در رابطه با چگونگی نصب اپلیکیشن از طریق فروشگاه اپ گالری هواوی منتشر کرده بودیم. همچنین به زودی یک پست دیگر شامل تجربه نصب کردن اپلیکیشن‌های مختلف روی گوشی‌های HMS منتشر خواهیم کرد و خواهیم دید که نبود سرویس‌های گوگل یا به اختصار GMS، چه تاثیری برای کاربران ایرانی گوشی‌های HMS هواوی خواهد داشت.

در حال حاضر برخی اپلیکیشن‌ها مخصوصا در بین اپلیکیشن‌های فارسی، اخطار نبود سرویس‌های گوگل را هر چند ثانیه روی صفحه نمایش می‌دهند و همچنان کار می‌کنند. اما برخی دیگر از اپلیکیشن‌ها مثل اسنپ و تپسی، اصلا اجرا نمی‌شوند. البته این مشکلاتی که مخصوصا برای اپلیکیشن‌های ایرانی وجود دارد، قطعا در آینده نزدیک و با همکاری هواوی با توسعه‌دهندگان ایرانی، حل خواهد شد.

از این مورد که بگذریم، این گوشی در ابتدا با اندروید ۹ همراه بود اما در طول استفاده، بروزرسانی اندروید ۱۰ با رابط کاربری EMUI 10.1 هم برای آن منتشر شد که روی گوشی نصب کردم. حجم این آپدیت ۳.۲ گیگابایت بود و همین موضوع که جدیدترین نسخه اندروید برای این محصول اقتصادی عرضه شده، خبر بسیار خوبی است.

با گوشی‌های EMUI اگر کار کرده باشید دیگر آن را می‌شناسید. در اندروید ۱۰ حالا اپلیکیشن Settings طراحی مدرن‌تری دارد، ژست‌های حرکتی روان‌تر شده‌اند و بخش اعلان‌ها هم بازطراحی شده است. اضافه شدن ویژگی Dark Mode هم ویژگی جذاب دیگری است که با اندروید ۱۰ به این گوشی اضافه می‌شود. در بخش بعدی نگاهی می‌اندازیم به سخت‌افزار این گوشی و بررسی می‌کنیم که چقدر رابط کاربری این گوشی روان و خوب عمل می‌کند.

سخت‌افزار و عملکرد

هواوی از پردازنده Kirin 710F در این گوشی استفاده کرده که لیتوگرافیک ۱۲ نانومتری دارد و در کل چیپست هشت هسته‌ای است. چهار هسته وظیفه پردازش‌های سنگین را با سرعت ۲.۲ گیگاهرتز برعهده دارند و چهار هسته دیگر با سرعت ۱.۷ گیگاهرتز، وظایف سبک‌تر را انجام می‌دهند.

در کنار این پردازنده هم ۴ گیگابایت حافظه رم قرار گرفته است. در مجموع با این مشخصات سخت‌افزاری، هواوی Y7p در بیشتر بخش‌ها روان کار می‌کند. گاهی ممکن است در اجرای بازی‌های سنگین آنهم در تنظیمات گرافیکی بالا شاهد لگ و یا افت عملکرد باشیم اما فراموش نکنیم با یک گوشی مقرون به‌صرفه از طرف هواوی روبرو هستیم. بازی‌هایی مثل Call of Duty Mobile و همچنین Asphalt 9 روی این گوشی نصب و اجرا می‌شوند. هر دو اما در تنظیمات گرافیکی پایین می‌توانند روان اجرا شوند.

یک نکته جذاب درباره این گوشی و پردازنده آن این است که وقتی تنظیمات گرافیکی آسفالت ۹ را روی بیشترین حالت قرار دادم، اگرچه هر ازگاهی شاهد افت فریم در بازی بودم اما بدنه گوشی داغ نشد. این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که در طول استفاده از این گوشی، قرار نیست شاهد داغ شدن دستگاه باشیم و حتی انجام بازی سنگینی مثل آسفالت ۹ نیز نتوانست این گوشی را داغ کند.

چهار گیگابایت حافظه رم هم شاید در نگاه اول کم باشد اما در مجموع کافی است. باز نگه داشتن چند اپلیکیشن در این گوشی، کمی عملکرد آن‌را کندتر می‌کند. در نهایت با تمام این موارد، این عملکردی که از هواوی Y7p شاهد بودم، بهتر از آن چیزی بود که تصور می‌کردم.

دوربین

در بخش پشتی این گوشی شاهد چینش سه تایی دوربین هستیم. سنسور اصلی رزولوشن ۴۸ مگاپیکسلی دارد و لنزی با دیافراگم f/1.8 در جلوی آن قرار گرفته است. در بالای این دوربین شاهد یک دوربین دیگر با سنسور دو مگاپیکسل هستیم که وظیفه آن سنجش عمق میدان در عکس‌های پرتره است.

در نهایت دوربین سوم هم یک سنسور ۸ مگاپیکسلی دارد و یک لنز اولترا واید در جلوی آن قرار گفته است. دوربین چهارم این گوشی که درون نمایشگر دستگاه قرار گرفته هم یک سنسور ۸ مگاپیکسلی دارد و لنزی با دیافراگم f/2.0 در جلوی آن قرار گرفته است. از مشخصات سخت‌افزاری این دوربین‌ها که بگذریم، عملکرد آن‌ها مطابق با همان چیزی است که از یک گوشی اقتصادی انتظار می‌رود.

نرم‌افزار این دوربین‌ها تلاش می‌کند تا در تمامی عکس‌های گرفته شده با دوربین‌های این گوشی، تا حد ممکن افکت HDR را ایجاد کند. این موضوع تا جایی پیش می‌رود که وقتی یک عکس با حالت HDR و یک عکس با حالت خودکار از یک منظره با شرایط یکسان ثبت کردم، قادر به پیدا کردن تفاوت خاصی بین آن‌ها نبودم.

روشن کردن Shadow و کم نور کردن Highlight برای رسیدن به بالانس در بخش‌های مختلف عکس، شبیه به همان حالت HDR است که این گوشی مدام در عکس‌های مختلف سعی می‌کند آن را تکرار کند. با این کار عکس‌های بدی ثبت نمی‌شوند اما گاهی اوقات رنگ‌ها نسبت به واقعیت شدت کمتری دارند. در عکاسی از سوژه نزدیک مثل گل‌ها نیز نتیجه‌ای با کانتراست بالاتر و رنگ‌های اشباع‌شده‌تر دارد. راستی، عکس‌های ثبت شده با این دوربین هم مثل دیگر ۴۸ مگاپیکسلی‌هایی که تا به امروز دیده‌ایم، رزولوشن ۱۲ مگاپیکسلی دارند چراکه نرم‌افزار دوربین، هر چهار پیکسل را در یک پیکسل ترکیب می‌کند.























عکس‌های گرفته شده با دوربین اولترا واید هم طبیعتا زاویه دید بیشتری نسبت به دوربین اصلی دارند اما رزولوشن کمتر سنسور خودش را نشان می‌دهد. شارپنس در این حالت کمتر است و حتی در کناره‌ها نیز ممکن است گاهی شاهد تار شدن باشیم. دوربین اولترا واید قطعا در هر گوشی جذاب است اما گاهی اوقات مثل هواوی Y7p صرفا جنبه سرگرمی دارد و نباید انتظار فوق‌العاده‌ای از دوربین اولترا واید این گوشی داشته باشید.

اگر اهل زوم کردن در سلفی‌های خودتان و دیدن جزئیات صورت‌تان نیستید، دوربین سلفی هواوی Y7p عملکرد خوبی دارد؛ در غیر این صورت، شاید بتوانیم بگوییم کم بودن جزئیات و شارپنس، تنها مشکل این دوربین سلفی است. همچنین از نظر نرم‌افزاری، اپلیکیشن دوربین این گوشی سعی می‌کند مثل دوربین اصلی، همیشه عکس‌هایی بگیرد که افکت HDR در آن‌ها اعمال می‌شود.

در بخش فیلم‌برداری، هواوی Y7p با حداکثر رزولوشن ۱۰۸۰P و با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه می‌تواند فیلم‌برداری داشته باشد. در نهایت، عملکرد دوربین این گوشی، دقیقا مطابق با همان چیزی است که از محصولی اقتصادی و مقرون‌به‌صرفه انتظار می‌رود. دوربین اولترا واید اگرچه شارپنس و کیفیت کمتری دارد اما قطعا وجود آن یک مزیت است و دوربین اصلی هم عکس‌های قابل قبولی ثبت می‌کند.

باتری

عمر باتری آن چیزی است که پرچمدار و میان‌رده نمی‌شناسد؛ تقریبا همه کاربران همیشه به دنبال بیشتری میزان شارژدهی در گوشی‌ها می‌گردند. خوشبختانه باید بگویم که هواوی Y7p و باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپری آن در این بخش شما را ناامید نمی‌کند. یک نکته جذاب در مورد هواوی Y7p این بود که در زمانی که در حالت استندبای است و استفاده نمی‌شود، به خوبی می‌تواند شارژ باتری خود را حفظ کند. این موضوع تا جاییی قابل لمس بود که حتی حس کردم شاید به دلیل نبود سرویس‌های گوگل است که این گوشی در استندبای هم می‌تواند میزان شارژ باتری خود را انقدر خوب حفظ کند!

با یک استفاده سنگین از این گوشی و قرار دادن هواوی Y7p روی حالت Performance Mode، احتمالا باتری آن را می‌توانید از یک صبح تا عصر استفاده تمام کنید. اما در استفاده معمول شامل گشت و گذار در شبکه‌های اجتماعی و اجرای بازی‌های سبک، می‌توانید شارژ دهی بیشتر از یک روز را هم از این گوشی انتظار داشته باشید. در مجموع نکته مثبت این است که در میانه روز قرار نیست نگرانی بابت شارژ باقی مانده باتری داشته باشید.

جمع بندی

نمایشگر بدون حاشیه و دوربین حفره‌دار که نمادهای یک گوشی مدرن امروزی هستند را اگر از هواوی Y7p فاکتور بگیریم، این گوشی دقیقا همان چیزی است که از یک میان‌رده انتظار داریم. همانطور که هیچ ویژگی «فوق‌العاده‌ای» در این گوشی دیده نمی‌شود، ویژگی «ناامیدکننده‌ای» هم به سختی در آن پیدا می‌شود.

قطعا بزرگ‌ترین مسئله در حال حاضر، نبود سرویس‌های گوگل است. باید ببینیم هواوی چطور این بخش را پوشش می‌دهد و سرویس‌های HMS را بهبود می‌بخشد. در زمینه اپلیکیشن‌های فارسی حداقل می‌دانیم که این شرکت در حال همکاری با کافه بازار است تا بتواند اپلیکیشن‌های فارسی را به بهترین شکل روی گوشی‌های HMS اجرا کند و مشکلاتی که امروز روی این گوشی دیدیم، قطعا در آینده رفع خواهند شد. اما دیگر اپلیکیشن‌های بین‌المللی و شبکه‌های اجتماعی چه؟ چه زمانی آن‌ها را در اپ گالری خواهیم دید؟

در این بررسی قطعا به من ثابت شد که می‌توان با گوشی بدون سرویس‌های گوگل «کنار آمد»؛ اما دردسرهایی دارد که شاید مخاطبین واقعی این گوشی که مثل من خوره تکنولوژی نیستند را با مشکل مواجه کند.

طراحی مدرن با نمایشگری بدون حاشیه عمر باتری خیلی خوب عملکرد نرم‌افزاری قابل قبول

‌ استفاده از پورت مایکرو USB

رزولوشن پایین نمایشگر

فعلا برخی اپلیکیشن‌های ایرانی با این گوشی سازگاری ندارند

