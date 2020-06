با توجه به گزارشات، ظاهرا پرچم‌دار بعدی وان پلاس که احتمالا وان پلاس ۸T نام دارد قرار است به یک شارژر فوق سریع ۶۵ واتی مجهز شود.

از زمان عرضه سری وان پلاس ۸ مدت زمان زیادی نمی‌گذرد اما اگر بخواهیم طبق سیاست سال گذشته وان پلاس پیش برویم، احتمالا نام پرچم‌دار بعدی این شرکت وان پلاس ۸T خواهد بود و تا ماه اکتبر هم راهی بازار نمی‌شود.

در حال حاضر باید گفت هیچ اطلاع خاصی از این محصول نداریم جز اینکه از دیگر قرار نیست نسخه مک لارن آن راهی بازار شود چون همین چند وقت پیش بود که همکاری وان پلاس با این برند به پایان رسید.

اما ماه گذشته، وان پلاس یک شارژر سریع ۶۵ واتی را با گواهی آلمانی TÜV Rheinland به ثبت رساند که این موضوع شک و تردیدی را در ذهن‌ها بوجود آورد که سرعت شارژر با سیم وان پلاس ۸T بیش از دو برابر مدل بکار رفته در وان پلاس ۸ خواهد بود. حال با نگاهی به نسخه بتای اندروید ۱۱ که برای وان پلاس ۸ منتشر شده ظاهرا این شک و تردید قرار است به حقیقت تبدیل شود.

شخصی با نام Lavin Amarnani پستی را در توییتر منتشر کرد با این مضمون که وان پلاس ۸T قرار است به شارژر فوق سریع ۶۵ واتی مجهز شود اما بعدا آن را پاک کرد. خوشبختانه قبل از اینکه این توییت پاک شود، تیم XDA آن را رویت کرد. در نسخه بتای اندروید عبارت Super Wrap Charger و ۶۵W Fast Charge به چشم می‌خورد که اگرچه قسمت Wrap احتمالا اشتباه تایپی بوده اما مهم‌ترین بخش همان ۶۵ وات است.

وان پلاس ۸ پرو در حال حاضر از یک شارژر ۳۰ واتی سیمی پشتیبانی می‌کند که وان پلاس آن را به همراه وان پلاس ۶T مک لارن ادیشن معرفی کرده بود. بنابراین به نظر می‌رسد نوبتی هم باشد نوبت به بروزرسانی بزرگی در بخش شارژر است.

البته اینکه آیا کاربران واقعا به همچین شارژری نیاز دارند یا خیر خود یک پرسش مهم است چون وان پلاس ۸ پرو می‌تواند با همان شارژر ۳۰ واتی خود در مدت زمان زیر ۳۰ دقیقه شارژ باتری را از ۰ به ۵۰ برساند.

اوپو که تحت نظر شرکت مادر وان پلاس کار می‌کند، پیش از این فناوری شارژ سریع ۶۵ واتی سیمی و ۴۰ واتی بی‌سیم خود را معرفی کرده بود و اینطور که به نظر می‌رسد چنین سرعت بالایی روی طول عمر باتری اثر منفی خواهند گذاشت.

حتی ریلمی نیز چنین فناری را وارد گوشی‌های خود کرده و ظاهرا وان پلاس هم برای حل مشکل طول عمر باتری، مسیر این شرکت را ادامه خواهد داد و درست مانند ریلمی X50 پرو، برای وان پلاس ۸T یک باتری دو سلولی در نظر خواهد گرفت.

اما از بحث وان پلاس ۸T و شارژر فوق سریع آن که بگذریم، ظاهرا وان پلاس قصد دارد از وان پلاس ۸ با رنگ جدیدی رونمایی کند. در آخرین نسخه از رابط کاربری OxygenOS آمده که «آبی یخی» رنگ جدیدی است که وان پلاس در نظر دارد پرچم‌دار خود را مزین به آن راهی بازار کند.

منبع: phonearena

