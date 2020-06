شکی نیست که کمپانی اپل با معرفی آیفون‌ انقلابی را در صنعت موبایل بنیان ‌گذاشت که تلفن‌های همراه را از تلفن‌های جیبی به یک مینی کامپیوتر تبدیل کرد. حال به نظر می‌رسد گوشی‌های تاشو تحول بزرگ بعدی این صنعت باشند. اما با وجود معرفی چندین گوشی تاشو، همچنان جای یک آیفون تاشو در بازار خالی است.

اگرچه تا به‌حال اپل گوشی هوشمند تاشویی را به بازار معرفی نکرده است، اما ثبت پتنت‌های مختلف گواه این است که کوپرتینویی‌ها با جدیت توسعه چنین محصولی را در ذهن دارند. به‌تازگی افشاگری به نام جان پرسر، مدعی شده برای دیدن یک آیفون منعطف مدت زیادی منتظر نخواهیم ماند.

او مدعی است که اپل در حال توسعه یک آیفون تاشو است و این یعنی به‌جای این که بپرسیم آیا چنین محصولی را می‌بینیم، باید بپرسیم چه زمانی چنین محصولی را می‌بینیم.

گوشی‌های هوشمند تاشو هنوز تا رسیدن به یک محصول کامل فاصله زیادی دارند. اولین تلاش‌های سامسونگ برای عرضه چنین محصولی با مشکلات بزرگی روبرو شد، اما این شرکت توانست به‌خوبی این بحران را مدیریت کند. ترس از تکرار این مشکلات باعث شد تا هواوی نیز اولین گوشی تاشو خود را با مدتی تاخیر عرضه کند.

بر خلاف سامسونگ و هواوی که علاقه‌ دارند اولین‌ها را عرضه کنند، اپل معمولا برای معرفی محصولات و تکنولوژی‌های جدید عجله‌ ندارد. با توجه به پتنت جدید اپل، این شرکت به دنبال اطمینان از عدم تداخل فرایند تا شدن گوشی با یکپارچگی نمایشگر آن است.

ویلیام لاکورس، استاد علوم شیشه در دانشگاه آلفرد، مدتی قبل مدعی شد که آیفون تاشو ممکن است ۱۲ تا ۱۸ ماه دیگر معرفی شود. ادعای آقای لاکورس با اتکا به بیانیه شرکت کورنینگ (تولید کننده شیشه‌های محافظ گوریلا گلس) مطرح شد که عنوان کرده بود تا پایان سال ۲۰۲۰ می‌تواند شیشه‌های فوق باریک و مقاوم را برای گوشی‌های تاشو تولید کند.

ظاهرا سامسونگ نیز با کورنینگ همکاری می‌کند تا فرایند تولید این شیشه با سرعت بیشتری پیش برود. این دو شرکت قصد دارند یک زنجیره تامین در ایالات متحده ایجاد کنند. اگر همه‌چیز به درستی پیش برود، محصول نهایی باید تا سال آینده میلادی آماده شود و این موضوع به اپل و سایر کمپانی‌ها اجازه می‌دهد تا بدون نگرانی از مقاومت نمایشگرهای تاشو، از گوشی‌های تاشو اختصاصی خود رونمایی کنند.

گلکسی Z Flip سامسونگ اکنون یکی از گوشی‌های محبوب بازار است و همین عامل باعث شده تا کره‌ای‌ها به فکر عرضه نسخه ۵G این محصول باشند که ممکن است تا ماه آینده رونمایی شود. این محصول می‌تواند یکی از اولین گوشی‌های تاشو مجهز به شیشه محافظ کورنینگ باشد.

سایر شرکت‌ها هم در تلاش هستند تا زودتر گوشی‌های تاشو خود را معرفی کنند و این یعنی به‌زودی شاهد رشد بازار این نوع گوشی‌ها خواهیم بود. البته قطعا چند سال زمان لازم است تا گوشی‌های تاشو به تکامل برسند و بتوان به آن‌ها به عنوان یک محصول واقعی نگریست، نه نمونه‌های آزمایشی از یک محصول آینده نگرانه.

با توجه به این‌که قیمت بالای گوشی‌های تاشو یکی از موانع بزرگ رشد بازار این دستگاه‌‌هاست، سامسونگ و کورنینگ قصد دارند قیمت نمایشگرهای تاشو را تا حد ممکن کاهش دهند. در نتیجه این کاهش قیمت، بازیگران جدیدی به میدان خواهند آمد که ممکن است یکی از آن‌ها همان آیفون تاشو اپل باشد.

منبع: Phone Arena

منبع متن: digikala