متوسط قیمت گوشی های سامسونگ در سه‌ماهه اول ۲۰۲۰ افزایش داشته و به بیشترین رقم در ۶ سال گذشته رسیده است. دلیل اصلی این موضوع به قیمت بسیار بالای گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ اولترا، گلکسی فولد و گلکسی Z Flip برمی‌گردد.

بر اساس گزارش منتشر شده از طرف شرکت Strategy Analytics، میانگین قیمت گوشی های سامسونگ در سه‌ماهه اول ۲۰۲۰ (از ژانویه تا مارس) برابر با ۲۹۲ دلار است. این یعنی شاهد افزایش ۸.۵ درصدی نسبت به سه‌ماهه اول ۲۰۱۹ و ۲۰.۷ درصد افزایش قیمت نسبت به سه‌ماهه چهارم ۲۰۱۹ هستیم. باید خاطرنشان کنیم رکورد میانگین قیمت گوشی های سامسونگ هم با رقم ۲۹۷ دلار مربوط به سه‌ماهه دوم ۲۰۱۴ است.

همانطور که گفتیم، قیمت بسیار بالای گوشی‌های تاشو این شرکت در این موضوع نقش مهمی داشته‌اند. همچنین این شرکت کره‌ای قصد دارد در آینده نزدیک از گوشی‌های تاشو جدیدی رونمایی کند که از بین آن‌ها می‌توانیم به گلکسی فولد ۲ اشاره کنیم.

از لحاظ وضعیت بازار گوشی‌های سامسونگ هم باید بگوییم در سه‌ماهه اول ۲۰۲۰، این گوشی‌ها ۲۲.۱ درصد از بازار جهانی را از آن خود کرده‌اند که در مدت مشابه سال گذشته، این رقم ۲۱.۷ درصد بوده است.

گفته می‌شود سامسونگ قصد دارد مدل ارزان‌تر گلکسی فولد را روانه‌ی بازار کند؛ اما به نظر می‌رسد گوشی موردنظر با قیمت حدودا ۱۱۰۰ دلاری معرفی خواهد شد و این یعنی باید انتظار افزایش بیش از پیش میانگین قیمت گوشی‌های سامسونگ را داشته باشیم.

منبع: SamMobile

The post میانگین قیمت گوشی‌های سامسونگ به بیشترین رقم در ۶ سال گذشته رسید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala