در سه چهار سال اخیر، هواوی حضور فعالی در بازار گوشی‌های هوشمند و البته دیگر گجت‌های الکترونیکی در کشورمان داشته و همیشه سعی کرده تا آخرین محصولات خود را به سرعت وارد کشور کند. از طرف دیگر در این سال‌ها هواداران زیادی هم برای خود در ایران پیدا کرده که به دوربین و سخت‌افزار گوشی‌های این شرکت علاقه زیادی دارند.

حال اما اوضاع مثل قبل نیست و گوشی‌های جدید این شرکت دوست‌داشتنی، فاقد سرویس‌های گوگل هستند و در عوض با سرویس‌های موبایلی اختصاصی هواوی یعنی HMS کار می‌کنند. اوایل هفته‌ای که گذشت در پستی توضیح دادیم که چطور می‌توانید از فروشگاه AppGallery هواوی، به جای پلی استور گوگل استفاده کنید و اپلیکیشن‌های مختلف را نصب کنید.

در این مطلب اما می‌خواهیم ببینیم پر طرفدارترین اپلیکیشن‌های اندروید را چطور باید نصب کنید. همچنین بررسی می‌کنیم که بدون سرویس‌های گوگل، کدام یک از این اپلیکیشن‌ها با مشکل اجرا می‌شوند. در نهایت هم می‌خواهیم ببینیم که نبود سرویس‌های گوگل چه تاثیری برای کاربران ایرانی گوشی‌های HMS هواوی دارد.

اپلیکیشن‌های گوگل و شبکه‌های اجتماعی دیگر

شرکت هواوی اخیرا گوشی اقتصادی جدید خود یعنی هواوی Y7p را وارد بازار کرده که جزو گوشی‌های HMS این شرکت به حساب می‌آید. اولین سوالی که احتمالا برای خیلی از شما ممکن است وجود داشته باشد، این است که اپلیکیشن‌های کاربردی گوگل مثل Google Maps یا مرورگر Google Chrome آیا روی این گوشی نصب می‌شوند؟ در جدول زیر، تعدادی از اپلیکیشن‌های محبوب گوگل را آورده‌ایم که از فروشگاه‌های نرم‌افزاری دیگر نصب شده‌اند و می‌خواهیم ببینیم کدام بخش از آن‌ها بدون مشکل کار می‌کنند:

نام اپلیکیشن آیا کار می‌کند؟ مشکلات راه حل جایگزین Google Chrome بله امکان لاگین کردن در حساب کاربری گوگل و استفاده از بوک‌مارک‌های حساب کاربری گوگل یا پسوردها وجود ندارد برای حل مشکل بوکمارک‌ها، راه حل جایگزینی وجود ندارد. اما می‌توان سراغ مرورگرهای دیگر مثل فایرفاکس رفت Gmail خیر بدون سرویس‌های گوگل، در هیچ حساب ایمیلی نمی‌توان لاگین کرد. فرقی ندارد می‌خاوهید در حساب جیمیل خود لاگین کنید یا ایمیل Microsoft خود را اضافه کنید. استفاده از اپلیکیشن Email که جزوی از رابط کاربری EMUI است. Google Maps بله نقشه بدون هیچ مشکلی کار می‌کند اما امکان ورود در حساب کاربری گوگل نیست. برای استفاده از ویژگی‌های اختصاصی گوگل مپس برای کاربران، می‌توان از نسخه وب این نقشه استفاده کرد و در آن‌جا وارد حساب کاربری گوگل شد. Youtube خیر اپلیکیشن یوتیوب به محض باز شدن، به دلیل نبود سرویس‌های گوگل بسته می‌شود. می‌توان از نسخه وب یوتیوب استفاده کرد. Gboard بله کیبرد گوگل بدون هیچ مشکلی اجرا می‌شود اما ورود در حساب کاربری گوگل امکان‌پذیر نیست. راه حلی برای ویژگی‌های حساب کاربری گوگل در اپلیکیشن Gboard وجود ندارد. Drive خیر اپلیکیشن یوتیوب به محض باز شدن، به دلیل نبود سرویس‌های گوگل بسته می‌شود. می‌توان از نسخه وب سرویس گوگل درایو استفاده کرد. Google Photos بله گوگل فوتوز در گوشی‌های HMS مثل گالری عمل می‌کند و به دلیل عدم امکان وارد شدن به حساب کاربری گوگل، امکان استفاده از فضای ابری وجود ندارد. می‌توان برای بهره‌مندی از ویژگی‌های ابری گوگل فوتوز، از نسخه وب این سرویس استفاده کرد.

پس از بررسی اپلیکیشن‌های گوگل، سراغ اپلیکیشن‌های پیام‌رسان و البته شبکه‌های اجتماعی رفتیم و به طور خلاصه، لیست زیر را روی گوشی هواوی Y7p نصب کردیم.

نکته قابل توجه این است که تنها سه اپلیکیشن بالای این فولدر از فروشگاه AppGallery هواوی نصب شده‌اند و باقی موارد در این فروشگاه هنوز عرضه نشده‌اند. تمام این اپلیکیشن‌ها به درستی و به خوبی کار می‌کنند و در نبود سرویس‌های گوگل، هیچ مشکلی برای آن‌ها به وجود نیامد. تنها چالشی که پیش روی کاربران گوشی‌های HMS هواوی است، این است که باید بیشتر این اپلیکیشن‌ها را از فروشگاه‌های نرم‌افزاری دیگر دریافت کنند که در ادامه به آن نیز خواهیم پرداخت.

وضعیت اپلیکیشن‌های فارسی در گوشی‌های HMS هواوی

در زمینه اپلیکیشن‌های فارسی، برای نصب آن‌ها باید از ابتدا سراغ فروشگاه‌هایی مثل «بازار» و یا «مایکت» رفت. از بین اپلیکیشن‌های ایرانی، ابتدا سراغ نصب موارد زیر رفتیم. در این میان تنها دو اپلیکیشن اسنپ و تپسی بودند که به هیچ وجه باز نمی‌شدند و نیازمند سرویس‌های گوگل هستند.

برای این منظور بهترین کار استفاده از نسخه وب این دو اپلیکیشن است که در آن صورت بدون هیچ مشکلی اجرا نمی‌شوند. اپلیکیشن اسنپ‌فود هم در ابتدا چندین بار پیام نبود سرویس‌های گوگل در این گوشی را اعلام کرد اما در نهایت بدون هیچ مشکلی می‌توان از آن استفاده کرد. دو نقشه «بلد» و «نشان» هم به خوبی و بدون هیچ مشکلی اجرا می‌شوند و اگر به دنبال جایگزینی برای اپلیکیشن Google Maps می‌گردید، این دو و همچنین اپلیکیشن Waze، جایگزین‌هایی هستند که بدون هیچ کم و کاستی روی گوشی‌های HMS هواوی کار می‌کنند.

اما یکی از مهم‌ترین موارد، اپلیکیشن‌های بانکی ایرانی است. در عکس زیر، لیستی از اپلیکیشن‌های بانکی مختلف را می‌بینید که روی گوشی هواوی Y7p نصب کردیم. در این میان تقریبا اپلیکیشن‌های مختلف بدون هیچ مشکلی اجرا می‌شوند اما برخی از آن‌ها پیغام نبود سرویس‌های گوگل را مدام اعلام می‌کنند و برخی دیگر اصلا اجرا نمی‌شوند.

از ۱۲ اپلیکیشنی که در دو عکس بالا می‌بینید، نرم‌افزار بانک کشاورز اجرا می‌شود اما پس از چند ثانیه به صورت خودکار از برنامه خارج می‌شود. این یعنی حداقل می‌دانیم Mobile Banking بانک کشاورز به درستی کار نخواهد کرد. اپلیکیشن‌های بانکی دیگر نیز پیغام نبود سرویس‌های گوگل را اعلام می‌کنند اما در نهایت اجرا می‌شوند و می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.

سه اپلیکیشن بالا که از محبوب‌ترین‌ها برای انتقال وجه بین کارتی و موارد این چنینی هستند نیز روی این گوشی نصب و اجرا می‌شوند. اما اپلیکیشن ۷۲۴ کار نمی‌کند و به محض ورود با اعلام نبود سرویس‌های گوگل، از برنامه خارج می‌شود و قابل استفاده نیست. در نهایت بار دیگر باید اشاره کنیم که هیچ کدام از این اپلیکیشن‌های فارسی در اپ گالری هواوی موجود نیستند و باید آن‌ها را از فروشگاه‌هایی مثل بازار و مایکت دریافت کرد. حال برویم سراغ دیگر فروشگاه‌های نرم‌افزاری.

از چه فروشگاه‌هایی برای نصب اپلیکیشن می‌توان استفاده کرد؟

تا به اینجا حتما متوجه شده‌اید که فروشگاه AppGallery هواوی به تنهایی برای نصب اپلیکیشن‌های مختلف و کاربردی روی گوشی‌های HMS کافی نیست. برای اپلیکیشن‌های فارسی که تکلیف روشن است و دو فروشگاه بازار و مایکت کاربردی هستند. همچنین در این دو فروشگاه‌، اپلیکیشن‌های مختلف زیادی هست که می‌توان نصب کرد. اما به هر حال تمام اپلیکیشن‌ها مثل اپلیکیشن‌های شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک، در این فروشگاه‌ها یافت نمی‌شوند.

برای این منظور می‌توانید از فروشگاه‌های دیگری مثل APKPure، Amazon Appstore و یا GetJar Apps استفاده کنید. فروشگاه نرم‌افزاری آمازون را باید از وب‌سایت این شرکت دانلود کنید و نیازمند حساب کاربری آمازون است تا بتوانید از آن استفاده کنید. همچنین باید خاطرنشان کنیم که برای استفاده از این فروشگاه باید از فیلترشکن استفاده کنید!

دو فروشگاه APKPure و GetJar Apps نیز به طور خلاصه هر اپلیکیشنی که در پلی استور گوگل منتشر می‌شوند را دانلود کرده و روی سرور‌های خود آپلود می‌کنند تا کاربران بتوانند دانلود کنند. اپلیکیشن‌های این فروشگاه‌ها به ظاهر امن هستند و تا به حال گزارش امنیتی پیرامون آن‌ها منتشر نشده ولی در نهایت، امیدواریم اپلیکیشن‌های موجود در اپ گالری هواوی بیشتر شوند. حداقل از این بابت مطمئن هستیم که اپلیکیشن‌های موجود در اپ گالری، امنیت بالاتری دارند و نصب آن‌ها مشکلی را برای ما به وجود نمی‌آورند.

جمع بندی

در نهایت باید بگوییم نبود سرویس‌های گوگل، تجربه کاربری گوشی‌های HMS هواوی را کمی سخت‌تر می‌کند اما اینطور نیست که دیگر نتوان از این گوشی‌ها استفاده کرد. از طرف دیگر هواوی در حال همکاری با فروشگاه کافه بازار است تا در آینده مطمئن باشیم که تمام اپلیکیشن‌های فارسی با گوشی‌های HMS هواوی سازگاری دارند.

اپلیکیشن‌هایی مثل اسنپ و تپسی مخصوصا که کاربران زیادی دارند، احتمالا به زودی با گوشی‌های HMS هواوی سازگار خواهند شد. در این صورت تنها چالشی که باقی می‌ماند، اپلیکیشن‌های گوگل است که برای هر کدام از آن‌ها سعی کردیم یک راه حل جایگزین و مطمئن را پیدا کنیم و در نهایت همه آن‌ها از طریق وب‌اپلیکیشن‌های گوگل هم قابل دسترسی هستند. در نهایت، امیدواریم نه تنها مشکلات موجود روی گوشی‌های HMS هواوی رفع شوند، بلکه حتی امیدواریم دوباره شاهد بازگشت سرویس‌های گوگل به محصولات هواوی باشیم.

