گلکسی نوت ۲۰ یکی از مورد انتظارترین پرچم‌داران نیمه دوم سال ۲۰۲۰ است که این‌ روزها به موضوع بحث بسیاری از رسانه‌های دنیای فناوری تبدیل شده. در هفته‌های گذشته اطلاعات مختلفی از پرچم‌دار بعدی خانواده گلکسی نوت سامسونگ منتشر شده است، اما امروز افشاگری به نام ایشان آگاروال به جزئیاتی درباره رنگ این محصولات پرداخته است.

بیشتر بخوانیم: درباره گلکسی نوت ۲۰ و نوت ۲۰ پلاس/اولترا چه می‌دانیم؟

او همچنین به معرفی احتمالی گلکسی Z Flip 5G نیز اشاره کرده است که منابع دیگر نیز آن را تایید کرده‌اند. اما برگردیم به گلکسی نوت ۲۰ و رنگ‌های مختلف آن: خاکستری، سبز نعنایی و مسی از جمله رنگ‌های جدید کهکشانی تازه سامسونگ خواهند بود.

گلکسی نوت ۲۰ پلاس که ممکن است در آینده با نام گلکسی نوت ۲۰ اولترا معرفی شود نیز در رنگ‌های مسی، سفید و مشکی راهی بازار خواهد شد. طبق ادعای افشاگر دیگری به نام جان پرسر، رنگ‌های سفید و خاکستری دو نسخه جدا از هم نیستند؛ بلکه نسخه‌ای از این پرچم‌دار با رنگ ترکیبی سفید- خاکستری تولید خواهد شد یا نسخه‌ای که از دو طیف رنگ سفید و خاکستری به‌صورت سایه روشن استفاده می‌کند.

پرسر به رنگ‌های گلکسی Z Flip 5G نیز اشاره کرده و گفته است که این مدل در رنگ‌های مشکی، خاکستری و مسی عرضه خواهد شد. البته ممکن است سامسونگ در آینده از تنوع رنگی بیشتری رونمایی کند، اما پرسر اطمینان می‌دهد که رنگ‌هایی که به آن‌ها اشاره کرده، تایید شده‌ هستند.

محصول دیگری که قرار است در کنار گلکسی نوت ۲۰ معرفی شود، گلکسی بادز لایو است که احتمالا آن هم در رنگ‌های مشکی، سفید و مسی عرضه خواهد شد تا بتواند همراه مناسبی برای گلکسی نوت جدید باشد.

تفاوت‌های گلکسی نوت ۲۰ با گلکسی S20

طبق گزارش‌ها، کمپانی کره‌ای در تلاش است تا با ارائه رنگ‌های جدید برای گلکسی نوت ۲۰، تصویری متمایز از آن نسبت به خانواده گلکسی S20 ایجاد کند. پرچم‌داران امسال سری گلکسی S این شرکت در رنگ‌های صورتی ابری، آبی ابری، آبی درخشان و رنگ‌هایی با توناژ تیره‌تر به بازار عرضه شدند.

در طول سال‌های گذشته، فاصله میان دو سری گلکسی S و گلکسی نوت کمرنگ‌تر شده است. حتی شایعاتی نیز مطرح شده بودند که از تصمیم سامسونگ برای ادغام این دو برند در قالب یک برند واحد حکایت داشتند. قطعا این اتفاق در سال جاری رخ نخواهد داد و به همین دلیل، ضروری است که سامسونگ ثابت کند گلکسی نوت‌ها چیزی بیش از قلم S Pen برای عرضه دارند.

علاوه بر رنگ، موارد موثرتری نیز نیاز است تا بتوان گلکسی نوت ۲۰ را نسبت به گلکسی S20 و گلکسی نوت ۱۰ متمایز کرد. یکی از مهم‌ترین این تفاوت‌ها، تجهیز گلکسی نوت جدید به چیپ اسنپ دراگون ۸۶۵ پلاس (نسخه آمریکا) و اگزینوس ۹۹۲ (نسخه جهانی) است که به‌روز رسانی مهمی نسبت به اسنپ دراگون ۸۶۵ و اگزینوس ۹۹۰ به کار رفته در گلکسی S20 محسوب می‌شوند.

اگزینوس ۹۹۰ بر پایه فناوری ۷ نانومتری تولید شده است، اما احتمالا اگزینوس ۹۹۲ با فناوری ۵ نانومتری تولید خواهد شد که به معنی قدرت بیشتر و مصرف انرژی کمتر آن خواهد بود.

انتظار داریم همانند خانواده گلکسی S20، گلکسی نوت ۲۰ نیز به نمایشگر ۱۲۰ هرتزی مجهز شود؛ اما احتمالا این‌بار سامسونگ از فناوری LTPO استفاده خواهد کرد که امکان کنترل نرخ رفرش دینامیک را فراهم می‌کند. نمایشگر ۱۲۰ هرتزی فعلی که در سری گلکسی S20 استفاده شده، در بالاترین توان خود باعث افزایش چشمگیر مصرف باتری می‌شود.

با توجه به بعضی از شایعات، ممکن است این گوشی از نسل اول دوربین سلفی زیر نمایشگر سامسونگ بهره بگیرد که مدت‌هاست توسط کره‌ای‌ها در دست توسعه بوده است. همچنین، گفته می‌شود ممکن است سامسونگ برای تامین این دوربین سراغ شرکت‌های دیگر برود. اما با توجه به جدید بودن این تکنولوژی، بهتر است برای اولین بار از آن در یک پرچم‌دار استفاده نشود و اگر سامسونگ اصرار دارد چنین ریسکی را بپذیرد، گلکسی (S21 (S30 کاندیدای بهتری است؛ زیرا تا آن زمان مشکلات و معایب این تکنولوژی جدید در عمل آشکار خواهند شد.

علاوه بر دوربین سلفی، سامسونگ باید مشکل فوکوس که در گلکسی S20 وجود داشت را نیز در گلکسی نوت ۲۰ حل کند و به همین دلیل، گفته می‌شود در پرچم‌دار جدید به‌جای دوربین ToF از فوکوس خودکار لیزری استفاده خواهد کرد.

با توجه به شنیده‌ها، ممکن است گلکسی نوت ۲۰ به همراه گلکسی Z Flip 5G، گلکسی بادز لایو و احتمالا گلکسی فولد ۲ در ماه آینده رونمایی شوند.

منبع: Phone Arena

The post سامسونگ گلکسی نوت ۲۰ را در رنگ‌های جدید تولید می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala