به تازگی تصاویری جدید در شبکه اجتماعی توییتر پدیدار شده که ادعا می‌شود مربوط به قالب‌هایی است که از تصاویر شماتیک گوشی‌های خانواده آیفون ۱۲ ساخته شده‌اند. این قالب‌ها هر کدام یکی از مدل‌های خانواده iPhone 12 را نشان می‌دهند که کوچیک‌ترین آن‌ها قرار است نمایشگر ۶.۴ اینچی داشته باشد، دو مدل میانی نمایشگر ۶.۱ اینچی و در نهایت مدل رده بالا، نمایشگر ۶.۷ اینچی خواهد داشت.

البته با دیدن تصویر بالا احتمالا برایتان سوال شده که چرا اندازه ناچ یا بریدگی نمایشگر در این قالب‌ها با آیفون‌های کنونی یکسان است در صورتی که در شایعات داشتیم که قرار است بریدگی نمایشگر آیفون ۱۲ کوچک‌تر شود. برای این مورد باید بگوییم که این قالب‌ها معمولا برای شرکت‌های سازنده قاب و کیس محافظ ساخته می‌شوند تا بتوانند لوازم جانبی خود برای iPhone 12 را از همین حالا تولید و آماده کنند. بنابراین مواردی مثل اندازه ناچ یا بریدگی که تاثیری در قاب‌های محافظ ندارد، در این قالب‌ها درست رعایت نمی‌شوند.

همچنین تصویری از بخش پشتی این قالب‌ها منتشر شده که در آن‌ها، ماژول دوربین همچنان دارای سه دوربین است و تفاوتی با آیفون ۱۱ ندارد. این مورد هم درواقع به این دلیل است که گویا بخش دوربین در آیفون ۱۲ قرار است هم‌اندازه آیفون ۱۱ باشد. برای همین تعداد دوربین‌ها و چینش آن‌ها در این قالب‌ها درست نیست و صرفا ابعاد و بیرون‌زدگی کلی بخش دوربین‌ها در این قالب‌ها اهمیت دارند.

اما هدف از دیدن این تصاویر این است که حالا تصور بهتری از کناره‌های تخت شده آیفون ۱۲ داشته باشیم. همانطور که شاهد هستید، آیفون ۱۲ قرار است طراحی باکسی مثل آیفون ۴ یا آیفون ۵ داشته یا حتی آیپد پرو جدید داشته باشد. چند وقتی است که در شایعات مختلف می‌شنویم که اپل می‌خواهد سراغ چنین طراحی برای iPhone 12 برود که تقریبا تمام شایعات پیرامون آیفون ۱۲ هم آن را تایید کرده‌اند.

به نظر می‌رسد اپل می‌خواهد این زبان طراحی جدید خود که با آیپد پرو ۲۰۱۸ معرفی کرد را به محصولات بیشتری هم بیاورد. برای مثال اخیرا در شایعات شنیده‌ایم که اپل می‌خواهد این طراحی باکسی را به کامپیوترهای iMac هم بیاورد تا آن‌ها نیز کناره‌های تخت داشته باشند و حاشیه‌های نمایشگرشان هم به اندازه آیپد پرو کاهش پیدا کنند.

شما درباره گوشی‌های خانواده iPhone 12 و طراحی جدید آن‌ها چه فکر می‌کنید؟

